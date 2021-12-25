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https://arabic.sputniknews.com/20211225/أدرعي-موقع-عسكري-إسرائيلي-يتعرض-لمحاولة-إطلاق-نار-1054561044.html
أدرعي: موقع عسكري إسرائيلي يتعرض لمحاولة إطلاق نار
أدرعي: موقع عسكري إسرائيلي يتعرض لمحاولة إطلاق نار
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية تعرض لمحاولة إطلاق نار. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T21:09+0000
2021-12-25T21:12+0000
العالم العربي
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وكتب أدرعي، على "تويتر"، أن هناك تقارير عن محاولة تنفيذ ما وصفه بـ "العملية التخريبية" بإطلاق نار في اتجاه موقع عسكري من سيارة مسرعة.وتابع: "وقع الحادث بالقرب من مدينة نابلس، لكنه أوضح أنه لم ينتج عنه وقوع إصابات".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العثور على عشرات الرصاصات بعد تمشيط المنطقة المحيطة بالحادث.ويأتي ذلك بينما أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة نحو 135 فلسطيني على مدخل قرية برقة، شمال غرب نابلس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إصابة-135-فلسطينيا-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمال-نابلس-1054558595.html
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العالم العربي

أدرعي: موقع عسكري إسرائيلي يتعرض لمحاولة إطلاق نار

21:09 GMT 25.12.2021 (تم التحديث: 21:12 GMT 25.12.2021)
© Photo / avichay adraeeأفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Photo / avichay adraee
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية تعرض لمحاولة إطلاق نار.
وكتب أدرعي، على "تويتر"، أن هناك تقارير عن محاولة تنفيذ ما وصفه بـ "العملية التخريبية" بإطلاق نار في اتجاه موقع عسكري من سيارة مسرعة.
مواجهات في الضفة الغربية، الخليل، فلسطين 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
إصابة 135 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال نابلس
19:41 GMT
وتابع: "وقع الحادث بالقرب من مدينة نابلس، لكنه أوضح أنه لم ينتج عنه وقوع إصابات".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العثور على عشرات الرصاصات بعد تمشيط المنطقة المحيطة بالحادث.
ويأتي ذلك بينما أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة نحو 135 فلسطيني على مدخل قرية برقة، شمال غرب نابلس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
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