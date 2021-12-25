تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211225/أدرعي-موقع-عسكري-إسرائيلي-يتعرض-لمحاولة-إطلاق-نار-1054561044.html
أدرعي: موقع عسكري إسرائيلي يتعرض لمحاولة إطلاق نار
أدرعي: موقع عسكري إسرائيلي يتعرض لمحاولة إطلاق نار
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية تعرض لمحاولة إطلاق نار. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T21:09+0000
2021-12-25T21:09+0000
2021-12-25T21:12+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/50/1043075022_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_cafb11dff830acc5e8e9609ca4c3542e.jpg
وكتب أدرعي، على "تويتر"، أن هناك تقارير عن محاولة تنفيذ ما وصفه بـ "العملية التخريبية" بإطلاق نار في اتجاه موقع عسكري من سيارة مسرعة.وتابع: "وقع الحادث بالقرب من مدينة نابلس، لكنه أوضح أنه لم ينتج عنه وقوع إصابات".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العثور على عشرات الرصاصات بعد تمشيط المنطقة المحيطة بالحادث.ويأتي ذلك بينما أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة نحو 135 فلسطيني على مدخل قرية برقة، شمال غرب نابلس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إصابة-135-فلسطينيا-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمال-نابلس-1054558595.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/50/1043075022_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_40bdeb51732b5a81030d85aa38a1ad86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
أدرعي: موقع عسكري إسرائيلي يتعرض لمحاولة إطلاق نار 21:09 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 21:12 GMT 25.12.2021)
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية تعرض لمحاولة إطلاق نار.
وكتب أدرعي، على "تويتر"، أن هناك تقارير عن محاولة تنفيذ ما وصفه بـ "العملية التخريبية" بإطلاق نار في اتجاه
موقع عسكري
من سيارة مسرعة.
وتابع: "وقع الحادث بالقرب من مدينة نابلس، لكنه أوضح أنه لم ينتج عنه وقوع إصابات".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العثور على عشرات الرصاصات بعد تمشيط
المنطقة المحيطة بالحادث
.
ويأتي ذلك بينما أعلنت مصادر طبية فلسطينية
إصابة نحو 135 فلسطيني
على مدخل قرية برقة، شمال غرب نابلس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.