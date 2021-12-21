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مصدر لسبوتنيك: تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا والمجلس الرئاسي يقدم مبادرة جديدة
مصدر لسبوتنيك: تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا والمجلس الرئاسي يقدم مبادرة جديدة
يتقدم المجلس الرئاسي في ليبيا بمبادرة خلال عدة أيام، تشمل تغيير موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، بدلا من إجرائها في الموعد المقرر لها الجمعة المقبلة. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T13:37+0000
2021-12-21T13:37+0000
أخبار ليبيا اليوم
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القاهرة – سبوتنيك. أعلن مصدر ليبي مطلع، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك، أن المجلس الرئاسي في ليبيا سوف يتقدم بمبادرة خلال عدة أيام، تشمل تغيير موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد لتجرى بعد فترة، من 4 إلى 6 أشهر.وتابع: "هناك أمور جعلت المجلس الرئاسي يتخذ قرار بتأجيل هذه الانتخابات ولكن إلى الآن رسميا لم يحدث التأجيل، سيحدث ربما قبل الجمعة أو بعد الجمعة أو ربما الأسبوع القادم".كما أكد المصدر، أن الانتخابات الرئاسية، لن تجري في موعدها، ببسبب المعطيات الموجودة الآن على الأرض والخلافات وترشح بعض الشخصيات الجدلية"، قائلا: "تأجل الموضوع ولم يعلن أحد عن التأجيل".وأكد نواب في البرلمان الليبي، يوم أمس الاثنين، استحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ‏وأن التشاور يجري الآن بشأن خارطة طريق جديدة. ‏وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
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أخبار ليبيا اليوم

مصدر لسبوتنيك: تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا والمجلس الرئاسي يقدم مبادرة جديدة

13:37 GMT 21.12.2021
© Sputnik . M. Hemedaرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقاء بسفير الاتحاد الأوربي لدي ليبيا خوسيه ساباديل
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقاء بسفير الاتحاد الأوربي لدي ليبيا خوسيه ساباديل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© Sputnik . M. Hemeda
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يتقدم المجلس الرئاسي في ليبيا بمبادرة خلال عدة أيام، تشمل تغيير موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، بدلا من إجرائها في الموعد المقرر لها الجمعة المقبلة.
القاهرة – سبوتنيك. أعلن مصدر ليبي مطلع، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك، أن المجلس الرئاسي في ليبيا سوف يتقدم بمبادرة خلال عدة أيام، تشمل تغيير موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد لتجرى بعد فترة، من 4 إلى 6 أشهر.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
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07:03 GMT
وقال المصدر، "أؤكد أن الانتخابات لن تجرى يوم 24 ديسمبر، وهناك مبادرة سيقدمها المجلس الرئاسي خلال أيام. هذه المبادرة تقضى بتغيير موعد الانتخابات، وتحديد موعد من المفترض أن يكون من 4 إلى 6 أشهر، وقد تصل إلى 8 أشهر".

وأضاف أن "المبادرة تشمل تثبيت الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتأكيد على بعض القوانين التي يسنها مجلس النواب، وأيضا تعاون القضاء مع هذه الجهات".
وتابع: "هناك أمور جعلت المجلس الرئاسي يتخذ قرار بتأجيل هذه الانتخابات ولكن إلى الآن رسميا لم يحدث التأجيل، سيحدث ربما قبل الجمعة أو بعد الجمعة أو ربما الأسبوع القادم".
كما أكد المصدر، أن الانتخابات الرئاسية، لن تجري في موعدها، ببسبب المعطيات الموجودة الآن على الأرض والخلافات وترشح بعض الشخصيات الجدلية"، قائلا: "تأجل الموضوع ولم يعلن أحد عن التأجيل".
وأضاف: أن رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح تعرض لضغوط كبيرة لإلغاء الانتخابات، مشيرا إلى أنه "تلقي تهديدات كبيرة ليتم إلغاء هذه الانتخابات، وأن مسألة التهديدات مستمرة بشكل مخجل".
وأكد نواب في البرلمان الليبي، يوم أمس الاثنين، استحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ‏وأن التشاور يجري الآن بشأن خارطة طريق جديدة. ‏
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
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