ملكة بريطانيا تلغي رحلتها السنوية الخاصة بالكريسماس مع ارتفاع إصابات كورونا

وعوضا عن ذلك، قررت ملكة بريطانيا، البالغة من العمر 95 عاما، الاحتفال بعيد الميلاد في قلعة وندسور مع أسرتها، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وسيتبع كل أفراد العائلة المالكة البريطانية بروتوكولات الوقاية من (كوفيد-19) أثناء زيارتهم لملكة بريطانيا خلال موسم العطلات.وظل قضاء عيد الميلاد في ساندرينغهام، البالغ مساحتها 8000 هكتار، تقليدا سنويا للعائلة المالكة البريطانية.وجاء قرار إلغاء احتفالات ساندرينغهام هذا العام، بعد أن أعلنت الملكة إليزابيث أنها ألغت وجبة فطور وغداء قبل عيد الميلاد مع أفراد العائلة المالكة، بسبب مخاوف من متحور "أوميكرون" الجديد.وكان آخر ظهور لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، قبل أسبوع، عندما استقبلت سلطان عمان، هيثم بن طارق، في قلعة وندسور، وذلك في أول زيارة له إلى المملكة المتحدة.
ألغت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، رحلتها السنوية الخاصة إلى منزلها في ساندرينغهام، احتفالا بأعياد الكريسماس، وذلك مع استمرار إصابات فيروس "كورونا" المستجد في الارتفاع، في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم كافة.
وعوضا عن ذلك، قررت ملكة بريطانيا، البالغة من العمر 95 عاما، الاحتفال بعيد الميلاد في قلعة وندسور مع أسرتها، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وسيتبع كل أفراد العائلة المالكة البريطانية بروتوكولات الوقاية من (كوفيد-19) أثناء زيارتهم لملكة بريطانيا خلال موسم العطلات.
وظل قضاء عيد الميلاد في ساندرينغهام، البالغ مساحتها 8000 هكتار، تقليدا سنويا للعائلة المالكة البريطانية.