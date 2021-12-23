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بوتين يدعو الأمريكيين إلى التفكير في حال نشرت روسيا صواريخا في كندا أو المكسيك
بوتين يدعو الأمريكيين إلى التفكير في حال نشرت روسيا صواريخا في كندا أو المكسيك
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمريكيين إلى التفكير فيما سيكون عليه الحال إذا وضعت روسيا صواريخها على حدود الولايات المتحدة مع كندا أو المكسيك. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:07+0000
2021-12-23T13:16+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وقال بوتين "إن روسيا أكدت بشكل واضح أن استمرار تمدد الناتو شرقا غير محدود، مضيفا: هل نحن من ينشر صواريخه قرب حدود الولايات المتحدة؟ لا، لقد جاءت الولايات المتحدة إلى منزلنا بصواريخها، وهي بالفعل على أعتاب منزلنا، هل طلب عدم نشر المزيد من المنظومات الهجومية عند حدودنا أمر مفرط؟ هل هناك شيء غير عادي في ذلك؟".ورد الرئيس الروسي على سؤال مراسل "سكاي نيوز" قائلا، "كيف سيكون رد فعل الأمريكيين إذا أخذنا صواريخنا إلى الحدود بين كندا والولايات المتحدة أو على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة؟، لم يكن لدى المكسيك والولايات المتحدة مطلقًا قضايا إقليمية؟ من امتلك كاليفورنيا من قبل؟ وتكساس؟ "هل نسيت؟ حسنا، لقد هدأ كل شيء، لا أحد يتذكر ذلك بالطريقة التي يتذكرونها عن شبه جزيرة القرم اليوم".وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه قبل تنظيم وعقد اجتماع بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وجو بايدن، يجب أن نعرف كيف سيكون الرد على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية.قال بيسكوف: "تعلمون أن مقترحات الجانب الروسي المتمثلة بمسودة وثيقتين حول الضمانات الأمنية تمت صياغتها وإرسالها إلى واشنطن، وكذلك إلى العواصم الأوروبية، وقبل أن نتحدث عن قمة جديدة، علينا أن نعرف ما سيكون الرد من الجانب الأمريكي والأوروبي على مقترحاتنا هذه".وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد نشرت في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مسودة اتفاقيات، بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا. وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، استعداد واشنطن لمناقشة مقترحات روسيا في مجال الأمن، لكنها اعتبرت بعض تلك المقترحات "غير مقبول" بالنسبة لواشنطن.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/بوتين-يطلع-شولتس-على-مقترحات-روسيا-بشأن-الضمانات-الأمنية-1054420680.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يدعو الأمريكيين إلى التفكير في حال نشرت روسيا صواريخا في كندا أو المكسيك

12:07 GMT 23.12.2021 (تم التحديث: 13:16 GMT 23.12.2021)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمريكيين إلى التفكير فيما سيكون عليه الحال إذا وضعت روسيا صواريخها على حدود الولايات المتحدة مع كندا أو المكسيك.
وقال بوتين "إن روسيا أكدت بشكل واضح أن استمرار تمدد الناتو شرقا غير محدود، مضيفا: هل نحن من ينشر صواريخه قرب حدود الولايات المتحدة؟ لا، لقد جاءت الولايات المتحدة إلى منزلنا بصواريخها، وهي بالفعل على أعتاب منزلنا، هل طلب عدم نشر المزيد من المنظومات الهجومية عند حدودنا أمر مفرط؟ هل هناك شيء غير عادي في ذلك؟".
ورد الرئيس الروسي على سؤال مراسل "سكاي نيوز" قائلا، "كيف سيكون رد فعل الأمريكيين إذا أخذنا صواريخنا إلى الحدود بين كندا والولايات المتحدة أو على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة؟، لم يكن لدى المكسيك والولايات المتحدة مطلقًا قضايا إقليمية؟ من امتلك كاليفورنيا من قبل؟ وتكساس؟ "هل نسيت؟ حسنا، لقد هدأ كل شيء، لا أحد يتذكر ذلك بالطريقة التي يتذكرونها عن شبه جزيرة القرم اليوم".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه قبل تنظيم وعقد اجتماع بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وجو بايدن، يجب أن نعرف كيف سيكون الرد على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية.
قال بيسكوف: "تعلمون أن مقترحات الجانب الروسي المتمثلة بمسودة وثيقتين حول الضمانات الأمنية تمت صياغتها وإرسالها إلى واشنطن، وكذلك إلى العواصم الأوروبية، وقبل أن نتحدث عن قمة جديدة، علينا أن نعرف ما سيكون الرد من الجانب الأمريكي والأوروبي على مقترحاتنا هذه".
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد نشرت في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مسودة اتفاقيات، بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا. وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفييتي السابق إلى الحلف العسكري الغربي.
القائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
بوتين يطلع شولتس على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية
21 ديسمبر, 16:53 GMT
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، استعداد واشنطن لمناقشة مقترحات روسيا في مجال الأمن، لكنها اعتبرت بعض تلك المقترحات "غير مقبول" بالنسبة لواشنطن.
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