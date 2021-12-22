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https://arabic.sputniknews.com/20211222/بعد-عملية-سرية-غير-مسبوقة-في-المحيط--الهادئ-ما-هي-قدرات-الأسطول-الروسي؟-1054455316.html
بعد عملية سرية غير مسبوقة في المحيط الهادئ... ما هي قدرات الأسطول الروسي؟
بعد عملية سرية غير مسبوقة في المحيط الهادئ... ما هي قدرات الأسطول الروسي؟
تمتلك روسيا ثاني أقوى جيش في العالم، ويمتلك أسطولها العسكري أكثر من 600 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الثانية عالميا بعد الأسطول الحربي الصيني، الذي يمتلك 777... 22.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-22T15:29+0000
2021-12-22T15:29+0000
رصد عسكري
أخبار روسيا
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نفذت البحرية الروسية تدريبا على عملية انتشار سري لسفنها في منطقة بعيدة بالمحيط الهادئ ، حسبما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، الذي أوضح أنها المرة الأولى في التاريخ الحديث.كما أشار شويغو إلى تنفيذ رحلة استكشافية في القطب الشمالي تحمل اسم "أومكا"، وذلك بالتوازي مع عمليات تطوير واسعة تشهدها البحرية الروسية في جميع المناطق.ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2021؟يقول تقرير لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، عن الأسطول الروسي، إنه أصبح يحتل المرتبة الثانية بعد الأسطول الصيني على مستوى العالم.يتكون الأسطول الروسي من 603 وحدات بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و15 مدمرة و11 فرقاطة و85 كورفيت.ويمتلك الأسطول الروسي رابع أضخم قوة غواصات في العالم تضم 64 غواصة، إضافة إلى 55 سفينة دورية و48 كاسحة ألغام بحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/البحرية-الروسية-تنفذ-انتشارا-سريا-للسفن-في-المحيط-الهادئ-للمرة-الأولى-في-التاريخ-1054407243.html
https://arabic.sputniknews.com/20211222/الكشف-عن-مكمن-قوة-الأسطول-الروسي-في-البحر-الأسود-1054443834.html
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رصد عسكري, أخبار روسيا

بعد عملية سرية غير مسبوقة في المحيط الهادئ... ما هي قدرات الأسطول الروسي؟

15:29 GMT 22.12.2021
© Sputnik . Alexander Galperin / الذهاب إلى بنك الصورقطع الأسطول الروسي
قطع الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Sputnik . Alexander Galperin
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تمتلك روسيا ثاني أقوى جيش في العالم، ويمتلك أسطولها العسكري أكثر من 600 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الثانية عالميا بعد الأسطول الحربي الصيني، الذي يمتلك 777 وحدة بحرية.
نفذت البحرية الروسية تدريبا على عملية انتشار سري لسفنها في منطقة بعيدة بالمحيط الهادئ ، حسبما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، الذي أوضح أنها المرة الأولى في التاريخ الحديث.
القوات البحرية الروسية العاملة في سوريا تحتفل بعيد الأسطول البحري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
البحرية الروسية تنفذ انتشارا سريا للسفن في المحيط الهادئ للمرة الأولى في التاريخ
أمس, 12:40 GMT
كما أشار شويغو إلى تنفيذ رحلة استكشافية في القطب الشمالي تحمل اسم "أومكا"، وذلك بالتوازي مع عمليات تطوير واسعة تشهدها البحرية الروسية في جميع المناطق.

ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2021؟

يقول تقرير لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، عن الأسطول الروسي، إنه أصبح يحتل المرتبة الثانية بعد الأسطول الصيني على مستوى العالم.
أحدث سفينة دورية فاسيلي بيكوف (مشروع 22160)، تدخل في خدمة أسطول البحر الأسود، القاعدة البحرية العسكرية في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
الكشف عن مكمن قوة الأسطول الروسي في البحر الأسود
11:42 GMT
يتكون الأسطول الروسي من 603 وحدات بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و15 مدمرة و11 فرقاطة و85 كورفيت.
ويمتلك الأسطول الروسي رابع أضخم قوة غواصات في العالم تضم 64 غواصة، إضافة إلى 55 سفينة دورية و48 كاسحة ألغام بحرية.
© Sputnik . Alexander Galperin / الذهاب إلى بنك الصورسفن الأسطول البحري الروسي تشارك في العرض العسكري البحري في كرونشتادت في سان بطرسبورغ
سفن الأسطول البحري الروسي تشارك في العرض العسكري البحري في كرونشتادت في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
سفن الأسطول البحري الروسي تشارك في العرض العسكري البحري في كرونشتادت في سان بطرسبورغ
© Sputnik . Alexander Galperin
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