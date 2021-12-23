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وزير الدفاع الكويتي: اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات
وزير الدفاع الكويتي: اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمد الجابر العلي، رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T09:37+0000
2021-12-23T09:46+0000
أخبار الكويت اليوم
أوميكرون
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وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية، قال العلي: "اللجنة في حالة انعقاد دائم لبحث مستجدات المتحور الجديد لفيروس كورونا، أومیکرون، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الكفيلة بالحفاظ على استقرار الوضع الصحي في البلاد".تصريحات العلي جاءت في تعميم تم توزيعه على الوزارات والجهات الحكومية، صادر عن مجلس الوزراء الكويتي.وشدد التعميم على ضرورة "الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2021، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا".وأوضح التعميم آخر تطورات الوضع الوبائي العالمي والمحلي لفيروس كورونا، وخاصة بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "أومیکرون"، وتداعياته.كما ذكر التعميم أن وزير الصحة، باسل الصباح، عرض تقريرا على اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا، أكد فيه ضرورة اتخاذ ما يلزم لحصول المواطنين على الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة للفيروس.يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، كان قد أعلن أمس عن رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، لافتا إلى أنها حالات لأشخاص قادمين من دول أوروبية.وأوضح السند أن السلطات الصحية في المطار قامت فور اكتشاف الحالات بتطبيق العزل الصحي عليها، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والصحية، وإجراءات التقصي الوبائي كافة.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/الكويت-تصدر-قرارا-جديدا-بشأن-المتلقين-للجرعة-المنشطة-الثالثة-من-لقاحات-كورونا-1054474374.html
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أخبار الكويت اليوم, أوميكرون

وزير الدفاع الكويتي: اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات

09:37 GMT 23.12.2021 (تم التحديث: 09:46 GMT 23.12.2021)
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEقوات أمن في الكويت تتخذ إجراءات مشددة تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد
قوات أمن في الكويت تتخذ إجراءات مشددة تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمد الجابر العلي، رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية، قال العلي: "اللجنة في حالة انعقاد دائم لبحث مستجدات المتحور الجديد لفيروس كورونا، أومیکرون، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الكفيلة بالحفاظ على استقرار الوضع الصحي في البلاد".
امرأة ترتدي كمامة طبية في الكويت، بعد اندلاع فيروس كورونا المستجد، 25 فبراير/ شباط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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تصريحات العلي جاءت في تعميم تم توزيعه على الوزارات والجهات الحكومية، صادر عن مجلس الوزراء الكويتي.
وشدد التعميم على ضرورة "الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2021، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا".

كما أكد كذلك على "تطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل، من قبل الموظفين أو المراجعين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين".

وأوضح التعميم آخر تطورات الوضع الوبائي العالمي والمحلي لفيروس كورونا، وخاصة بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "أومیکرون"، وتداعياته.
كما ذكر التعميم أن وزير الصحة، باسل الصباح، عرض تقريرا على اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا، أكد فيه ضرورة اتخاذ ما يلزم لحصول المواطنين على الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة للفيروس.

وشدد وزير الصحة الكويتي على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه التنبيه على "لبس الكمام للحماية من متحورات الفيروس، حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع".

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، كان قد أعلن أمس عن رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، لافتا إلى أنها حالات لأشخاص قادمين من دول أوروبية.
وأوضح السند أن السلطات الصحية في المطار قامت فور اكتشاف الحالات بتطبيق العزل الصحي عليها، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والصحية، وإجراءات التقصي الوبائي كافة.
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