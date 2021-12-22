https://arabic.sputniknews.com/20211222/لافروف-يعلن-عن-مفاوضات-مع-واشنطن-حول-الضمانات-الأمنية-أوائل-العام-القادم-1054439999.html

لافروف يعلن عن مفاوضات مع واشنطن حول الضمانات الأمنية أوائل العام القادم

لافروف يعلن عن مفاوضات مع واشنطن حول الضمانات الأمنية أوائل العام القادم

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الجولة الأولى من المفاوضات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية ستنعقد أوائل العام المقبل. 22.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-22T10:29+0000

2021-12-22T10:29+0000

2021-12-22T10:29+0000

روسيا

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وقال لافروف خلال مقابلة مع قناة "آر تي": "نتيجة للاتصال تم الاتفاق على النماذج التنظيمية للعمل المقبل. تم الاتفاق على أنه في بداية العام المقبل، يجب أن تكون الجولة الأولى عبارة عن اتصال ثنائي بين مفاوضينا والمفاوضين الأمريكيين".وأضاف لافروف "نخطط في المستقبل المنظور، ونريد أيضا القيام بذلك في شهر كانون الثاني/ يناير، لاستخدام منصة التفاوض لمناقشة الوثيقة الثانية - مسودة الاتفاقية بين روسيا ودول الناتو حول الضمانات الأمنية".هذا وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن روسيا قامت بصياغة مقارباتها تجاه المقترحات الأمنية التي قدمتها إلى الولايات المتحدة بالتفصيل من أجل تجنب أي تلاعب في وسائل الإعلام، وكي يكون العمل منفتحا.وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد نشرت في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات، بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، استعداد واشنطن لمناقشة مقترحات روسيا في مجال الأمن، لكنها اعتبرت بعض تلك المقترحات "غير مقبول" بالنسبة لواشنطن.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/موسكو-تقديم-مقترحات-الضمانات-الأمنية-إلى-الولايات-المتحدة-خطوة-نحو-حوار-موضوعي-1054072391.html

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