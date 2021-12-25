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https://arabic.sputniknews.com/20211225/إصابة-135-فلسطينيا-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمال-نابلس-1054558595.html
إصابة 135 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال نابلس
إصابة 135 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال نابلس
أصيب، اليوم السبت، 135 فلسطينيا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية، على مدخل قرية برقة، شمال غرب نابلس. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T19:41+0000
2021-12-25T19:41+0000
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رام الله، 25 ديسمبر - سبوتنيك. وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له أن طواقمه الطبية تعاملت، حتى الآن، مع 135 إصابة في قرية برقة شمال غرب نابلس.ومن بين تلك الإصابات، 5 بالرصاص الحي، و35 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و95 حالة اختناق بالغاز. وأكد غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة "أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل برقة الرئيسي، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان في إطار التصدي لمسيرة دعا لها المستوطنون من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة".وأكد دغلس أن مدخل بلدة بزاريا يشهد مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، أيضا، في محاولة للتصدي لمسيرة المستوطنين.وكانت قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت كافة مداخل ومخارج قرية برقة شمال غرب نابلس، مؤخرا، وجرى إعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة، على خلفية قدوم مئات المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي تم إخلاؤها، أمس الجمعة، منذ العام 2005، بدعوى المطالبة بعودة المستوطنين إليها، إثر مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين الأسبوع الماضي من قبل مسلحين فلسطينيين.
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العالم العربي, فلسطين, إسرائيل

إصابة 135 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال نابلس

19:41 GMT 25.12.2021
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAمواجهات في الضفة الغربية، الخليل، فلسطين 25 أبريل 2021
مواجهات في الضفة الغربية، الخليل، فلسطين 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
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أصيب، اليوم السبت، 135 فلسطينيا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية، على مدخل قرية برقة، شمال غرب نابلس.
رام الله، 25 ديسمبر - سبوتنيك. وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له أن طواقمه الطبية تعاملت، حتى الآن، مع 135 إصابة في قرية برقة شمال غرب نابلس.
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مستوطنة إتامار بالقرب من نابلس، 15 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
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ومن بين تلك الإصابات، 5 بالرصاص الحي، و35 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و95 حالة اختناق بالغاز.
وأكد غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة "أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل برقة الرئيسي، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان في إطار التصدي لمسيرة دعا لها المستوطنون من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة".
وأكد دغلس أن مدخل بلدة بزاريا يشهد مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، أيضا، في محاولة للتصدي لمسيرة المستوطنين.
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي أغلقت كافة مداخل ومخارج قرية برقة شمال غرب نابلس، مؤخرا، وجرى إعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة، على خلفية قدوم مئات المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي تم إخلاؤها، أمس الجمعة، منذ العام 2005، بدعوى المطالبة بعودة المستوطنين إليها، إثر مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين الأسبوع الماضي من قبل مسلحين فلسطينيين.
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