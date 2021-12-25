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التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة لأهداف "مشروعة" بمطار صنعاء
التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة لأهداف "مشروعة" بمطار صنعاء
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف "مشروعة" تابعة لجماعة "أنصار الله" في مطار العاصمة صنعاء. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T21:29+0000
2021-12-25T21:29+0000
اليمن
أنصار الله
مطار صنعاء
التحالف العربي
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وقال التحالف في بيان مقتضب بحسب قناة الإخبارية السعودية: "استجابة للتهديد (تم تنفيذ) ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من معسكر "التشريفات" وسط صنعاء، مشددا على أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل 223 مسلحا من جماعة "أنصار الله" اليمنية، في عمليات له بمحافظتي مأرب والجوف شمالي اليمن.ومساء أمس الجمعة، أعلن التحالف، عن مقتل سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية إثر سقوط مقذوف تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صامطة بمنطقة جازان جنوب السعودية.وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.فيما ترد "أنصار الله"، بشن هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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اليمن, أنصار الله, مطار صنعاء, التحالف العربي

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة لأهداف "مشروعة" بمطار صنعاء

21:29 GMT 25.12.2021
© flickr.com / RA.AZمقاتلة حربية سعودية من طراز "إف-15إس"
مقاتلة حربية سعودية من طراز إف-15إس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© flickr.com / RA.AZ
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف "مشروعة" تابعة لجماعة "أنصار الله" في مطار العاصمة صنعاء.
وقال التحالف في بيان مقتضب بحسب قناة الإخبارية السعودية: "استجابة للتهديد (تم تنفيذ) ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".
وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من معسكر "التشريفات" وسط صنعاء، مشددا على أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل 223 مسلحا من جماعة "أنصار الله" اليمنية، في عمليات له بمحافظتي مأرب والجوف شمالي اليمن.
ومساء أمس الجمعة، أعلن التحالف، عن مقتل سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية إثر سقوط مقذوف تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صامطة بمنطقة جازان جنوب السعودية.
وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
فيما ترد "أنصار الله"، بشن هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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