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مضمون أول رسالة نصية قصيرة في العالم يتم بيعها بأكثر من 100 ألف دولار... فيديو
مضمون أول رسالة نصية قصيرة في العالم يتم بيعها بأكثر من 100 ألف دولار... فيديو
طرحت إحدى شركات الاتصالات العالمية أول رسالة نصية قصيرة في العالم يتم إرسالها على الهواتف المحمولة، في ‏مزاد بالعاصمة الفرنسية باريس، بقيمة 150 ألف دولار.‏ 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T21:29+0000
2021-12-23T21:29+0000
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وتم بيع الرسالة في صورة "رمز غير قابل للاستبدال" (NFT)، وستتبرع الشركة بعائداتها إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين لدعم النازحين قسرا.ويعود عمر أول رسالة نصية على الهواتف المحمولة لما يزيد قليلا عن 29 عاما، والتي تلقاها ريتشارد جارفيس، الذي كان وقتها مديرا لشركة "فودافون"، وكان المرسل هو المبرمج، نيل بابوورث.وتم إرسال الرسالة القصيرة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، وكتب فيها فقط "عيد كريسماس سعيد"، وعلى الرغم من أن محتوى الرسالة النصية ليس مثيرا تماما، إلا أنه أرسى الأساس لعدة عقود قادمة من الاتصالات.وسيحصل الفائز على أول رسالة نصية بالمزاد على نسخة من بروتوكول الاتصال للرسالة القصيرة، فضلا عن شهادة موثقة، وإطار رقمي يعرض رسما متحركا لهاتف يتلقى الرسالة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.يشار إلى بيع "الرموز غير القابلة للاستبدال" زاد صيتها خلال الأشهر الأخيرة، ومن أحدث المنضمين إليها ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
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مجتمع, منوعات

مضمون أول رسالة نصية قصيرة في العالم يتم بيعها بأكثر من 100 ألف دولار... فيديو

21:29 GMT 23.12.2021
© AFP 2021 / ALAIN JOCARDأول رسالة قصيرة على الهواتف المحمولة في العالم
أول رسالة قصيرة على الهواتف المحمولة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / ALAIN JOCARD
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طرحت إحدى شركات الاتصالات العالمية أول رسالة نصية قصيرة في العالم يتم إرسالها على الهواتف المحمولة، في ‏مزاد بالعاصمة الفرنسية باريس، بقيمة 150 ألف دولار.‏
وتم بيع الرسالة في صورة "رمز غير قابل للاستبدال" (NFT)، وستتبرع الشركة بعائداتها إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين لدعم النازحين قسرا.
ويعود عمر أول رسالة نصية على الهواتف المحمولة لما يزيد قليلا عن 29 عاما، والتي تلقاها ريتشارد جارفيس، الذي كان وقتها مديرا لشركة "فودافون"، وكان المرسل هو المبرمج، نيل بابوورث.
وتم إرسال الرسالة القصيرة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، وكتب فيها فقط "عيد كريسماس سعيد"، وعلى الرغم من أن محتوى الرسالة النصية ليس مثيرا تماما، إلا أنه أرسى الأساس لعدة عقود قادمة من الاتصالات.
وسيحصل الفائز على أول رسالة نصية بالمزاد على نسخة من بروتوكول الاتصال للرسالة القصيرة، فضلا عن شهادة موثقة، وإطار رقمي يعرض رسما متحركا لهاتف يتلقى الرسالة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
يشار إلى بيع "الرموز غير القابلة للاستبدال" زاد صيتها خلال الأشهر الأخيرة، ومن أحدث المنضمين إليها ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
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