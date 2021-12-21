https://arabic.sputniknews.com/20211221/لاعبة-روسية-تغيب-عن-بطولة-أستراليا-المفتوحة-بسبب-تعنت-السلطات-ضد-لقاح-سبوتنيك-v-1054392077.html

لاعبة روسية تغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب تعنت السلطات ضد لقاح "سبوتنيك V"

لاعبة روسية تغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب تعنت السلطات ضد لقاح "سبوتنيك V"

كشفت الروسية ناتا فيخليانتسيفا أنها لن تستطيع السفر إلى أستراليا والمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس في العام الجديد، لأن لقاح (سبوتنيك V) الذي حصلت... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T03:01+0000

2021-12-21T03:01+0000

2021-12-21T03:01+0000

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

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ويحتاج كل اللاعبين واللاعبات إلى الحصول على جرعتين من لقاح معترف به، أو الحصول على استثناء طبي، للمشاركة في أستراليا المفتوحة التي تقام خلال الفترة 17-30 يناير/كانون الثاني.و(سبوتنيك V) ليس ضمن اللقاحات المعترف بها من الحكومة الأسترالية، ما تسبب في حرمان فيخليانتسيفا المصنفة 54 عالميا سابقا من الظهور في ملبورن بارك.وكتبت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 24 عاما على تويتر، وكانت اللاعبة المصنفة 194 عالميا حاليا تحتاج إلى عبور الأدوار التمهيدية في ملبورن بارك، أو الحصول على بطاقة دعوة للظهور في منافسات الفردي الرئيسية بأستراليا المفتوحة.وفي العام الماضي، خسرت فيخليانتسيفا أمام مواطنتها فاليريا سافينيخ في الدور التمهيدي الأول.هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، قبل أكثر من عام، وتحديدا في 11 أغسطس/آب 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، لقاح (سبوتنيك V) الذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.وتوجد في روسيا حاليا، 4 لقاحات - (سبوتنيك V) و(سبوتنيك – لايت) ذو الجرعة الواحدة ويستخدم لإعادة التطعيم بشكل أساسي، وتطعيم الأجانب في روسيا، وكذلك لقاح "كوفيفاك" من- تصميم مركز "تشوماكوف"، ولقاح "إبيفاك كورونا" من تصميم مركز "فيكتور" الروسي.هذا وأصبح لقاح (سبوتنيك V) أحد أهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي، وبفضل فاعليته التي تتجاوز 97%، أصبح مستخدما في أكثر من 65 دولة حول العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20211217/مركز-غامالي-سبوتنيك---v-يظهر-نشاطا-مرتفعا-ضد-أوميكرون-1054269313.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي