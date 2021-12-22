تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/الحرس-الثوري-الطائرات-المسيرة-الهجومية-والقتالية-الإيرانية-قادرة-على-تدمير-أي-هدف-1054443255.html
الحرس الثوري: الطائرات المسيرة الهجومية والقتالية الإيرانية قادرة على تدمير أي هدف
الحرس الثوري: الطائرات المسيرة الهجومية والقتالية الإيرانية قادرة على تدمير أي هدف
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، على قدرة الطائرات المسيرة الهجومية والقتالية الإيرانية، تدمير أي هدف. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T11:32+0000
2021-12-22T11:32+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419708_0:101:1001:664_1920x0_80_0_0_92932b4311be84ec658660116fe154b7.jpg
وقال قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، في تصريح على هامش مناورات "النبي الأعظم (ص)"، إن "مسار العقيدة التكتيكية لإيران تغير بما يتناسب مع التهديدات الجديدة على ساحات العمليات"، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية.ووصف المناورات الجارية بأنها مشتركة وتركيبية وتنفذ وفقا للتقويم السنوي للمناورات، مؤكدا أن "حراس الثورة جاهزين دوما في مواجهة العدو".واعلن العميد باكبور، عن تقليل الفترة الزمنية للتدخل السريع من قبل القوات الخاصة في العمليات إلى أقصر فترة ممكنة، قائلا: إن القوة البرية للحرس قادرة اليوم على نقل قواتها الخاصة بالتدخل السريع لمنطقة العمليات في أقصر فترة زمنية ممكنة والمبادرة بتنفيذ العمليات".وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس الثلاثاء، تدمير أهداف بحرية وبرية ثابتة ومتحركة، بواسطة طائرات مسيرة هجومية، مشيرا إلى دعم جوي من قبل طائرات مروحيات هجومية أطلقت بدقة على الأهداف.وأطلق الحرس الثوري الإيراني، صباح الاثنين الماضي، مناورات عسكرية جنوبي البلاد، لمحاكاة إحدى أحدث الخطط الهجومية في الحروب، وسط مخاوف من هجمات إسرائيلية.كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، تنفيذ تمرين الدفاع الحاسم عن السواحل والجزر، في اليوم الثالث لمناورات "النبي الأعظم (ص)" الجارية جنوب البلاد.وقالت وكالة فارس الإيرانية، إن "وحدات النخبة من القوة البرية للحرس الثوري قامت بتنفيذ مهمة الدفاع الحاسم عن السواحل والجزر في جزيرة لارك"، مؤكدة أن الوحدات المشاركة نفذت سيناريوهات هجومية ودفاعية محتملة باستخدام أسلحة ومعدات جديدة وتكتيكات حديثة.وأضافت أن وحدات القوة البرية للحرس الثوري قامت، في هذه المرحلة من المناورات، بعد الرصد الاستخباري لمواقع العدو المفترض، باستهداف الأهداف المحددة بهجمات مكثفة بالاسلحة الثقيلة وشبه الثقيلة.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/-بعد-رصد-استخباري-الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-أهداف-العدو-بهجمات-مكثفة-1054436249.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419708_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_e4df921c1f803988f15ff0ca71efcac0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

الحرس الثوري: الطائرات المسيرة الهجومية والقتالية الإيرانية قادرة على تدمير أي هدف

11:32 GMT 22.12.2021
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office
تابعنا عبر
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، على قدرة الطائرات المسيرة الهجومية والقتالية الإيرانية، تدمير أي هدف.
وقال قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، في تصريح على هامش مناورات "النبي الأعظم (ص)"، إن "مسار العقيدة التكتيكية لإيران تغير بما يتناسب مع التهديدات الجديدة على ساحات العمليات"، وذلك حسب وكالة مهر الإيرانية.
الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني يجريان مناورات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
بعد رصد استخباري... الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف أهداف العدو بهجمات مكثفة
08:59 GMT
ووصف المناورات الجارية بأنها مشتركة وتركيبية وتنفذ وفقا للتقويم السنوي للمناورات، مؤكدا أن "حراس الثورة جاهزين دوما في مواجهة العدو".
وأضاف: أن "الطائرات المسيرة الهجومية والقتالية قادرة على استهداف أي نقطة لازمة"، مشيرا إلى تطوير وتجهيز هذه الطائرات لاستهداف أي هدف وتدميره.
واعلن العميد باكبور، عن تقليل الفترة الزمنية للتدخل السريع من قبل القوات الخاصة في العمليات إلى أقصر فترة ممكنة، قائلا: إن القوة البرية للحرس قادرة اليوم على نقل قواتها الخاصة بالتدخل السريع لمنطقة العمليات في أقصر فترة زمنية ممكنة والمبادرة بتنفيذ العمليات".
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس الثلاثاء، تدمير أهداف بحرية وبرية ثابتة ومتحركة، بواسطة طائرات مسيرة هجومية، مشيرا إلى دعم جوي من قبل طائرات مروحيات هجومية أطلقت بدقة على الأهداف.
وأطلق الحرس الثوري الإيراني، صباح الاثنين الماضي، مناورات عسكرية جنوبي البلاد، لمحاكاة إحدى أحدث الخطط الهجومية في الحروب، وسط مخاوف من هجمات إسرائيلية.
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، تنفيذ تمرين الدفاع الحاسم عن السواحل والجزر، في اليوم الثالث لمناورات "النبي الأعظم (ص)" الجارية جنوب البلاد.
وقالت وكالة فارس الإيرانية، إن "وحدات النخبة من القوة البرية للحرس الثوري قامت بتنفيذ مهمة الدفاع الحاسم عن السواحل والجزر في جزيرة لارك"، مؤكدة أن الوحدات المشاركة نفذت سيناريوهات هجومية ودفاعية محتملة باستخدام أسلحة ومعدات جديدة وتكتيكات حديثة.
وأضافت أن وحدات القوة البرية للحرس الثوري قامت، في هذه المرحلة من المناورات، بعد الرصد الاستخباري لمواقع العدو المفترض، باستهداف الأهداف المحددة بهجمات مكثفة بالاسلحة الثقيلة وشبه الثقيلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:05 GMTتصريحات الجانب الروسي في ختام اجتماع أستانا
13:01 GMTإيطاليا: الاتحاد الأوروبي ليس قويا كفاية لفرض عقوبات جديدة على روسيا
12:59 GMTدولة أوروبية تتفق مع أخرى لإيواء السجناء لديها
12:58 GMTارتفاع معدل الوفيات في مصر بنحو 17% في 2020 وتوقع باستمرار الزيادة السنوية بسبب كورونا
12:56 GMTبايدن يهنئ المنفي بمناسبة بعيد الاستقلال
12:55 GMT"أوبو" تسجل براءة اختراع خاتم ذكي
12:49 GMTلاتفيا: مستعدون لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في حال نشوب حرب مع روسيا
12:41 GMTإصابة مدافع الرجاء بكورونا قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي
12:32 GMTالمبعوث الروسي إلى سوريا: سلاح الجو الروسي قضى مؤخرا على أحد أكبر المسلحين الشيشانيين في سوريا
12:30 GMTبيان عاجل من الكاميرون بشأن تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022... وإيتو يغرد مجددا
12:19 GMTصحفي ليبي: ربما تؤجل الانتخابات لثلاثة أو ستة أشهر
12:17 GMTدونيتسك: واشنطن أرسلت شحنات من المواد المحرمة دوليا لأوكرانيا لاستخدامها في الحرب
12:15 GMTالسيسي: سأكون راضيا عندما يصل دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه في الشهر... فيديو
12:13 GMTالدول صاحبة أكبر احتياطيات النقد الأجنبي في العالم... بلد واحد يمتلك تريليونات
12:12 GMTأكتمال بناء أول مصنع روسي لإنتاج الطائرات المسيرة
12:08 GMTشيرين عبد الوهاب تطرح أغنية مستوحاة من قصة حقيقية بعد طلاقها... فيديو
12:06 GMTالأسرى الفلسطينيون يواصلون خطوات احتجاجية رفضا لسياسات مصلحة السجون الإسرائيلية
12:05 GMTأمريكا تدعو لمعالجة العقبات أمام الانتخابات في ليبيا: الوقت ليس مناسبا لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب
12:00 GMTالدول الضامنة لـ"عملية أستانا" تجدد التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها
11:59 GMTحاملة طائرات صينية تظهر قدرات هائلة خلال مناورات بحرية بالمحيط الهادئ... فيديو