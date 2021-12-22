https://arabic.sputniknews.com/20211222/إيران-تسلم-العراق-300-وثيقة-بشأن-اغتيال-سليماني-1054456821.html

إيران تسلم العراق 300 وثيقة بشأن اغتيال سليماني

إيران تسلم العراق 300 وثيقة بشأن اغتيال سليماني

أعلن نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأربعاء، عن تسليم 300 وثيقة حول التحقيق في ملف جريمة اغتيال قائد "فيلق القدس"... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T15:50+0000

2021-12-22T15:50+0000

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قاسم سليماني

عالم

العراق

إيران

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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات آبادي جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، بهدف متابعة التحقيقات في ملف اغتيال سليماني، والذي أكد خلالها اتفاقه مع الجانب العراقي على مواصلة التعاون بشأن تبادل الوثائق والمستندات المتوفرة بهذا الشأن.وشدد غريب آبادي، الذي يرأس، أيضا، رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الجنائية من قبل المحاكم الإيرانية والعراقية، باعتبارها أولوية لبلاده، حيال ملف اغتيال سليماني، رغم مرور حوالي عامين على جريمة الاغتيال تلك، التي جمعته مع قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.وأشار المسؤول الإيراني إلى وجود تفاهم مع الجانب العراقي بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولين قضائيين من الدولتين، بهدف متابعة التحقيقات المشتركة والإجراءات الجنائية في هذا الشأن، لافتا إلى أن إيران حريصة على التسريع في وتيرة الإجراءات الجنائية لدى المحاكم المحلية.وأوضح كاظم غريب آبادي أنه ينبغي على العراق باعتباره البلد الذي وقعت فيه جريمة اغتيال سليماني والمهندس، اتخاذ إجراءات جنائية على وجه السرعة أيضا.واغتيل سليماني والمهندس وآخرين بغارة جوية أمريكية في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020، بالقرب من مطار بغداد الدولي.

https://arabic.sputniknews.com/20211220/الرئيس-الإيراني-كيف-كان-مصير-العالم-لو-لم-يكن-الشهيد-سليماني-حاضرا-في-سوريا-والعراق-1054373428.html

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قاسم سليماني, عالم, العراق, إيران