جريمة هزت الصين... ما حقيقة تزوير مسؤول كبير مبلغ 314 مليار دولار؟

الشخص المشار إليه هو تشين ياومينغ، أحد المسؤولين عن سك النقود في الصين، لكنه اعتقل أخيرا للاشتباه في ارتكابه "جرائم خطيرة" غير محددة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".احتجاز تشين بات أحد الموضوعات الأكثر شيوعا على منصة "وايبو" الصينية، حيث تكهن البعض بأن السبب هو أن المسؤول كان يطبع عملات ورقية بنفس الأرقام التسلسلية مثل الأوراق النقدية الأخرى الرسمية.ومع ذلك، قال بنك الشعب الصيني في بيان، اليوم الأربعاء، إن الشائعات القائلة بأنه طبع ما قيمته تريليوني يوان (314 مليار دولار) من هذه الأوراق النقدية كاذبة، وأُبلغت الشرطة بذلك.وأضاف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في البلاد) أن طباعة أوراق الرنمينبي (اليوان) تتبع عملية صارمة وتنفذ دائما وفقا للقوانين واللوائح.لكن حتى الآن، لا يوجد أي تفسير لسبب اعتقال تشين، سواء في بيان البنك المركزي أو في الإشعار الصادر عن هيئة مكافحة الفساد في وقت سابق من هذا الشهر، الذي جاء فيه أنه "سلم نفسه ويخضع للتحقيق".تزوير مبلغ بهذا القدر (تريليوني يوان من الأوراق النقدية) سيكون أمرا فريدا ومروعا من نوعه حقا، حيث أن أكبر ورقة نقدية في الصين هي 100 يوان.ويعني هذا أن تزوير مبلغ تريليوني يوان يحتاج إلى التلاعب بطباعة 20 مليار ورقة نقدية على الأقل. وأيضا يعادل هذا المبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2020، ويعادل حجم اقتصادات أخرى حول العالم أو الاحتياطات النقدية الأجنبية لدى عشرات الدول معا.
تزوير مبلغ بهذا القدر (تريليوني يوان من الأوراق النقدية) سيكون أمرا فريدا ومروعا من نوعه حقا، حيث أن أكبر ورقة نقدية في الصين هي 100 يوان.
ويعني هذا أن تزوير مبلغ تريليوني يوان يحتاج إلى التلاعب بطباعة 20 مليار ورقة نقدية على الأقل. وأيضا يعادل هذا المبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2020، ويعادل حجم اقتصادات أخرى حول العالم أو الاحتياطات النقدية الأجنبية لدى عشرات الدول معا.