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الرئيس الإيراني: كيف كان مصير العالم لو لم يكن الشهيد سليماني حاضرا في سوريا والعراق
الرئيس الإيراني: كيف كان مصير العالم لو لم يكن الشهيد سليماني حاضرا في سوريا والعراق
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن قائد فيلق القدس الراحل، قاسم سليماني "شهيد أمة خلّف طاقات عظيمة في العالم الإسلامي وخرّج أجيالا من المقاومين في العراق... 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T13:36+0000
2021-12-20T13:36+0000
العالم
أخبار إيران
قاسم سليماني
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وأضاف رئيسي في لقاء مع أسرة سليماني والقائمين على تنظيم مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لواقعة اغتياله، أن "الشهيد سليماني كما وصفه سماحة قائد الثورة الإسلامية، كان مدرسة وحامل رسالة إلى البشرية كافة، وهو شهيد الأمة الإسلامية جميعها؛ وينبغي أن تُخلد ذكراه إلى الأبد باعتباره أحد الشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية إرنا".وتابع "لقد قدم الشهيد سليماني الغالي والنفيس في ساحات الحرب الناعمة والصلبة، وتصدى للارهاب التكفيري وكان في الوقت نفسه يأسف على حال أولئك المغررين الذين تلوثت نفوسهم بسموم التكفير، ودأب كثيرا على إصلاحهم وتقديم النصح إليهم".وقال نائب رئيس السلطة القضائية، رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي، الأحد، إن "الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق الايرانية العراقية المشتركة ستنعقد باستضافة طهران، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين".وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/الاستخبارات-الإسرائيلية-تعلن-للمرة-الأولى-أنها-لعبت-دورا-في-اغتيال-قاسم-سليماني-1054365625.html
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العالم, أخبار إيران, قاسم سليماني

الرئيس الإيراني: كيف كان مصير العالم لو لم يكن الشهيد سليماني حاضرا في سوريا والعراق

13:36 GMT 20.12.2021
© REUTERS / Naif Rahmaصورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© REUTERS / Naif Rahma
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن قائد فيلق القدس الراحل، قاسم سليماني "شهيد أمة خلّف طاقات عظيمة في العالم الإسلامي وخرّج أجيالا من المقاومين في العراق وسوريا".
وأضاف رئيسي في لقاء مع أسرة سليماني والقائمين على تنظيم مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لواقعة اغتياله، أن "الشهيد سليماني كما وصفه سماحة قائد الثورة الإسلامية، كان مدرسة وحامل رسالة إلى البشرية كافة، وهو شهيد الأمة الإسلامية جميعها؛ وينبغي أن تُخلد ذكراه إلى الأبد باعتباره أحد الشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية إرنا".

وشدد على ضرورة "عدم السماح بتحريف حقيقة أهداف التضحيات والجهاد للدفاع عن المراقد المقدسة في سوريا والعراق" متسائلا "كيف كان مصير المنطقة والعالم، لو لم يكن الشهيد سليماني ورفاق دربه حاضرين في ساحات الكفاح ضد الإرهاب داخل سوريا والعراق؟".

صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
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وتابع "لقد قدم الشهيد سليماني الغالي والنفيس في ساحات الحرب الناعمة والصلبة، وتصدى للارهاب التكفيري وكان في الوقت نفسه يأسف على حال أولئك المغررين الذين تلوثت نفوسهم بسموم التكفير، ودأب كثيرا على إصلاحهم وتقديم النصح إليهم".
وقال نائب رئيس السلطة القضائية، رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي، الأحد، إن "الجولة الثانية من اجتماعات لجنة التحقيق الايرانية العراقية المشتركة ستنعقد باستضافة طهران، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين".
وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
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