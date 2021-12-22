https://arabic.sputniknews.com/20211222/إيطاليا-الاتحاد-الأوروبي-ليس-قويا-كفاية-لفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1054448056.html

إيطاليا: الاتحاد الأوروبي ليس قويا كفاية لفرض عقوبات جديدة على روسيا

إيطاليا: الاتحاد الأوروبي ليس قويا كفاية لفرض عقوبات جديدة على روسيا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الأربعاء، عدم استطاعة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد قطاع الغاز الروسي، مضيفا أنه ليس في ظروف مناسبة للقيام بذلك. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

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روما- سبوتنيك. وقال دراغي، خلال مؤتمر صحفي: "دعونا، نسأل أنفسنا سؤالا، إذا كنا نريد فرض عقوبات تتعلق بالغاز؛ هل نحن قادرون حقا على القيام بذلك، هل نحن أقوياء بما يكفي، هل هي اللحظة المناسبة الآن؟ من الواضح، أن الإجابات ستكون سلبية".ووفقا لرئيس الوزراء الإيطالي، ينبغي على الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي الحفاظ على وضعية الحوار مع روسيا.ولفت دراغي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، أوضح خلال نقاشاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "يريد مفاوضات يكون فيها تطور الأحداث ممكنا، ولا يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها".دعا البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاستعداد لفرض عقوبات ضد روسيا، لافتا إلى أهمية إنهاء مشروع خط الغاز الروسي "التيار الشمالي 2".أعربت كييف ودول غربية عن قلقها بشأن ما تزعم أنها "أعمال عدوانية" من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا، مدعية بوجود حشود عسكرية روسية غفيرة استعدادا لاجتياح البلاد.تنفي موسكو هذه الادعاءات تماما وتؤكد حقها في تحريك القوات داخل أراضيها كيف تشاء، معربة في الوقت ذاته عن مخاوفها من التحركات "الاستفزازية" لحلف "الناتو" في شرق أوروبا وتوسعه نحو أراضيها.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/لافروف-روسيا-لا-تريد-حربا-وتحذر-الرؤوس-الساخنة-في-أوكرانيا-من-المواجهة-العسكرية-1054442073.html

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