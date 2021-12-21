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كيروش يؤجل معسكر منتخب مصر الخاص بأمم أفريقيا
كيروش يؤجل معسكر منتخب مصر الخاص بأمم أفريقيا
قرر المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، تأجيل معسكر الفراعنة، الذي كان من المقرر انطلاقه في 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استعدادا لبطولة الأمم... 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T16:01+0000
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ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد الأول من يناير/ كانون الثاني لانطلاق معسكر الفراعنة.ولفت الموقع إلى أن سبب تأجيل معسكر المنتخب هو سفر كيروش إلى البرتغال لقضاء إجازة أعياد الميلاد.ومن المقرر أن تنطلق فعاليات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون في الـ 9 من يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا بينهم المنتخب المصري.
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رياضة, أخبار مصر الآن

كيروش يؤجل معسكر منتخب مصر الخاص بأمم أفريقيا

16:01 GMT 21.12.2021
© REUTERS / JAVIER BARBANCHOمدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / JAVIER BARBANCHO
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قرر المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، تأجيل معسكر الفراعنة، الذي كان من المقرر انطلاقه في 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية.
ذكر ذلك موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد الأول من يناير/ كانون الثاني لانطلاق معسكر الفراعنة.
ولفت الموقع إلى أن سبب تأجيل معسكر المنتخب هو سفر كيروش إلى البرتغال لقضاء إجازة أعياد الميلاد.
محمد صلاح في مباراة مصر وزيمبابوي بافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في استاد القاهرة الدولي، 21 يونيو/حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
بطولات عالمية في مهب الرياح بسبب أوميكرون.. على رأسها كأس الأمم الأفريقية
17 ديسمبر, 16:41 GMT
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون في الـ 9 من يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا بينهم المنتخب المصري.
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