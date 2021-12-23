مضمون أول رسالة نصية قصيرة في العالم يتم بيعها بأكثر من 100 ألف دولار... فيديو

وتم بيع الرسالة في صورة "رمز غير قابل للاستبدال" (NFT)، وستتبرع الشركة بعائداتها إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين لدعم النازحين قسرا.ويعود عمر أول رسالة نصية على الهواتف المحمولة لما يزيد قليلا عن 29 عاما، والتي تلقاها ريتشارد جارفيس، الذي كان وقتها مديرا لشركة "فودافون"، وكان المرسل هو المبرمج، نيل بابوورث.وتم إرسال الرسالة القصيرة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، وكتب فيها فقط "عيد كريسماس سعيد"، وعلى الرغم من أن محتوى الرسالة النصية ليس مثيرا تماما، إلا أنه أرسى الأساس لعدة عقود قادمة من الاتصالات.وسيحصل الفائز على أول رسالة نصية بالمزاد على نسخة من بروتوكول الاتصال للرسالة القصيرة، فضلا عن شهادة موثقة، وإطار رقمي يعرض رسما متحركا لهاتف يتلقى الرسالة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.يشار إلى بيع "الرموز غير القابلة للاستبدال" زاد صيتها خلال الأشهر الأخيرة، ومن أحدث المنضمين إليها ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.