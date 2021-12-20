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الشتاء يبدأ غدا… أطول ليل وأقصر نهار
الشتاء يبدأ غدا… أطول ليل وأقصر نهار
قال أستاذ فلك مصري، إن غدا الثلاثاء، يشهد بداية توقيت الانقلاب الشتوي من الناحية الفلكية، مشيرا إلى أنه يشهد أقصر وقت للنهار وأطول وقت لليل. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T17:28+0000
2021-12-20T17:28+0000
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وتابع أستاذ الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أشرف تادرس: "غدا سيكون ذروة الشتاء التي تشهد أقصى ميل لمحور دوران الكرة الأرضية حول الشمس".وتابع، في مقابلة تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم": "يبدأ وقت النهار في الازدياد تدريجيا حتى يتساوى مع الليل في 21 مارس/ آذار المقبل".وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر إن غدا الثلاثاء، سيكون أول أيام الشتاء في نصف الكرة الشمالي، بينما يكون غدا هو أطول أيام العام في نصف الكرة الجنوبي وهو اليوم الأول من الصيف بها.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/الأرصاد-المصرية-تعلن-انخفاضا-في-درجات-الحرارة-الأيام-المقبلة-1053867172.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

الشتاء يبدأ غدا… أطول ليل وأقصر نهار

17:28 GMT 20.12.2021
© AFP 2021 / ANDY BUCHANANطفل وأمه في فصل الشتاء
طفل وأمه في فصل الشتاء - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / ANDY BUCHANAN
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قال أستاذ فلك مصري، إن غدا الثلاثاء، يشهد بداية توقيت الانقلاب الشتوي من الناحية الفلكية، مشيرا إلى أنه يشهد أقصر وقت للنهار وأطول وقت لليل.
وتابع أستاذ الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أشرف تادرس: "غدا سيكون ذروة الشتاء التي تشهد أقصى ميل لمحور دوران الكرة الأرضية حول الشمس".
وتابع، في مقابلة تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم": "يبدأ وقت النهار في الازدياد تدريجيا حتى يتساوى مع الليل في 21 مارس/ آذار المقبل".
جسر قصر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
الأرصاد المصرية تعلن انخفاضا في درجات الحرارة الأيام المقبلة
12 ديسمبر, 20:57 GMT
وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر إن غدا الثلاثاء، سيكون أول أيام الشتاء في نصف الكرة الشمالي، بينما يكون غدا هو أطول أيام العام في نصف الكرة الجنوبي وهو اليوم الأول من الصيف بها.
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