إصابة 135 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال نابلس

رام الله، 25 ديسمبر - سبوتنيك. وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له أن طواقمه الطبية تعاملت، حتى الآن، مع 135 إصابة في قرية برقة شمال غرب نابلس.ومن بين تلك الإصابات، 5 بالرصاص الحي، و35 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و95 حالة اختناق بالغاز. وأكد غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة "أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل برقة الرئيسي، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان في إطار التصدي لمسيرة دعا لها المستوطنون من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة".وأكد دغلس أن مدخل بلدة بزاريا يشهد مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، أيضا، في محاولة للتصدي لمسيرة المستوطنين.وكانت قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت كافة مداخل ومخارج قرية برقة شمال غرب نابلس، مؤخرا، وجرى إعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة، على خلفية قدوم مئات المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي تم إخلاؤها، أمس الجمعة، منذ العام 2005، بدعوى المطالبة بعودة المستوطنين إليها، إثر مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين الأسبوع الماضي من قبل مسلحين فلسطينيين.
وأكد دغلس أن مدخل بلدة بزاريا يشهد مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، أيضا، في محاولة للتصدي لمسيرة المستوطنين.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت كافة مداخل ومخارج قرية برقة شمال غرب نابلس، مؤخرا، وجرى إعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة، على خلفية قدوم مئات المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي تم إخلاؤها، أمس الجمعة، منذ العام 2005، بدعوى المطالبة بعودة المستوطنين إليها، إثر مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين الأسبوع الماضي من قبل مسلحين فلسطينيين.