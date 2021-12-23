https://arabic.sputniknews.com/20211223/البيت-الأبيض-إجراءات-روسيا-المحتملة-بشأن-أوكرانيا-ستقرب-جيوش-الناتو-من-حدودها-1054501879.html

البيت الأبيض: إجراءات روسيا المحتملة بشأن أوكرانيا ستقرب جيوش "الناتو" من حدودها

البيت الأبيض: إجراءات روسيا المحتملة بشأن أوكرانيا ستقرب جيوش "الناتو" من حدودها

أكد مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن إجراءات روسيا المحتملة بشأن أوكرانيا ستقرب حلف قوات شمال الأطلسي (الناتو) من الحدود الروسية... 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T18:46+0000

2021-12-23T18:46+0000

2021-12-23T18:46+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أوكرانيا

الناتو

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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات للصحفيين: "إذا مضت روسيا قدما فيما قد يحدث بالفعل (غزو أوكرانيا) فإننا مستعدون بالتعاون مع حلفائنا لفرض ثمن باهظ سيضر بالاقتصاد الروسي".وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى حدوث "ما لا ترغب به روسيا وهو اقتراب قوات حلف الناتو من الحدود الروسية".وأوضح أن واشنطن نقلت هذه الرسالة مباشرة إلى روسيا، عبر خطوط الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.وفي السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في إفادة صحفية، إن واشنطن ستجري مفاوضات مع موسكو حول الأمن في يناير المقبل، لكنه لم يتم بعد الاتفاق على تفاصيلها بشكل نهائي.وأضافت "لدينا مفاوضات ستُجرى في يناير. نحن فقط لم نتفق بعد على تفاصيلها".وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن المباحثات بشأن مبادرة الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو إلى حلف الناتو والولايات المتحدة، ستبدأ أوائل العام القادم، واصفا الرد الأمريكي على المبادرات الروسية الجديدة بأنه "مهني".وأشار إلى أن موسكو تعتزم، في يناير القادم، تفعيل منصة تفاوضية، لمناقشة المقترحات الروسية بشأن إبرام اتفاقية أمنية مع الناتو.وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.

https://arabic.sputniknews.com/20211223/بوتين-لينين-هو-من-أنشأ-أوكرانيا---1054481369.html

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أوكرانيا, الناتو