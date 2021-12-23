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https://arabic.sputniknews.com/20211223/صحيفة-وفد-قطري-تركي-يتوجه-إلى-أفغانستان-للمشاركة-في-تشغيل-مطار-كابول-الدولي-1054471738.html
صحيفة: وفد قطري تركي يتوجه إلى أفغانستان للمشاركة في تشغيل مطار كابول الدولي
صحيفة: وفد قطري تركي يتوجه إلى أفغانستان للمشاركة في تشغيل مطار كابول الدولي
اتفقت قطر وتركيا، على التشارك في تشغيل مطار كابول الدولي، مشيرين إلى أنه سيتم إكمال المفاوضات مع الحكومة الأفغانية بهذا الخصوص. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T06:51+0000
2021-12-23T06:51+0000
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ونقلت صحيفة الشرق القطرية، عن مصادر دبلوماسية مطلعة على اجتماعات جمعت بين مسؤولين قطريين وأتراك، قولها إن "وفدا قطريا تركيا سيتوجه، اليوم الخميس، عبر طائرة خاصة إلى كابول لمناقشة الاتفاق الرسمي لتشغيل المطار مع الحكومة الانتقالية".وأشارت المصادر إلى إجراء العديد من المفاوضات بين الوفود القطرية التركية خلال الفترة الماضية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس الشراكة المتكافئة.ولفتت إلى أن التوقيع الرسمي على الاتفاق التركي القطري لتشغيل مطار كابول، جاء على هامش مشاركة وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين تركيا وقطر، في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مؤكدة أن التوقيع كان بين شركة (Rainbow Sky) التركية، والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار).وكانت مصادر دبلوماسية، كشفت أمس الأربعاء، عن اتفاق قطر وتركيا على تشغيل مطار كابول الدولي بشكل مشترك.ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر مطلعة أن اجتماعات ومشاورات جمعت مسؤولين من قطر وتركيا بشأن تشغيل المطار. وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن وفدا من البلدين سيتوجه الخميس إلى العاصمة الأفغانية لبحث الاتفاق الرسمي الخاص بتشغيل المطار مع الحكومة الانتقالية.وأشارت المصادر إلى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات عديدة بين الوفود القطرية التركية. وذكرت المصادر الدبلوماسية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في السابع من الشهر الجاري بين شركتين من تركيا وقطر في هذا الشأن على أساس الشراكة المتكافئة.ويتوقع أن يقيم الوفد المؤلف من المسؤولين الأتراك والقطريين الوضع في وقت لاحق وفق اللقاءات التي ستعقد مع الجانب الأفغاني، بحسب المصادر ذاتها.ويحظى مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية بأهمية خاصة لكونه الرابط الجوي الرئيسي لدولة أفغانستان التي لا تطل على بحار، في العالم.وكانت حركة "طالبان" قد استولت على السلطة في أفغانستان بالكامل في منتصف أغسطس/ آب الماضي، بالتزامن مع انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتمل نهاية الشهر ذاته.
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أخبار أفغانستان اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار قطر اليوم

صحيفة: وفد قطري تركي يتوجه إلى أفغانستان للمشاركة في تشغيل مطار كابول الدولي

06:51 GMT 23.12.2021
© AP Photo / Australia's Department of Defencمطار أحمد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 22 أغسطس 2021
مطار أحمد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 22 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Australia's Department of Defenc
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اتفقت قطر وتركيا، على التشارك في تشغيل مطار كابول الدولي، مشيرين إلى أنه سيتم إكمال المفاوضات مع الحكومة الأفغانية بهذا الخصوص.
ونقلت صحيفة الشرق القطرية، عن مصادر دبلوماسية مطلعة على اجتماعات جمعت بين مسؤولين قطريين وأتراك، قولها إن "وفدا قطريا تركيا سيتوجه، اليوم الخميس، عبر طائرة خاصة إلى كابول لمناقشة الاتفاق الرسمي لتشغيل المطار مع الحكومة الانتقالية".
وأشارت المصادر إلى إجراء العديد من المفاوضات بين الوفود القطرية التركية خلال الفترة الماضية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس الشراكة المتكافئة.
ولفتت إلى أن التوقيع الرسمي على الاتفاق التركي القطري لتشغيل مطار كابول، جاء على هامش مشاركة وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين تركيا وقطر، في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مؤكدة أن التوقيع كان بين شركة (Rainbow Sky) التركية، والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار).
وكانت مصادر دبلوماسية، كشفت أمس الأربعاء، عن اتفاق قطر وتركيا على تشغيل مطار كابول الدولي بشكل مشترك.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر مطلعة أن اجتماعات ومشاورات جمعت مسؤولين من قطر وتركيا بشأن تشغيل المطار. وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن وفدا من البلدين سيتوجه الخميس إلى العاصمة الأفغانية لبحث الاتفاق الرسمي الخاص بتشغيل المطار مع الحكومة الانتقالية.
وأشارت المصادر إلى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات عديدة بين الوفود القطرية التركية. وذكرت المصادر الدبلوماسية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في السابع من الشهر الجاري بين شركتين من تركيا وقطر في هذا الشأن على أساس الشراكة المتكافئة.
ويتوقع أن يقيم الوفد المؤلف من المسؤولين الأتراك والقطريين الوضع في وقت لاحق وفق اللقاءات التي ستعقد مع الجانب الأفغاني، بحسب المصادر ذاتها.
ويحظى مطار "حامد كرزاي الدولي" في العاصمة الأفغانية بأهمية خاصة لكونه الرابط الجوي الرئيسي لدولة أفغانستان التي لا تطل على بحار، في العالم.
وكانت حركة "طالبان" قد استولت على السلطة في أفغانستان بالكامل في منتصف أغسطس/ آب الماضي، بالتزامن مع انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتمل نهاية الشهر ذاته.
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