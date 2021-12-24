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المرزوقي: الدولة العميقة من جاءت بقيس سعيد إلى كرسي الرئاسة.. فيديو
المرزوقي: الدولة العميقة من جاءت بقيس سعيد إلى كرسي الرئاسة.. فيديو
قال الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، أمس الخميس، إن الدولة العميقة هي من جاءت بقيس سعيد إلى كرسي الحكم في بلاده. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T07:26+0000
2021-12-24T07:26+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
المرزوقي
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وأجرت قناة الجزيرة، مساء أمس الخميس، مقابلة مع المرزوقي، ذكر من خلالها أن الدولة العميقة هي التي أتت بقيس سعيد، الرئيس التونسي الحالي، إلى الحكم أو كرسي الرئاسة، بهدف واحد وهو إجهاض الديمقراطية التونسية وحل حركة "النهضة" في البلاد.وأوضح منصف المرزوقي أن قيس سعيد فشل في ذلك، متخوفا من اتجاه بلاده إلى السيناريو اللبناني، على حد وصفه.ويشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد قال، أمس الخميس، إن هناك "مؤامرات تحاك في بلاده"، تصل إلى حد الاغتيال، مشيرا إلى أن البعض تعاون مع استخبارات دول أجنبية "للتخطيط لاغتيال عدد من المسؤولين"، بحسب قوله. وقال خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إن "هناك ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال".وكان الرئيس التونسي أعلن الأسبوع الماضي، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس، يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وأكد سعيد في خطاب استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، منوها أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم, المرزوقي

المرزوقي: الدولة العميقة من جاءت بقيس سعيد إلى كرسي الرئاسة.. فيديو

07:26 GMT 24.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDمنصف المرزوقي
منصف المرزوقي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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قال الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، أمس الخميس، إن الدولة العميقة هي من جاءت بقيس سعيد إلى كرسي الحكم في بلاده.
وأجرت قناة الجزيرة، مساء أمس الخميس، مقابلة مع المرزوقي، ذكر من خلالها أن الدولة العميقة هي التي أتت بقيس سعيد، الرئيس التونسي الحالي، إلى الحكم أو كرسي الرئاسة، بهدف واحد وهو إجهاض الديمقراطية التونسية وحل حركة "النهضة" في البلاد.
وأوضح منصف المرزوقي أن قيس سعيد فشل في ذلك، متخوفا من اتجاه بلاده إلى السيناريو اللبناني، على حد وصفه.
ويشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد قال، أمس الخميس، إن هناك "مؤامرات تحاك في بلاده"، تصل إلى حد الاغتيال، مشيرا إلى أن البعض تعاون مع استخبارات دول أجنبية "للتخطيط لاغتيال عدد من المسؤولين"، بحسب قوله. وقال خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، إن "هناك ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال".
وكان الرئيس التونسي أعلن الأسبوع الماضي، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس، يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأكد سعيد في خطاب استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، منوها أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.
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