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https://arabic.sputniknews.com/20211222/العراق-الكاظمي-يوجه-بفتح-تحقيق-في-إصابة-متظاهرين-في-الناصرية-1054442363.html
العراق.. الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في إصابة متظاهرين في الناصرية
العراق.. الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في إصابة متظاهرين في الناصرية
وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق في إصابة متظاهرين في مدينة الناصرية. 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T11:25+0000
2021-12-22T11:25+0000
2021-12-22T11:25+0000
أخبار العراق اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية في حادث إصابة متظاهرين بالناصرية، في محافظة ذي قار.وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، اليوم، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تابع، باهتمام كبير حادث إصابة 3 من المتظاهرين اليوم، في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".وأفادت الخلية في بيانها، أن "الكاظمي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية، والعمل على معالجة المصابين فورا".كما أكد الكاظمي على "توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة او إطلاق النار بحق المتظاهربن المطالبين بحقوقهم المشروعة".
https://arabic.sputniknews.com/20211215/إعلام-الإفراج-عن-مسؤولين-أمنيين-اعتقلوا-بعد-محاولة-اغتيال-الكاظمي-1053963346.html
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أخبار العراق اليوم
العراق.. الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في إصابة متظاهرين في الناصرية
وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق في إصابة متظاهرين في مدينة الناصرية.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن
رئيس الوزراء
، مصطفى الكاظمي، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية في حادث إصابة متظاهرين بالناصرية، في محافظة ذي قار.
وأعلنت
خلية الإعلام الأمني
، في بيان لها، اليوم، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تابع، باهتمام كبير حادث إصابة 3 من المتظاهرين اليوم، في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".
وأفادت الخلية في بيانها، أن "الكاظمي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية، والعمل على معالجة المصابين فورا".
كما أكد الكاظمي على "توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة او إطلاق النار بحق المتظاهربن المطالبين بحقوقهم المشروعة".