التحالف العربي يعلن تدمير زورق مفخخ "قبل تنفيذ هجوم وشيك" في البحر الأحمر

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف في بيان، إن "ميليشيا الحوثي أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة".كما أكد تدمير 99 زورقاً مفخخاً هدد حرية الملاحة البحرية بباب المندب وجنوب البحر الأحمر.وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي إحباط استهداف مطار أبها الدولي، بطائرة مسيرة مفخخة.وأوضح التحالف أنه "استجابة للتهديد سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"، لافتا إلى أنه "لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقا".وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
كما أكد تدمير 99 زورقاً مفخخاً هدد حرية الملاحة البحرية بباب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي إحباط استهداف مطار أبها الدولي، بطائرة مسيرة مفخخة.
وأوضح التحالف أنه "استجابة للتهديد سيتم قصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"، لافتا إلى أنه "لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقا".
وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
بالمقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.