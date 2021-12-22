تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/النواب-الليبي-يؤكد-عدم-أمكانية-أجراء-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-في-24-ديسمبر-الجاري-1054431566.html
النواب الليبي يؤكد عدم أمكانية أجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر الجاري
النواب الليبي يؤكد عدم أمكانية أجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر الجاري
أعلن رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير، عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T03:06+0000
2021-12-22T03:06+0000
ليبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103250/22/1032502290_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_e7df23bde788f6f55dff151ec5f4049c.jpg
بنغازي - سبوتنيك. وقال الصغير، في وثيقة وجهها إلى المستشار عقيلة صالح: "بعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات بالرابع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة ألفين وواحد وعشرين".وأوضح أن ذلك يعود "استنادا على قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 بشأن تكليفاً بمتابعة سير العملية الانتخابية وعلى الاجتماعات واللقاءات التي جمعتنا بالمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية".ودعا عضو مجلس النواب ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المستشار عقيلة صالح إلى استئناف عمله ومباشرة مهامه لرئاسة مجلس النواب وقيادة جلساته ، من أجل وضع خارطة طريق جديدة تتماشى مع المعطيات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.كما نصت الوثيقة على "انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كحكومة تسيير أعمال في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري".وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة البرلمانية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.يذكر أن هذه اللجنة جرى تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم 11 لسنة 2021م، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/مجلس-النواب-الليبي-يشكل-لجنة-للوقوف-على-العراقيل-الانتخابية-1053674244.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103250/22/1032502290_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_4221d731f24632de1a2d17165abceaa8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ليبيا

النواب الليبي يؤكد عدم أمكانية أجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر الجاري

03:06 GMT 22.12.2021
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFAمجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري
مجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFA
تابعنا عبر
أعلن رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير، عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ودعا رئيس مجلس النواب المرشح للانتخابات الرئاسية عقيلة صالح للعودة إلى منصبه.
بنغازي - سبوتنيك. وقال الصغير، في وثيقة وجهها إلى المستشار عقيلة صالح: "بعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات بالرابع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة ألفين وواحد وعشرين".
وأوضح أن ذلك يعود "استنادا على قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 بشأن تكليفاً بمتابعة سير العملية الانتخابية وعلى الاجتماعات واللقاءات التي جمعتنا بالمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية".
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
مجلس النواب الليبي يشكل لجنة للوقوف على العراقيل الانتخابية
7 ديسمبر, 16:27 GMT
ودعا عضو مجلس النواب ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المستشار عقيلة صالح إلى استئناف عمله ومباشرة مهامه لرئاسة مجلس النواب وقيادة جلساته ، من أجل وضع خارطة طريق جديدة تتماشى مع المعطيات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.
كما نصت الوثيقة على "انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كحكومة تسيير أعمال في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري".
وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة البرلمانية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.
يذكر أن هذه اللجنة جرى تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم 11 لسنة 2021م، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
03:53 GMTالإدارة الأمريكية توافق على بيع ليتوانيا صواريخ مضادة للدبابات
03:06 GMTالنواب الليبي يؤكد عدم أمكانية أجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر الجاري
02:26 GMTالبنتاغون ينفي صحة تصريح شويغو حول تحضير شركات عسكرية أمريكية خاصة لاستفزاز كيميائي بدونباس
01:46 GMTالتحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية ⁧
01:08 GMTمعهد البترول: انخفاض مخزونات النفط الأمريكية
00:38 GMTالرئيس عباس يطلع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية على التطورات السياسية
أمسأسترازينيكا تعلن البدء في إنتاج لقاح مضاد لـ"أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد
أمسزلزال بقوة 6.3 درجة يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
أمسالولايات المتحدة تخطط لإجراء اتصالات مع روسيا بشأن الأمن مطلع العام المقبل
أمسإسرائيل تقرر جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا
أمسالمهن الموسيقية المصرية تقاضي "فنانة" بسبب الإساءة لسمعة بلدها
أمسما هي أسباب وأعراض انخفاض حرارة الجسم وما خطورتها على صحتك؟
أمسالعراق يعلن خلو قاعدة حرير الجوية من قوات التحالف القتالية
أمسأكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تبدأ الإنتاج لأول مرة
أمسالأمم المتحدة: رحلاتنا يمكن أن تستمر عبر مطار صنعاء لعدم تضرر برج المراقبة أو المدرج
أمسفي جولتها الـ 17... هل تنجح مفاوضات أستانا في حل أزمة اللجنة الدستورية السورية؟
أمسملك الأردن: مستمرون في حماية المقدسات الدينية بالقدس
أمسمقتل 3 وإصابة 40 خلال حريق منشأة نفطية في الهند
أمسإعلام: بايدن يرفض الرد على اتصالات بينيت
أمسمصدر يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة استدعاء القائم بالأعمال المغربي في إسبانيا