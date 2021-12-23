https://arabic.sputniknews.com/20211223/الأمير-هاري-وميغان-ماركل-يكشفان-عن-أول-صورة-لطفلتهما-1054499447.html

الأمير هاري وميغان ماركل يكشفان عن أول صورة لطفلتهما

الأمير هاري وميغان ماركل يكشفان عن أول صورة لطفلتهما

كشف الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، اليوم الخميس، عن أول صورة لطفلتهما "ليليبت ‏ديانا"، التي رزقا بها في شهر يونيو/ حزيران الماضي.‏ 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T16:53+0000

2021-12-23T16:53+0000

2021-12-23T16:53+0000

مجتمع

العالم

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050700820_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_a6263127c291e3cf249ee70dcb13d281.jpg

وجاء أول ظهور لابنة هاري وميغان في بطاقتهما السنوية الخاصة بالكريسماس، والتي يظهر فيها أيضا نجلهما الأول "آرتشي".وتظهر ميغان ماركل وهي ترفع ابنتها، ليليبت، في الهواء بكلتا يديها، بينما تظهر عليهما علامات السعادة البالغة، ويشاركهما اللحظة الأمير هاري وآرتشي، وارتدوا جميعا ملابس "كاجوال".والتقطت الصورة المميزة خارج منزل الأمير هاري وميغان ماركل في سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا، حيث يستقران بعد خروجهما من العائلة المالكة البريطانية.وكتب الزوجان في بطاقتهما: نتمنى لكم إجازة سعيدة، في هذا العام 2021 رحبنا بابنتنا "ليليبت".كما أعلن "دوق ودوقة ساسكس" في بطاقتهما السنوية عن تفانيهما للمنظمات التي "تكرم وتحمي العائلات".وكتبا: "بينما نتطلع إلى العام الجديد 2022، قدمنا ​​تبرعات نيابة عنكم للعديد من المنظمات التي تكرم وتحمي العائلات، من أولئك الذين تم نقلهم من أفغانستان، للأسر الأمريكية التي تحتاج إلى إجازة أبوية مدفوعة الأجر".يشار إلى أن إصدار "بطاقة العطلة السنوية" أصبح تقليدا سنويا لميغان ماركل والأمير هاري، وكانت البداية في عام 2018 عندما شاركا صورة عائلية احتفالا بموسم الأعياد، والتي تضمنت صورة لهما التقطت خلال حفل زفافهما الملكي.بعد ذلك، شارك هاري وميغان في عام 2019 بطاقة عطلة تصور نفسيهما وطفلهما الأول "آرتشي" قبل فترة وجيزة من انتقالهما إلى كاليفورنيا، في حين أن بطاقتهما لعام 2020 تصور صورة توضيحية للعائلة وكلبيهما، بولا وجاي.

https://arabic.sputniknews.com/20211128/كتاب-يكشف-هوية-عضو-الأسرة-المالكة-صاحب-السؤال-الذي-صدم-الأمير-هاري-وميغان-ماركل-1053351644.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, العالم, منوعات