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https://arabic.sputniknews.com/20211222/إيران-تسلم-العراق-300-وثيقة-بشأن-اغتيال-سليماني-1054456821.html
إيران تسلم العراق 300 وثيقة بشأن اغتيال سليماني
إيران تسلم العراق 300 وثيقة بشأن اغتيال سليماني
أعلن نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأربعاء، عن تسليم 300 وثيقة حول التحقيق في ملف جريمة اغتيال قائد "فيلق القدس"... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T15:50+0000
2021-12-22T15:50+0000
قاسم سليماني
عالم
العراق
إيران
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات آبادي جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، بهدف متابعة التحقيقات في ملف اغتيال سليماني، والذي أكد خلالها اتفاقه مع الجانب العراقي على مواصلة التعاون بشأن تبادل الوثائق والمستندات المتوفرة بهذا الشأن.وشدد غريب آبادي، الذي يرأس، أيضا، رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الجنائية من قبل المحاكم الإيرانية والعراقية، باعتبارها أولوية لبلاده، حيال ملف اغتيال سليماني، رغم مرور حوالي عامين على جريمة الاغتيال تلك، التي جمعته مع قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.وأشار المسؤول الإيراني إلى وجود تفاهم مع الجانب العراقي بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولين قضائيين من الدولتين، بهدف متابعة التحقيقات المشتركة والإجراءات الجنائية في هذا الشأن، لافتا إلى أن إيران حريصة على التسريع في وتيرة الإجراءات الجنائية لدى المحاكم المحلية.وأوضح كاظم غريب آبادي أنه ينبغي على العراق باعتباره البلد الذي وقعت فيه جريمة اغتيال سليماني والمهندس، اتخاذ إجراءات جنائية على وجه السرعة أيضا.واغتيل سليماني والمهندس وآخرين بغارة جوية أمريكية في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020، بالقرب من مطار بغداد الدولي.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/الرئيس-الإيراني-كيف-كان-مصير-العالم-لو-لم-يكن-الشهيد-سليماني-حاضرا-في-سوريا-والعراق-1054373428.html
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قاسم سليماني, عالم, العراق, إيران

إيران تسلم العراق 300 وثيقة بشأن اغتيال سليماني

15:50 GMT 22.12.2021
© REUTERS / Wana News Agencyصورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Wana News Agency
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أعلن نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأربعاء، عن تسليم 300 وثيقة حول التحقيق في ملف جريمة اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق، التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، إلى القضاء العراقي.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات آبادي جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، بهدف متابعة التحقيقات في ملف اغتيال سليماني، والذي أكد خلالها اتفاقه مع الجانب العراقي على مواصلة التعاون بشأن تبادل الوثائق والمستندات المتوفرة بهذا الشأن.
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
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وشدد غريب آبادي، الذي يرأس، أيضا، رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الجنائية من قبل المحاكم الإيرانية والعراقية، باعتبارها أولوية لبلاده، حيال ملف اغتيال سليماني، رغم مرور حوالي عامين على جريمة الاغتيال تلك، التي جمعته مع قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.
وأشار المسؤول الإيراني إلى وجود تفاهم مع الجانب العراقي بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولين قضائيين من الدولتين، بهدف متابعة التحقيقات المشتركة والإجراءات الجنائية في هذا الشأن، لافتا إلى أن إيران حريصة على التسريع في وتيرة الإجراءات الجنائية لدى المحاكم المحلية.
وأوضح كاظم غريب آبادي أنه ينبغي على العراق باعتباره البلد الذي وقعت فيه جريمة اغتيال سليماني والمهندس، اتخاذ إجراءات جنائية على وجه السرعة أيضا.
واغتيل سليماني والمهندس وآخرين بغارة جوية أمريكية في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020، بالقرب من مطار بغداد الدولي.
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