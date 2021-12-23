وزير الدفاع الكويتي: اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا في حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات

وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية، قال العلي: "اللجنة في حالة انعقاد دائم لبحث مستجدات المتحور الجديد لفيروس كورونا، أومیکرون، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الكفيلة بالحفاظ على استقرار الوضع الصحي في البلاد".تصريحات العلي جاءت في تعميم تم توزيعه على الوزارات والجهات الحكومية، صادر عن مجلس الوزراء الكويتي.وشدد التعميم على ضرورة "الالتزام بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2021، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا".وأوضح التعميم آخر تطورات الوضع الوبائي العالمي والمحلي لفيروس كورونا، وخاصة بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "أومیکرون"، وتداعياته.كما ذكر التعميم أن وزير الصحة، باسل الصباح، عرض تقريرا على اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا، أكد فيه ضرورة اتخاذ ما يلزم لحصول المواطنين على الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة للفيروس.يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، كان قد أعلن أمس عن رصد 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، لافتا إلى أنها حالات لأشخاص قادمين من دول أوروبية.وأوضح السند أن السلطات الصحية في المطار قامت فور اكتشاف الحالات بتطبيق العزل الصحي عليها، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والصحية، وإجراءات التقصي الوبائي كافة.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمد الجابر العلي، رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية، قال العلي: "اللجنة في حالة انعقاد دائم لبحث مستجدات المتحور الجديد لفيروس كورونا، أومیکرون، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الكفيلة بالحفاظ على استقرار الوضع الصحي في البلاد".