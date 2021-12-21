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https://arabic.sputniknews.com/20211221/كيروش-يؤجل-معسكر-منتخب-مصر-الخاص-بأمم-أفريقيا-1054417937.html
كيروش يؤجل معسكر منتخب مصر الخاص بأمم أفريقيا
كيروش يؤجل معسكر منتخب مصر الخاص بأمم أفريقيا
قرر المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، تأجيل معسكر الفراعنة، الذي كان من المقرر انطلاقه في 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استعدادا لبطولة الأمم... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T16:01+0000
2021-12-21T16:01+0000
2021-12-21T16:01+0000
رياضة
أخبار مصر الآن
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ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد الأول من يناير/ كانون الثاني لانطلاق معسكر الفراعنة.ولفت الموقع إلى أن سبب تأجيل معسكر المنتخب هو سفر كيروش إلى البرتغال لقضاء إجازة أعياد الميلاد.ومن المقرر أن تنطلق فعاليات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون في الـ 9 من يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا بينهم المنتخب المصري.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/بطولات-عالمية-في-مهب-الرياح-بسبب-أوميكرون-على-رأسها-كأس-الأمم-الأفريقية-1054277787.html
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رياضة, أخبار مصر الآن
كيروش يؤجل معسكر منتخب مصر الخاص بأمم أفريقيا
قرر المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، تأجيل معسكر الفراعنة، الذي كان من المقرر انطلاقه في 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية.
ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد الأول من يناير/ كانون الثاني لانطلاق معسكر الفراعنة.
ولفت الموقع إلى أن سبب تأجيل معسكر المنتخب هو
سفر كيروش إلى البرتغال
لقضاء إجازة أعياد الميلاد.
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات
كأس أمم أفريقيا
التي تستضيفها الكاميرون في الـ 9 من يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا بينهم المنتخب المصري.