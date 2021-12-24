https://arabic.sputniknews.com/20211224/رئيس-كوريا-الجنوبية-يوضح-لماذا-عفا-عن-الرئيسة-السابقة-المحكومة-بـ20-عاما؟-1054510432.html

رئيس كوريا الجنوبية يوضح لماذا عفا عن الرئيسة السابقة المحكومة بـ20 عاما؟

رئيس كوريا الجنوبية يوضح لماذا عفا عن الرئيسة السابقة المحكومة بـ20 عاما؟

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إن"، قرارا بالعفو عن الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية "بارك كون هيه"، والتي تقضي عقوبة بالسجن 20 عاما. 24.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-24T07:46+0000

2021-12-24T07:46+0000

2021-12-24T07:46+0000

كوريا الجنوبية

الانتخابات الكورية الجنوبية

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وحسب بيان لوزارة العدل الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، فإن الرئيس الكوري منح عفوا للرئيسة السابقة بارك كون هيه، والتي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما، بعد إدانتها بتهم فساد.وفي توضيحه لماذا اتخذ قرارا بالعفو عن الرئيسة السابقة المتهمة بالفساد، قال مون: "العفو عن بارك كان يهدف إلى التغلب على تاريخ الماضي المؤسف، وتعزيز وحدة الشعب، والتكاتف من أجل المستقبل".وتعد بارك، 69 عامًا، أول زعيم منتخب ديمقراطيًا في كوريا الجنوبية يُطرد من منصبه عندما أيدت المحكمة الدستورية تصويتًا برلمانيًا في عام 2017 لمقاضتها بسبب فضيحة مالية مع سامسونج.وقد تم إسقاطها بعد إدانتها بالتواطؤ لتلقي عشرات المليارات من الوون من التكتلات الكبرى.وقال يو يونغ ها محامي بارك إن بارك قدمت اعتذارًا عن إثارة القلق للجمهور وشكر مون على اتخاذ قرار صعب.وكان مون قد تعهد في السابق بعدم العفو عن المدانين بالفساد. لكن العديد من أنصار وسياسيين حزب "سلطة الشعب"، حزب المعارضة الرئيسي المحافظ، طالبوا بالعفو عن بارك قبل الانتخابات الرئاسية في مارس، مشيرين إلى تدهور صحتها وتفاقم الصراع السياسي.وكان المحافظون في كوريا الجنوبية يعقدون مسيرات أسبوعية في وسط مدينة سيئول يطالبون فيها بإطلاق سراح بارك، وينتقدون الرئيس مون حتى ظهور جائحة كورونا.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعتذر-للشعب-عما-حدث-مع-كورونا-1054074795.html

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كوريا الجنوبية, الانتخابات الكورية الجنوبية