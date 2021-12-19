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https://arabic.sputniknews.com/20211219/رضا-عبد-العال-يؤكد-أن-كارلوس-كيروش-أقل-مدرب-أجنبي-جاء-مصر-في-الفترة-الأخيرة-1054355915.html
رضا عبد العال يؤكد أن كارلوس كيروش أقل مدرب أجنبي جاء مصر في الفترة الأخيرة
رضا عبد العال يؤكد أن كارلوس كيروش أقل مدرب أجنبي جاء مصر في الفترة الأخيرة
وصف لاعب الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بـ"الضعيف فنيا"، مشيرا إلى أنه أقل مدرب أجنبي... 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T07:39+0000
2021-12-19T22:57+0000
رياضة
مصر
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وقال الكابتن رضا عبد العال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الشمس، إن "كيروش يعاني من الفلس الفني"، مؤكدا أنه "ليس لديه فكر ولم يعرف إمكانات اللاعبين".وشدد على أنه كان من المفترض أن يتم إقالة كيروش بعد مبارة قطر في كأس العرب، متهما إياه "بالقضاء على لاعبين أمثال محمد شريف، وقفشة، وأحمد رفعت، ومصطفى فتحي، وضياع الثقة منهم".وكان رضا عبد العال، طالب، في حوار مع برنامج "البريمو" على قناة "TeN" المصرية، برحيل كارلوس كيروش، وتولي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري المصري، حسام حسن، مهام تدريب المنتخب المصري، مبرزا ميزاته الكروية والتدريبية، واصفا إياه بـ"مدرب متميز وسيختار بعناية دون مجاملات".يشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الرابع في بطولة "كأس العرب قطر 2021"، بعد الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، أمام قطر خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، أمس السبت، في مباراة تحديد المركزين، الثالث والرابع.
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رياضة, مصر

رضا عبد العال يؤكد أن كارلوس كيروش أقل مدرب أجنبي جاء مصر في الفترة الأخيرة

07:39 GMT 19.12.2021 (تم التحديث: 22:57 GMT 19.12.2021)
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالقاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية
القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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وصف لاعب الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بـ"الضعيف فنيا"، مشيرا إلى أنه أقل مدرب أجنبي جاء إلى مصر في الفترة الأخيرة.
وقال الكابتن رضا عبد العال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الشمس، إن "كيروش يعاني من الفلس الفني"، مؤكدا أنه "ليس لديه فكر ولم يعرف إمكانات اللاعبين".
محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
كأس العرب 2021
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أمس, 15:59 GMT
وشدد على أنه كان من المفترض أن يتم إقالة كيروش بعد مبارة قطر في كأس العرب، متهما إياه "بالقضاء على لاعبين أمثال محمد شريف، وقفشة، وأحمد رفعت، ومصطفى فتحي، وضياع الثقة منهم".
وكان رضا عبد العال، طالب، في حوار مع برنامج "البريمو" على قناة "TeN" المصرية، برحيل كارلوس كيروش، وتولي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري المصري، حسام حسن، مهام تدريب المنتخب المصري، مبرزا ميزاته الكروية والتدريبية، واصفا إياه بـ"مدرب متميز وسيختار بعناية دون مجاملات".
يشار إلى أن منتخب مصر احتل المركز الرابع في بطولة "كأس العرب قطر 2021"، بعد الهزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، أمام قطر خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، أمس السبت، في مباراة تحديد المركزين، الثالث والرابع.
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