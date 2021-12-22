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الأهلي المصري يعلن التشكيل النهائي لمباراة السوبر الأفريقي
الأهلي المصري يعلن التشكيل النهائي لمباراة السوبر الأفريقي
أعلن النادي "الأهلي" المصري، اليوم الأربعاء، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة السوبر الأفريقي في مواجهة نادي "الرجاء" المغربي. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T16:38+0000
2021-12-22T16:38+0000
رياضة
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وجاء التشكيل الأساسي للأهلي كما يلي: محمد الشناوي – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم توفيق – علي معلول – عمرو السولية – حمدي فتحي – إليو ديانج – مجدي أفشة – حسين الشحات - بيرسي تاو.من ناحية أخرى، أكد مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إصابة مدافع الرجاء المغربي بفيروس كورونا، وبالتالي غيابه بشكل رسمي عن المباراة المقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء بتوقيت الدوحة .وأضاف المصدر إن نتيجة المسحة الثانية لمحمد الناهيري جاءت إيجابية أيضا وأكدت إصابته بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن مباراة اليوم، وكان الناهيري قد شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب بقطر.يذكر أن الأهلي المصري يسعى لحصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بينما سيقتنص الرجاء لقبه الثالث حال الفوز.
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رياضة

الأهلي المصري يعلن التشكيل النهائي لمباراة السوبر الأفريقي

16:38 GMT 22.12.2021
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUSمشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021
مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUS
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أعلن النادي "الأهلي" المصري، اليوم الأربعاء، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة السوبر الأفريقي في مواجهة نادي "الرجاء" المغربي.
وجاء التشكيل الأساسي للأهلي كما يلي: محمد الشناوي – بدر بانون – أيمن أشرف – أكرم توفيق – علي معلول – عمرو السولية – حمدي فتحي – إليو ديانج – مجدي أفشة – حسين الشحات - بيرسي تاو.
من ناحية أخرى، أكد مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إصابة مدافع الرجاء المغربي بفيروس كورونا، وبالتالي غيابه بشكل رسمي عن المباراة المقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء بتوقيت الدوحة .
وأضاف المصدر إن نتيجة المسحة الثانية لمحمد الناهيري جاءت إيجابية أيضا وأكدت إصابته بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن مباراة اليوم، وكان الناهيري قد شارك مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب بقطر.
يذكر أن الأهلي المصري يسعى لحصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بينما سيقتنص الرجاء لقبه الثالث حال الفوز.
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فريق الأهلي المصري - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الأهلي 0 والرجاء 1 في كأس السوبر الإفريقي (الشوط الأول)16:31 GMT
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