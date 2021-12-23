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وزير الخارجية العراقي: نتطلع لجولة خامسة من الحوار بين إيران والسعودية
وزير الخارجية العراقي: نتطلع لجولة خامسة من الحوار بين إيران والسعودية
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بلاده تتطلع لجولة خامسة من المحادثات بين إيران والسعودية، مشيرا إلى أن العراق لعب دورا في دعم الحوار بينهما. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T15:39+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس.وأضاف حسين أنه بحث مع الجانب الإيراني "العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية وملف الانسحاب الأمريكي والعلاقات مع دول الجوار".بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني أن "العلاقات بين العراق وإيران وثيقة ومتينة في كل المجالات".وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا 4 دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قد قال في وقت سابق، إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.وأوضح المعلمي في مقابلة عبر الفيديو مع صحيفة "عرب نيوز" السعودية، أن المملكة ترغب في دفع المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة، لكن إيران مستمرة في عدم الجدية.وقال: "ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء. الإيرانيون يتخذون موقفا يعتمد على الأمد البعيد. لسنا مهتمين بالمحادثات من أجل المحادثات".
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وزير الخارجية العراقي: نتطلع لجولة خامسة من الحوار بين إيران والسعودية

15:39 GMT 23.12.2021
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بلاده تتطلع لجولة خامسة من المحادثات بين إيران والسعودية، مشيرا إلى أن العراق لعب دورا في دعم الحوار بينهما.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس.
وأضاف حسين أنه بحث مع الجانب الإيراني "العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية وملف الانسحاب الأمريكي والعلاقات مع دول الجوار".
بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني أن "العلاقات بين العراق وإيران وثيقة ومتينة في كل المجالات".
وكشف أن "مباحثات إيرانية - سعودية ستعقد في بغداد قريبا"، مؤكدا استعداد بلاده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية حال رغبت الرياض في ذلك.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي
حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني
وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا 4 دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.
وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قد قال في وقت سابق، إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.
وأوضح المعلمي في مقابلة عبر الفيديو مع صحيفة "عرب نيوز" السعودية، أن المملكة ترغب في دفع المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة، لكن إيران مستمرة في عدم الجدية.
وقال: "ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء. الإيرانيون يتخذون موقفا يعتمد على الأمد البعيد. لسنا مهتمين بالمحادثات من أجل المحادثات".
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