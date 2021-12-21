https://arabic.sputniknews.com/20211221/مصدر-لسبوتنيك-تأجيل-الانتخابات-الرئاسية-في-ليبيا-والمجلس-الرئاسي-يقدم-مبادرة-جديدة-1054411479.html

مصدر لسبوتنيك: تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا والمجلس الرئاسي يقدم مبادرة جديدة

مصدر لسبوتنيك: تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا والمجلس الرئاسي يقدم مبادرة جديدة

يتقدم المجلس الرئاسي في ليبيا بمبادرة خلال عدة أيام، تشمل تغيير موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، بدلا من إجرائها في الموعد المقرر لها الجمعة المقبلة. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T13:37+0000

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2021-12-21T13:37+0000

أخبار ليبيا اليوم

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القاهرة – سبوتنيك. أعلن مصدر ليبي مطلع، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك، أن المجلس الرئاسي في ليبيا سوف يتقدم بمبادرة خلال عدة أيام، تشمل تغيير موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد لتجرى بعد فترة، من 4 إلى 6 أشهر.وتابع: "هناك أمور جعلت المجلس الرئاسي يتخذ قرار بتأجيل هذه الانتخابات ولكن إلى الآن رسميا لم يحدث التأجيل، سيحدث ربما قبل الجمعة أو بعد الجمعة أو ربما الأسبوع القادم".كما أكد المصدر، أن الانتخابات الرئاسية، لن تجري في موعدها، ببسبب المعطيات الموجودة الآن على الأرض والخلافات وترشح بعض الشخصيات الجدلية"، قائلا: "تأجل الموضوع ولم يعلن أحد عن التأجيل".وأكد نواب في البرلمان الليبي، يوم أمس الاثنين، استحالة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ‏وأن التشاور يجري الآن بشأن خارطة طريق جديدة. ‏وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.

https://arabic.sputniknews.com/20211221/ليبيا-لقاء-بين-3-مرشحين-للرئاسة-لبحث-مصير-الانتخابات-1054394611.html

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أخبار ليبيا اليوم