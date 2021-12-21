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https://arabic.sputniknews.com/20211221/خبراء-يكشفون-عن-مشروبات-شتوية-تلحق-الضرر-بالبشرة--1054407902.html
خبراء يكشفون عن مشروبات شتوية تلحق الضرر بالبشرة
خبراء يكشفون عن مشروبات شتوية تلحق الضرر بالبشرة
تشكل البشرة الجافة مشكلة شائعة في أشهُر الشتاء بسبب ظروف التجمد والجفاف، ومع ذلك، فإن مشروبك الساخن المفضل خلال أشهر الشتاء يمكن أن يسهم أيضًا في حكة الجلد أو... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T12:54+0000
2021-12-21T12:54+0000
علوم
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وقالت خبيرة التغذية والعناية بالبشرة، جينيفر مو، لصحيفة "إكسبرس" اليوم الثلاثاء، إن "بعض المشروبات الرئيسية كالقهوة والشوكولاتة الساخنة مشتبه بها كمجفف للبشرة".وأضافت: "شرب المزيد من الشاي والقهوة قد يؤدي في الواقع إلى جفاف الجلد بسبب آثار إدرار البول".وقال ديفيد بانكس، مدير مركز الأمراض الجلدية والتجميل وجراحة الليزر: "يمكن للكافيين أن يجفف بشرتك من الداخل".وقالت اختصاصية التغذية، جيني بيرس: "الاستهلاك العالي للكافيين (أكثر من خمسة أكواب من الشاي أو القهوة القوية) من قبل الأشخاص الذين لا يستهلكون هذا القدر من الكافيين بانتظام سيكون له تأثير مدر للبول، مما يعني أن الكلى ستنتج المزيد من البول، وهذا يمكن أن يكون له تأثير التجفاف بشكل عام".ويمكن أن تكون المشروبات الساخنة الكحولية، مثل النبيذ الدافئ أو المسكرات الساخنة، أسوأ تأثيرًا، وذلك لأن الكحول مدر للبول وله تأثير يجفف البشرة.ولا يسهم هذا فقط في جفاف الجلد، ولكن بمرور الوقت يمكن أن يزيد أيضًا من ظهور التجاعيد وترهل الجلد.وأوصى السيد بانكس: "لكل كوب من الكافيين أو كأس من النبيذ تشربه، التأكد من شرب كوب واحد على الأقل من الماء مقابله".وحسب المصدر، "يجب الحرص على استهلاك ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميًا".ويضيف: "الماء خيار صحي ورخيص لإرواء عطشك في أي وقت".وقالت جينيفر مو: "الاستحمام بمياه ساخنة جدًا يمكن أن يتسبب في جفاف شديد للجلد، لذا ضع في اعتبارك خفض درجة الحرارة وترطيب بشرتك عند الخروج".وتنصح مو أيضًا بحماية البشرة في الأيام الباردة من خلال ارتداء الكثير من الطبقات والتأكد من حصولك على مرطب جيد طوال أشهر الشتاء.
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علوم, صحة

خبراء يكشفون عن مشروبات شتوية تلحق الضرر بالبشرة

12:54 GMT 21.12.2021
© Photo / pixabay/congerdesignشاي النعناع
شاي النعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Photo / pixabay/congerdesign
تابعنا عبر
تشكل البشرة الجافة مشكلة شائعة في أشهُر الشتاء بسبب ظروف التجمد والجفاف، ومع ذلك، فإن مشروبك الساخن المفضل خلال أشهر الشتاء يمكن أن يسهم أيضًا في حكة الجلد أو تقشره.
وقالت خبيرة التغذية والعناية بالبشرة، جينيفر مو، لصحيفة "إكسبرس" اليوم الثلاثاء، إن "بعض المشروبات الرئيسية كالقهوة والشوكولاتة الساخنة مشتبه بها كمجفف للبشرة".
وأضافت: "شرب المزيد من الشاي والقهوة قد يؤدي في الواقع إلى جفاف الجلد بسبب آثار إدرار البول".
وقال ديفيد بانكس، مدير مركز الأمراض الجلدية والتجميل وجراحة الليزر: "يمكن للكافيين أن يجفف بشرتك من الداخل".
وقالت اختصاصية التغذية، جيني بيرس: "الاستهلاك العالي للكافيين (أكثر من خمسة أكواب من الشاي أو القهوة القوية) من قبل الأشخاص الذين لا يستهلكون هذا القدر من الكافيين بانتظام سيكون له تأثير مدر للبول، مما يعني أن الكلى ستنتج المزيد من البول، وهذا يمكن أن يكون له تأثير التجفاف بشكل عام".
ويمكن أن تكون المشروبات الساخنة الكحولية، مثل النبيذ الدافئ أو المسكرات الساخنة، أسوأ تأثيرًا، وذلك لأن الكحول مدر للبول وله تأثير يجفف البشرة.
ولا يسهم هذا فقط في جفاف الجلد، ولكن بمرور الوقت يمكن أن يزيد أيضًا من ظهور التجاعيد وترهل الجلد.
وأوصى السيد بانكس: "لكل كوب من الكافيين أو كأس من النبيذ تشربه، التأكد من شرب كوب واحد على الأقل من الماء مقابله".
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وحسب المصدر، "يجب الحرص على استهلاك ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميًا".
ويضيف: "الماء خيار صحي ورخيص لإرواء عطشك في أي وقت".
وقالت جينيفر مو: "الاستحمام بمياه ساخنة جدًا يمكن أن يتسبب في جفاف شديد للجلد، لذا ضع في اعتبارك خفض درجة الحرارة وترطيب بشرتك عند الخروج".
وتنصح مو أيضًا بحماية البشرة في الأيام الباردة من خلال ارتداء الكثير من الطبقات والتأكد من حصولك على مرطب جيد طوال أشهر الشتاء.
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