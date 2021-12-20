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https://arabic.sputniknews.com/20211220/الشتاء-يبدأ-غدا-أطول-ليل-وأقصر-نهار-1054385111.html
الشتاء يبدأ غدا… أطول ليل وأقصر نهار
الشتاء يبدأ غدا… أطول ليل وأقصر نهار
قال أستاذ فلك مصري، إن غدا الثلاثاء، يشهد بداية توقيت الانقلاب الشتوي من الناحية الفلكية، مشيرا إلى أنه يشهد أقصر وقت للنهار وأطول وقت لليل. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T17:28+0000
2021-12-20T17:28+0000
2021-12-20T17:28+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
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وتابع أستاذ الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أشرف تادرس: "غدا سيكون ذروة الشتاء التي تشهد أقصى ميل لمحور دوران الكرة الأرضية حول الشمس".وتابع، في مقابلة تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم": "يبدأ وقت النهار في الازدياد تدريجيا حتى يتساوى مع الليل في 21 مارس/ آذار المقبل".وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر إن غدا الثلاثاء، سيكون أول أيام الشتاء في نصف الكرة الشمالي، بينما يكون غدا هو أطول أيام العام في نصف الكرة الجنوبي وهو اليوم الأول من الصيف بها.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/الأرصاد-المصرية-تعلن-انخفاضا-في-درجات-الحرارة-الأيام-المقبلة-1053867172.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن
الشتاء يبدأ غدا… أطول ليل وأقصر نهار
قال أستاذ فلك مصري، إن غدا الثلاثاء، يشهد بداية توقيت الانقلاب الشتوي من الناحية الفلكية، مشيرا إلى أنه يشهد أقصر وقت للنهار وأطول وقت لليل.
وتابع أستاذ الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أشرف تادرس: "غدا سيكون ذروة الشتاء التي تشهد أقصى ميل لمحور
دوران الكرة الأرضية حول الشمس
".
وتابع، في مقابلة تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم": "يبدأ وقت النهار في
الازدياد تدريجيا
حتى يتساوى مع الليل في 21 مارس/ آذار المقبل".
وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر إن غدا الثلاثاء، سيكون
أول أيام الشتاء
في نصف الكرة الشمالي، بينما يكون غدا هو أطول أيام العام في نصف الكرة الجنوبي وهو اليوم الأول من الصيف بها.