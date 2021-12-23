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الأمير هاري وميغان ماركل يكشفان عن أول صورة لطفلتهما
الأمير هاري وميغان ماركل يكشفان عن أول صورة لطفلتهما
كشف الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، اليوم الخميس، عن أول صورة لطفلتهما "ليليبت ‏ديانا"، التي رزقا بها في شهر يونيو/ حزيران الماضي.‏ 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T16:53+0000
2021-12-23T16:53+0000
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وجاء أول ظهور لابنة هاري وميغان في بطاقتهما السنوية الخاصة بالكريسماس، والتي يظهر فيها أيضا نجلهما الأول "آرتشي".وتظهر ميغان ماركل وهي ترفع ابنتها، ليليبت، في الهواء بكلتا يديها، بينما تظهر عليهما علامات السعادة البالغة، ويشاركهما اللحظة الأمير هاري وآرتشي، وارتدوا جميعا ملابس "كاجوال".والتقطت الصورة المميزة خارج منزل الأمير هاري وميغان ماركل في سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا، حيث يستقران بعد خروجهما من العائلة المالكة البريطانية.وكتب الزوجان في بطاقتهما: نتمنى لكم إجازة سعيدة، في هذا العام 2021 رحبنا بابنتنا "ليليبت".كما أعلن "دوق ودوقة ساسكس" في بطاقتهما السنوية عن تفانيهما للمنظمات التي "تكرم وتحمي العائلات".وكتبا: "بينما نتطلع إلى العام الجديد 2022، قدمنا ​​تبرعات نيابة عنكم للعديد من المنظمات التي تكرم وتحمي العائلات، من أولئك الذين تم نقلهم من أفغانستان، للأسر الأمريكية التي تحتاج إلى إجازة أبوية مدفوعة الأجر".يشار إلى أن إصدار "بطاقة العطلة السنوية" أصبح تقليدا سنويا لميغان ماركل والأمير هاري، وكانت البداية في عام 2018 عندما شاركا صورة عائلية احتفالا بموسم الأعياد، والتي تضمنت صورة لهما التقطت خلال حفل زفافهما الملكي.بعد ذلك، شارك هاري وميغان في عام 2019 بطاقة عطلة تصور نفسيهما وطفلهما الأول "آرتشي" قبل فترة وجيزة من انتقالهما إلى كاليفورنيا، في حين أن بطاقتهما لعام 2020 تصور صورة توضيحية للعائلة وكلبيهما، بولا وجاي.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/كتاب-يكشف-هوية-عضو-الأسرة-المالكة-صاحب-السؤال-الذي-صدم-الأمير-هاري-وميغان-ماركل-1053351644.html
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مجتمع, العالم, منوعات

الأمير هاري وميغان ماركل يكشفان عن أول صورة لطفلتهما

16:53 GMT 23.12.2021
© REUTERS / CAITLIN OCHSالأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل
© REUTERS / CAITLIN OCHS
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كشف الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، اليوم الخميس، عن أول صورة لطفلتهما "ليليبت ‏ديانا"، التي رزقا بها في شهر يونيو/ حزيران الماضي.‏
وجاء أول ظهور لابنة هاري وميغان في بطاقتهما السنوية الخاصة بالكريسماس، والتي يظهر فيها أيضا نجلهما الأول "آرتشي".
وتظهر ميغان ماركل وهي ترفع ابنتها، ليليبت، في الهواء بكلتا يديها، بينما تظهر عليهما علامات السعادة البالغة، ويشاركهما اللحظة الأمير هاري وآرتشي، وارتدوا جميعا ملابس "كاجوال".
والتقطت الصورة المميزة خارج منزل الأمير هاري وميغان ماركل في سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا، حيث يستقران بعد خروجهما من العائلة المالكة البريطانية.
وكتب الزوجان في بطاقتهما: نتمنى لكم إجازة سعيدة، في هذا العام 2021 رحبنا بابنتنا "ليليبت".
وأردفا: "لقد جعلنا ابننا "آرتشي" أبا وأما، وجعلتنا "ليليبت" أسرة".
كما أعلن "دوق ودوقة ساسكس" في بطاقتهما السنوية عن تفانيهما للمنظمات التي "تكرم وتحمي العائلات".
وكتبا: "بينما نتطلع إلى العام الجديد 2022، قدمنا ​​تبرعات نيابة عنكم للعديد من المنظمات التي تكرم وتحمي العائلات، من أولئك الذين تم نقلهم من أفغانستان، للأسر الأمريكية التي تحتاج إلى إجازة أبوية مدفوعة الأجر".
ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري الأمير هاري وميغان ماركل ، في معرض بمانهاتن في مدينة نيويورك، أمريكا، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
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28 نوفمبر, 10:42 GMT
يشار إلى أن إصدار "بطاقة العطلة السنوية" أصبح تقليدا سنويا لميغان ماركل والأمير هاري، وكانت البداية في عام 2018 عندما شاركا صورة عائلية احتفالا بموسم الأعياد، والتي تضمنت صورة لهما التقطت خلال حفل زفافهما الملكي.
بعد ذلك، شارك هاري وميغان في عام 2019 بطاقة عطلة تصور نفسيهما وطفلهما الأول "آرتشي" قبل فترة وجيزة من انتقالهما إلى كاليفورنيا، في حين أن بطاقتهما لعام 2020 تصور صورة توضيحية للعائلة وكلبيهما، بولا وجاي.
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