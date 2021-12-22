https://arabic.sputniknews.com/20211222/بعد-عملية-سرية-غير-مسبوقة-في-المحيط--الهادئ-ما-هي-قدرات-الأسطول-الروسي؟-1054455316.html

بعد عملية سرية غير مسبوقة في المحيط الهادئ... ما هي قدرات الأسطول الروسي؟

بعد عملية سرية غير مسبوقة في المحيط الهادئ... ما هي قدرات الأسطول الروسي؟

تمتلك روسيا ثاني أقوى جيش في العالم، ويمتلك أسطولها العسكري أكثر من 600 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الثانية عالميا بعد الأسطول الحربي الصيني، الذي يمتلك 777... 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T15:29+0000

2021-12-22T15:29+0000

2021-12-22T15:29+0000

رصد عسكري

أخبار روسيا

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نفذت البحرية الروسية تدريبا على عملية انتشار سري لسفنها في منطقة بعيدة بالمحيط الهادئ ، حسبما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، الذي أوضح أنها المرة الأولى في التاريخ الحديث.كما أشار شويغو إلى تنفيذ رحلة استكشافية في القطب الشمالي تحمل اسم "أومكا"، وذلك بالتوازي مع عمليات تطوير واسعة تشهدها البحرية الروسية في جميع المناطق.ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2021؟يقول تقرير لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، عن الأسطول الروسي، إنه أصبح يحتل المرتبة الثانية بعد الأسطول الصيني على مستوى العالم.يتكون الأسطول الروسي من 603 وحدات بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و15 مدمرة و11 فرقاطة و85 كورفيت.ويمتلك الأسطول الروسي رابع أضخم قوة غواصات في العالم تضم 64 غواصة، إضافة إلى 55 سفينة دورية و48 كاسحة ألغام بحرية.

https://arabic.sputniknews.com/20211221/البحرية-الروسية-تنفذ-انتشارا-سريا-للسفن-في-المحيط-الهادئ-للمرة-الأولى-في-التاريخ-1054407243.html

https://arabic.sputniknews.com/20211222/الكشف-عن-مكمن-قوة-الأسطول-الروسي-في-البحر-الأسود-1054443834.html

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رصد عسكري, أخبار روسيا