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https://arabic.sputniknews.com/20211223/فنزويلا-تبدأ-تطعيم-السكان-بلقاح-سبوتنيك-لايت-كلقاح-معزز-ابتداء-من-3-يناير-1054469181.html
فنزويلا تبدأ تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك لايت" كلقاح معزز ابتداء من 3 يناير
فنزويلا تبدأ تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك لايت" كلقاح معزز ابتداء من 3 يناير
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن فنزويلا ستبدأ تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك لايت" كلقاح معزز ابتداء من 3 كانون الثاني/يناير. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T00:30+0000
2021-12-23T00:30+0000
سلالة كورونا الجديدة
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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بوينس آيرس – سبوتنيك. وقال مادورو: "لقد قرأت نتائج البحوث، أن لقاح "سبوتنيك V" هو الأكثر فعالية في العالم ضد سلالة "أوميكرون".وأضاف: "لذلك أعلن أن فنزويلا تبدأ التطعيم بجرعات معززة ضد كوفيد-19 اعتباراً من 3 كانون الثاني/يناير. سنبدأ التطعيم بسبوتنيك لايت، "أبدالا" [الكوبية] واللقاح الصيني".وفي وقت سابق، يوم الثلاثاء، أعلن صندوق الاستثمارات الروسي، أنه تم شحن 7 ملايين جرعة، دفعة واحدة، من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا إلى دولة فنزويلا.ووفقا لصندوق الاستثمارات الروسي، فإن ذلك يعتبر أكبر عملية تسليم عالمية للقاح "سبوتنيك لايت" الذي يؤخذ على جرعة واحدة.هذا وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، قد أعلن في وقت سابق، أن الاستخدام المشترك للقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة مع لقاح شركة "أسترازينيكا"، يوفر استجابة مناعية أقوى ضد فيروس كورونا من استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" وحده.وأوضح الصندوق أن هذه هي نتائج الدراسة المؤقتة التي أجريت في الأرجنتين، للجمع بين اللقاحات، وشارك فيها أكثر من 1000 شخص.وأضاف البيان بأن الدراسة أظهرت مستوى عال من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى وبدون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم في أي تركيبة".وتظهر مؤشرات كفاءة لقاح "سبوتنيك لايت" ضد متحور دلتا (لفيروس كورونا) كلقاح معزز لعدد من اللقاحات الأجنبية المكونة من مكونين، مستوى كفاءة قريب من مستوى كفاءة "سبوتنيك V"، أكثر من 83 بالمئة ضد العدوى، وما يحد من النقل للمستشفى بنسبة تفوق الـ 94 بالمئة.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الأرجنتين-توافق-على-سبوتنيك-لايت-كلقاح-مستقل-ومعزز-للقاحات-الأخرى-1053616534.html
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سلالة كورونا الجديدة, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

فنزويلا تبدأ تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك لايت" كلقاح معزز ابتداء من 3 يناير

00:30 GMT 23.12.2021
© REUTERS / STRINGER الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن فنزويلا ستبدأ تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك لايت" كلقاح معزز ابتداء من 3 كانون الثاني/يناير.
بوينس آيرس – سبوتنيك. وقال مادورو: "لقد قرأت نتائج البحوث، أن لقاح "سبوتنيك V" هو الأكثر فعالية في العالم ضد سلالة "أوميكرون".
وأضاف: "لذلك أعلن أن فنزويلا تبدأ التطعيم بجرعات معززة ضد كوفيد-19 اعتباراً من 3 كانون الثاني/يناير. سنبدأ التطعيم بسبوتنيك لايت، "أبدالا" [الكوبية] واللقاح الصيني".
وفي وقت سابق، يوم الثلاثاء، أعلن صندوق الاستثمارات الروسي، أنه تم شحن 7 ملايين جرعة، دفعة واحدة، من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا إلى دولة فنزويلا.
لقاح سبوتنيك لايت  الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
الأرجنتين توافق على "سبوتنيك لايت" كلقاح مستقل ومعزز للقاحات الأخرى
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ووفقا لصندوق الاستثمارات الروسي، فإن ذلك يعتبر أكبر عملية تسليم عالمية للقاح "سبوتنيك لايت" الذي يؤخذ على جرعة واحدة.
هذا وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، قد أعلن في وقت سابق، أن الاستخدام المشترك للقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة مع لقاح شركة "أسترازينيكا"، يوفر استجابة مناعية أقوى ضد فيروس كورونا من استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" وحده.
وأوضح الصندوق أن هذه هي نتائج الدراسة المؤقتة التي أجريت في الأرجنتين، للجمع بين اللقاحات، وشارك فيها أكثر من 1000 شخص.
وأضاف البيان بأن الدراسة أظهرت مستوى عال من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى وبدون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم في أي تركيبة".
وتظهر مؤشرات كفاءة لقاح "سبوتنيك لايت" ضد متحور دلتا (لفيروس كورونا) كلقاح معزز لعدد من اللقاحات الأجنبية المكونة من مكونين، مستوى كفاءة قريب من مستوى كفاءة "سبوتنيك V"، أكثر من 83 بالمئة ضد العدوى، وما يحد من النقل للمستشفى بنسبة تفوق الـ 94 بالمئة.
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