وزير الخارجية العراقي: نتطلع لجولة خامسة من الحوار بين إيران والسعودية

وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس.وأضاف حسين أنه بحث مع الجانب الإيراني "العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية وملف الانسحاب الأمريكي والعلاقات مع دول الجوار".بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني أن "العلاقات بين العراق وإيران وثيقة ومتينة في كل المجالات".وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا 4 دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قد قال في وقت سابق، إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.وأوضح المعلمي في مقابلة عبر الفيديو مع صحيفة "عرب نيوز" السعودية، أن المملكة ترغب في دفع المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة، لكن إيران مستمرة في عدم الجدية.وقال: "ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء. الإيرانيون يتخذون موقفا يعتمد على الأمد البعيد. لسنا مهتمين بالمحادثات من أجل المحادثات".