https://arabic.sputniknews.com/20211223/بايدن-يكشف-السبب-الوحيد-التي-يجعله-يترشح-لانتخابات-الرئاسة-الأمريكية-في-عام-2024-1054473345.html

بايدن يكشف السبب الوحيد الذي يجعله يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024

بايدن يكشف السبب الوحيد الذي يجعله يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبب الوحيد الذي يجعله يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T08:04+0000

2021-12-23T08:04+0000

2021-12-23T08:13+0000

الرئيس الأمريكي جو بايدن

دونالد ترامب

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وأكد بايدن، في حوار مع شبكة ABC الأمريكية، أنه "يخطط للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024، إذا سمحت صحته بذلك"، قائلا: "نعم سأترشح إذا كنت بصحة جيدة".وعن احتمال وجود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كمرشح أمامه، أكد بايدن أنه "لا يعارض الأمر أبداً"، مضيفا أن ذلك سيزيد من احتمالات الترشح.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أكدت الاثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في عام 2024.وعانى بايدن (79 عاما) من معدلات تأييد منخفضة في الأشهر الأخيرة جراء بعض القرارات، مما دفع بعض الديمقراطيين إلى التساؤل عما إذا كان قد لا يسعى إلى فترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات.وكانت تقارير أمريكية كشفت أن بايدن، أخبر حلفاءه أنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في ‏انتخابات عام 2024، رغم المخاوف من عمره وانخفاض معدل تأييده.‏وأتم جو بايدن عامه الـ 79 عاما، وأكد طبيبه في أعقاب فحص طبي روتيني خضع له، أنه "يتمتع بصحة جيدة ونشط" و"لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح".ولم يعلن دونالد ترامب (75 عاما) رسميا، حتى الآن، عن خوضه سباق الترشح للرئاسة في عام 2024، رغم تلميحه إلى ذلك في أكثر من مناسبة.

https://arabic.sputniknews.com/20210913/ترامب-أمريكا-وصلت-إلى-مرحلة-لا-تملك-فيها-سوى-خيار-إعادة-انتخابي-في-2024-1050137401.html

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الرئيس الأمريكي جو بايدن, دونالد ترامب