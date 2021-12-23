https://arabic.sputniknews.com/20211223/فنزويلا-تبدأ-تطعيم-السكان-بلقاح-سبوتنيك-لايت-كلقاح-معزز-ابتداء-من-3-يناير-1054469181.html

فنزويلا تبدأ تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك لايت" كلقاح معزز ابتداء من 3 يناير

فنزويلا تبدأ تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك لايت" كلقاح معزز ابتداء من 3 يناير

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن فنزويلا ستبدأ تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك لايت" كلقاح معزز ابتداء من 3 كانون الثاني/يناير. 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T00:30+0000

2021-12-23T00:30+0000

2021-12-23T00:30+0000

سلالة كورونا الجديدة

مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/07/1044550750_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83f9e4907c903ff50e5ee475b466babd.jpg

بوينس آيرس – سبوتنيك. وقال مادورو: "لقد قرأت نتائج البحوث، أن لقاح "سبوتنيك V" هو الأكثر فعالية في العالم ضد سلالة "أوميكرون".وأضاف: "لذلك أعلن أن فنزويلا تبدأ التطعيم بجرعات معززة ضد كوفيد-19 اعتباراً من 3 كانون الثاني/يناير. سنبدأ التطعيم بسبوتنيك لايت، "أبدالا" [الكوبية] واللقاح الصيني".وفي وقت سابق، يوم الثلاثاء، أعلن صندوق الاستثمارات الروسي، أنه تم شحن 7 ملايين جرعة، دفعة واحدة، من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا إلى دولة فنزويلا.ووفقا لصندوق الاستثمارات الروسي، فإن ذلك يعتبر أكبر عملية تسليم عالمية للقاح "سبوتنيك لايت" الذي يؤخذ على جرعة واحدة.هذا وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، قد أعلن في وقت سابق، أن الاستخدام المشترك للقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة مع لقاح شركة "أسترازينيكا"، يوفر استجابة مناعية أقوى ضد فيروس كورونا من استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" وحده.وأوضح الصندوق أن هذه هي نتائج الدراسة المؤقتة التي أجريت في الأرجنتين، للجمع بين اللقاحات، وشارك فيها أكثر من 1000 شخص.وأضاف البيان بأن الدراسة أظهرت مستوى عال من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى وبدون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم في أي تركيبة".وتظهر مؤشرات كفاءة لقاح "سبوتنيك لايت" ضد متحور دلتا (لفيروس كورونا) كلقاح معزز لعدد من اللقاحات الأجنبية المكونة من مكونين، مستوى كفاءة قريب من مستوى كفاءة "سبوتنيك V"، أكثر من 83 بالمئة ضد العدوى، وما يحد من النقل للمستشفى بنسبة تفوق الـ 94 بالمئة.

https://arabic.sputniknews.com/20211206/الأرجنتين-توافق-على-سبوتنيك-لايت-كلقاح-مستقل-ومعزز-للقاحات-الأخرى-1053616534.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سلالة كورونا الجديدة, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي