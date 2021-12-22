تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211222/جريمة-هزت-الصين-ما-حقيقة-تزوير-مسؤول-كبير-مبلغ-314-مليار-دولار؟-1054453408.html
جريمة هزت الصين... ما حقيقة تزوير مسؤول كبير مبلغ 314 مليار دولار؟
جريمة هزت الصين... ما حقيقة تزوير مسؤول كبير مبلغ 314 مليار دولار؟
ما حقيقة تزوير مسؤول صيني كبير مبلغ 314 مليار دولار في جريمة هزت البلاد؟
2021-12-22T14:33+0000
2021-12-22T14:33+0000
اقتصاد
الصين
أخبار كاذبة
يوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104457/95/1044579551_0:0:3379:1900_1920x0_80_0_0_5e4ab6b855efa481229c347568c7cab3.jpg
الشخص المشار إليه هو تشين ياومينغ، أحد المسؤولين عن سك النقود في الصين، لكنه اعتقل أخيرا للاشتباه في ارتكابه "جرائم خطيرة" غير محددة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".احتجاز تشين بات أحد الموضوعات الأكثر شيوعا على منصة "وايبو" الصينية، حيث تكهن البعض بأن السبب هو أن المسؤول كان يطبع عملات ورقية بنفس الأرقام التسلسلية مثل الأوراق النقدية الأخرى الرسمية.ومع ذلك، قال بنك الشعب الصيني في بيان، اليوم الأربعاء، إن الشائعات القائلة بأنه طبع ما قيمته تريليوني يوان (314 مليار دولار) من هذه الأوراق النقدية كاذبة، وأُبلغت الشرطة بذلك.وأضاف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في البلاد) أن طباعة أوراق الرنمينبي (اليوان) تتبع عملية صارمة وتنفذ دائما وفقا للقوانين واللوائح.لكن حتى الآن، لا يوجد أي تفسير لسبب اعتقال تشين، سواء في بيان البنك المركزي أو في الإشعار الصادر عن هيئة مكافحة الفساد في وقت سابق من هذا الشهر، الذي جاء فيه أنه "سلم نفسه ويخضع للتحقيق".تزوير مبلغ بهذا القدر (تريليوني يوان من الأوراق النقدية) سيكون أمرا فريدا ومروعا من نوعه حقا، حيث أن أكبر ورقة نقدية في الصين هي 100 يوان.ويعني هذا أن تزوير مبلغ تريليوني يوان يحتاج إلى التلاعب بطباعة 20 مليار ورقة نقدية على الأقل. وأيضا يعادل هذا المبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2020، ويعادل حجم اقتصادات أخرى حول العالم أو الاحتياطات النقدية الأجنبية لدى عشرات الدول معا.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/الدول-صاحبة-أكبر-احتياطيات-النقد-الأجنبي-في-العالم-بلد-واحد-يمتلك-تريليونات-1054445587.html
https://arabic.sputniknews.com/20211129/ما-حقيقة-استيلاء-الصين-على-مطار-أوغندا-الدولي-لعدم-وفاء-الأخيرة-بسداد-ديونها؟-1053383953.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104457/95/1044579551_0:0:2533:1900_1920x0_80_0_0_2244a75e5483ecb5241e46b325dfcc34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, الصين, أخبار كاذبة, يوان

جريمة هزت الصين... ما حقيقة تزوير مسؤول كبير مبلغ 314 مليار دولار؟

14:33 GMT 22.12.2021
© Depositphotos / Leungchopanيوان صيني
يوان صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
© Depositphotos / Leungchopan
تابعنا عبر
فند البنك المركزي الصيني التقارير التي أفادت بأن مسؤولا كبيرا محتجزا لدى السلطات في بكين، زور مبلغا هائلا من المال تعادل قيمته نحو 314 مليار دولار من الأوراق النقدية.
الشخص المشار إليه هو تشين ياومينغ، أحد المسؤولين عن سك النقود في الصين، لكنه اعتقل أخيرا للاشتباه في ارتكابه "جرائم خطيرة" غير محددة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
احتجاز تشين بات أحد الموضوعات الأكثر شيوعا على منصة "وايبو" الصينية، حيث تكهن البعض بأن السبب هو أن المسؤول كان يطبع عملات ورقية بنفس الأرقام التسلسلية مثل الأوراق النقدية الأخرى الرسمية.
الدولارات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
الدول صاحبة أكبر احتياطيات النقد الأجنبي في العالم... بلد واحد يمتلك تريليونات
12:13 GMT
ومع ذلك، قال بنك الشعب الصيني في بيان، اليوم الأربعاء، إن الشائعات القائلة بأنه طبع ما قيمته تريليوني يوان (314 مليار دولار) من هذه الأوراق النقدية كاذبة، وأُبلغت الشرطة بذلك.
وأضاف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في البلاد) أن طباعة أوراق الرنمينبي (اليوان) تتبع عملية صارمة وتنفذ دائما وفقا للقوانين واللوائح.
لكن حتى الآن، لا يوجد أي تفسير لسبب اعتقال تشين، سواء في بيان البنك المركزي أو في الإشعار الصادر عن هيئة مكافحة الفساد في وقت سابق من هذا الشهر، الذي جاء فيه أنه "سلم نفسه ويخضع للتحقيق".
الرئيس الأوغندي ونائب رئيس الوزراء الصيني يفتتحان طريقا يربط العاصمة بمطار عنتيبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
ما حقيقة استيلاء الصين على مطار أوغندا الدولي لعدم وفاء الأخيرة بسداد ديونها؟
29 نوفمبر, 11:05 GMT
تزوير مبلغ بهذا القدر (تريليوني يوان من الأوراق النقدية) سيكون أمرا فريدا ومروعا من نوعه حقا، حيث أن أكبر ورقة نقدية في الصين هي 100 يوان.
ويعني هذا أن تزوير مبلغ تريليوني يوان يحتاج إلى التلاعب بطباعة 20 مليار ورقة نقدية على الأقل. وأيضا يعادل هذا المبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2020، ويعادل حجم اقتصادات أخرى حول العالم أو الاحتياطات النقدية الأجنبية لدى عشرات الدول معا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:37 GMTزيادة الهجرة إلى إسرائيل نحو 30% عام 2021
14:33 GMTجريمة هزت الصين... ما حقيقة تزوير مسؤول كبير مبلغ 314 مليار دولار؟
14:30 GMTوفاة لاعب عربي بعد سقوطه أثناء الإحماء
14:28 GMTما هي قدرات صاروخ "بابور" الباكستاني القادر على حمل رؤوس نووية؟
14:21 GMTصقيع موسكو يسجل رقما قياسيا منذ بداية الشتاء
14:15 GMTاحتمال تأجيل الانتخابات الليبية لخمسة أو ستة أشهر
14:13 GMTأمير قطر يبعث برقية إلى العاهل السعودي
14:12 GMTوزير الزراعة اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" أبرز الاتفاقات مع الجانب المصري
14:10 GMTعزل مدينة صينية تعدادها 13 مليون نسمة بسبب كورونا
14:07 GMTبعد إعلان ماسك عن غزو المريخ... تساؤلات وتوضيحات تكشف مخاطر هذه الخطوة
14:02 GMTالإدارة الروحية لمسلمي داغستان تحدد موقفها من حكم الطلاق عبر الرسائل النصية
13:58 GMTالزراعة في لبنان وسبل تطويرها... وكيف أثر الواقع على الإنتاج؟
13:55 GMTدراسة: خطر دخول المستشفيات بسبب أوميكرون أقل بنسبة 80%
13:53 GMTرئاسة البرلمان الليبي تشكل لجنة لإعداد خريطة طريق لما بعد 24 ديسمبر
13:51 GMTوزير الزراعة اللبناني لـ"سبوتنيك": مسارات عمل جديدة تقود البلاد للاكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة
13:49 GMTلافروف: ما الذي يفعله الغرب ومعداته الهجومية العسكرية على حدودنا؟
13:45 GMTالمنفي يلتقي ويليامز ويؤكد حيادية الرئاسي الليبي والعمل على إنجاح العملية السياسية
13:43 GMTناقلات الغاز الطبيعي المسال تغير مسارها من آسيا إلى أوروبا بسبب ارتفاع الأسعار
13:42 GMTمرشحون للرئاسة الليبية في لقاء حول مستقبل ليبيا... أنباء عن نية رئيس الوزراء السوداني الاستقالة
13:39 GMT ليبيا... لا انتخابات قبل إزالة "القوة القاهرة"