تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211224/بوتين-يعلن-عن-نجاح-تجربة-إطلاق-صواريخ-تسيركون-الفرط-صوتية-1054524683.html
بوتين يعلن عن نجاح تجربة إطلاق صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية..فيديو
بوتين يعلن عن نجاح تجربة إطلاق صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية..فيديو
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن نجاح تجربة إطلاق مجموعة من صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T14:03+0000
2021-12-24T14:34+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054477609_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_8ef71e0d90f3e8960a4dd3f5a0a5cd05.jpg
وقال بوتين: "الليلة، أو بالأحرى في الصباح، تم إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي، هذا هو أحدث صاروخ لدينا، يعمل على كل من الأهداف البحرية والبحرية والأرضية".وأضاف بوتين في اجتماع مشترك لمجلس الدولة ومجلس العلوم والتعليم: "تم إجراء الاختبارات بنجاح وبدون أخطاء، إن هذا حدث عظيم في البلاد وخطوة مهمة في زيادة أمن روسيا وزيادة قدرتها الدفاعية".وتابع: "أشكر الجميع على هذه النتيجة وأوجه لجميع المطورين والمصممين والمهندسين والعاملين وجميع المشاركين في هذا العمل أصدق عبارات الامتنان".وفي وقت سابق، نشرت وزارت الدفاع الروسية مقطع فيديو لتجربة نجاحة فردية للصاروخ.يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.تصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" (تسع سرعة الصوت)، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم، أي أكثر من 10 آلاف كم في الساعة، ويبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كم، وهو قادر على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفعالية نفسها.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-نجاح-إطلاق-صاروخ-تسيركون-وإصابته-للهدف-1054066668.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054477609_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd3be9b3c03a3957ae6e207a6bb6275.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بوتين يعلن عن نجاح تجربة إطلاق صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية..فيديو

14:03 GMT 24.12.2021 (تم التحديث: 14:34 GMT 24.12.2021)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن نجاح تجربة إطلاق مجموعة من صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية.
وقال بوتين: "الليلة، أو بالأحرى في الصباح، تم إطلاق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي، هذا هو أحدث صاروخ لدينا، يعمل على كل من الأهداف البحرية والبحرية والأرضية".
وأضاف بوتين في اجتماع مشترك لمجلس الدولة ومجلس العلوم والتعليم: "تم إجراء الاختبارات بنجاح وبدون أخطاء، إن هذا حدث عظيم في البلاد وخطوة مهمة في زيادة أمن روسيا وزيادة قدرتها الدفاعية".
وتابع: "أشكر الجميع على هذه النتيجة وأوجه لجميع المطورين والمصممين والمهندسين والعاملين وجميع المشاركين في هذا العمل أصدق عبارات الامتنان".
وفي وقت سابق، نشرت وزارت الدفاع الروسية مقطع فيديو لتجربة نجاحة فردية للصاروخ.
يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.
تصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" (تسع سرعة الصوت)، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم، أي أكثر من 10 آلاف كم في الساعة، ويبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كم، وهو قادر على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفعالية نفسها.
روسيا تختبر صاروخ تسيركون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
الدفاع الروسية تعلن عن نجاح إطلاق صاروخ "تسيركون" وإصابته للهدف
16 ديسمبر, 06:20 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:33 GMTإيقاف مذيعة عمانية بعد مقابلة مع عضو في مجلس الشورى يثير غضبا بالسلطنة
15:19 GMTمشاورات ليبية حول ثلاثة سيناريوهات... من بينها تولي باشاغا رئاسة الحكومة وعودة عقيلة للبرلمان
15:17 GMTأمريكا ترفع قيود السفر عن 8 دول جنوب أفريقية في آخر يوم من 2021
15:14 GMTالتحالف العربي يعلن عن مقتل 243 عنصرا من "الحوثيين" باستهدافات في مأرب
15:08 GMTالبحرية الأمريكية تسرح 169 فردا بسبب رفض التطعيم ضد كورونا
15:04 GMTالمغرب يؤجل بطولة سباقات الدراجات بسبب كورونا
15:02 GMTإغلاق مطعم ياباني في "إكسبو دبي" بسبب كورونا
15:01 GMTالمجلس الرئاسي الليبي: متمسكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوقت متزامن
14:53 GMTوزير خارجية إيران: السعودية ستمنح تأشيرات لدبلوماسيين إيرانيين... تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
14:51 GMT‏"تسلا" تلغي ألعاب الفيديو داخل سياراتها أثناء القيادة
14:51 GMTرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يزور "إكسبو 2020"
14:41 GMTمجلس النواب الليبي يدعو لعقد جلسة رسمية لمناقشة ملامح المرحلة السياسية المقبلة
14:22 GMTالسر وراء صمت ترامب لمدة 187 دقيقة بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير
14:18 GMTعالمة فلك تكشف موعد ابتلاع الشمس للكواكب المجاورة
14:03 GMTبوتين يعلن عن نجاح تجربة إطلاق صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية..فيديو
14:03 GMTتراتيل الميلاد تصدح بأناشيد الوطن في كنيسة مار جرجس شرقي سوريا
14:02 GMTعلامة مألوفة على الوجه تدل على الموت المبكر
13:51 GMTغانتس: آمل أن نتمكن من دفع السعوديين إلى اتفاق تطبيع
13:49 GMTوزير الخارجية الإسرائيلي يكشف تفاصيل "التطبيع" بين بلاده والسعودية وإندونيسيا
13:43 GMTسريلانكا تتفادى العقوبات الأمريكية بالشاي: تصدره لإيران مقابل النفط