لاعبة روسية تغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب تعنت السلطات ضد لقاح "سبوتنيك V"

ويحتاج كل اللاعبين واللاعبات إلى الحصول على جرعتين من لقاح معترف به، أو الحصول على استثناء طبي، للمشاركة في أستراليا المفتوحة التي تقام خلال الفترة 17-30 يناير/كانون الثاني.و(سبوتنيك V) ليس ضمن اللقاحات المعترف بها من الحكومة الأسترالية، ما تسبب في حرمان فيخليانتسيفا المصنفة 54 عالميا سابقا من الظهور في ملبورن بارك.وكتبت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 24 عاما على تويتر، وكانت اللاعبة المصنفة 194 عالميا حاليا تحتاج إلى عبور الأدوار التمهيدية في ملبورن بارك، أو الحصول على بطاقة دعوة للظهور في منافسات الفردي الرئيسية بأستراليا المفتوحة.وفي العام الماضي، خسرت فيخليانتسيفا أمام مواطنتها فاليريا سافينيخ في الدور التمهيدي الأول.هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، قبل أكثر من عام، وتحديدا في 11 أغسطس/آب 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، لقاح (سبوتنيك V) الذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.وتوجد في روسيا حاليا، 4 لقاحات - (سبوتنيك V) و(سبوتنيك – لايت) ذو الجرعة الواحدة ويستخدم لإعادة التطعيم بشكل أساسي، وتطعيم الأجانب في روسيا، وكذلك لقاح "كوفيفاك" من- تصميم مركز "تشوماكوف"، ولقاح "إبيفاك كورونا" من تصميم مركز "فيكتور" الروسي.هذا وأصبح لقاح (سبوتنيك V) أحد أهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي، وبفضل فاعليته التي تتجاوز 97%، أصبح مستخدما في أكثر من 65 دولة حول العالم.
كشفت الروسية ناتا فيخليانتسيفا أنها لن تستطيع السفر إلى أستراليا والمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس في العام الجديد، لأن لقاح (سبوتنيك V) الذي حصلت عليه ضد كوفيد- 19 غير معترف به من سلطات الصحة المحلية.
ويحتاج كل اللاعبين واللاعبات إلى الحصول على جرعتين من لقاح معترف به، أو الحصول على استثناء طبي، للمشاركة في أستراليا المفتوحة التي تقام خلال الفترة 17-30 يناير/كانون الثاني.
و(سبوتنيك V) ليس ضمن اللقاحات المعترف بها من الحكومة الأسترالية، ما تسبب في حرمان فيخليانتسيفا المصنفة 54 عالميا سابقا من الظهور في ملبورن بارك.
وكتبت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 24 عاما على تويتر،
لسوء الحظ، لن أستطيع المشاركة هذا العام (في أستراليا المفتوحة).. أنا سعيدة جدا بمستواي في التنس في البطولات القليلة الماضية، وكنت أود اللعب (في أستراليا) لكن (سبوتنيك V) غير معترف به.
وكانت اللاعبة المصنفة 194 عالميا حاليا تحتاج إلى عبور الأدوار التمهيدية في ملبورن بارك، أو الحصول على بطاقة دعوة للظهور في منافسات الفردي الرئيسية بأستراليا المفتوحة.
وفي العام الماضي، خسرت فيخليانتسيفا أمام مواطنتها فاليريا سافينيخ في الدور التمهيدي الأول.
هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، قبل أكثر من عام، وتحديدا في 11 أغسطس/آب 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، لقاح (سبوتنيك V) الذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.
وتوجد في روسيا حاليا، 4 لقاحات - (سبوتنيك V) و(سبوتنيك – لايت) ذو الجرعة الواحدة ويستخدم لإعادة التطعيم بشكل أساسي، وتطعيم الأجانب في روسيا، وكذلك لقاح "كوفيفاك" من- تصميم مركز "تشوماكوف"، ولقاح "إبيفاك كورونا" من تصميم مركز "فيكتور" الروسي.
هذا وأصبح لقاح (سبوتنيك V) أحد أهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي، وبفضل فاعليته التي تتجاوز 97%، أصبح مستخدما في أكثر من 65 دولة حول العالم.