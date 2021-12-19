رضا عبد العال يؤكد أن كارلوس كيروش أقل مدرب أجنبي جاء مصر في الفترة الأخيرة

وقال الكابتن رضا عبد العال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الشمس، إن "كيروش يعاني من الفلس الفني"، مؤكدا أنه "ليس لديه فكر ولم يعرف إمكانات اللاعبين".وشدد على أنه كان من المفترض أن يتم إقالة كيروش بعد مبارة قطر في كأس العرب، متهما إياه "بالقضاء على لاعبين أمثال محمد شريف، وقفشة، وأحمد رفعت، ومصطفى فتحي، وضياع الثقة منهم".وكان رضا عبد العال، طالب، في حوار مع برنامج "البريمو" على قناة "TeN" المصرية، برحيل كارلوس كيروش، وتولي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري المصري، حسام حسن، مهام تدريب المنتخب المصري، مبرزا ميزاته الكروية والتدريبية، واصفا إياه بـ"مدرب متميز وسيختار بعناية دون مجاملات".يشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الرابع في بطولة "كأس العرب قطر 2021"، بعد الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، أمام قطر خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، أمس السبت، في مباراة تحديد المركزين، الثالث والرابع.
وشدد على أنه كان من المفترض أن يتم إقالة كيروش بعد مبارة قطر في كأس العرب، متهما إياه "بالقضاء على لاعبين أمثال محمد شريف، وقفشة، وأحمد رفعت، ومصطفى فتحي، وضياع الثقة منهم".
وكان رضا عبد العال، طالب، في حوار مع برنامج "البريمو" على قناة "TeN" المصرية، برحيل كارلوس كيروش، وتولي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري المصري، حسام حسن، مهام تدريب المنتخب المصري، مبرزا ميزاته الكروية والتدريبية، واصفا إياه بـ"مدرب متميز وسيختار بعناية دون مجاملات".
يشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الرابع في بطولة "كأس العرب قطر 2021"، بعد الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، أمام قطر خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، أمس السبت، في مباراة تحديد المركزين، الثالث والرابع.