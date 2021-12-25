التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة لأهداف "مشروعة" بمطار صنعاء

وقال التحالف في بيان مقتضب بحسب قناة الإخبارية السعودية: "استجابة للتهديد (تم تنفيذ) ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من معسكر "التشريفات" وسط صنعاء، مشددا على أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل 223 مسلحا من جماعة "أنصار الله" اليمنية، في عمليات له بمحافظتي مأرب والجوف شمالي اليمن.ومساء أمس الجمعة، أعلن التحالف، عن مقتل سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية إثر سقوط مقذوف تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صامطة بمنطقة جازان جنوب السعودية.وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.فيما ترد "أنصار الله"، بشن هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف "مشروعة" تابعة لجماعة "أنصار الله" في مطار العاصمة صنعاء.
وقال التحالف في بيان مقتضب بحسب قناة الإخبارية السعودية: "استجابة للتهديد (تم تنفيذ) ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".
وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من معسكر "التشريفات" وسط صنعاء، مشددا على أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
#التحالف: استجابة للتهديد ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في #صنعاء ونطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر "التشريفات" والعملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية#الإخبارية_عاجل
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل 223 مسلحا من جماعة "أنصار الله" اليمنية، في عمليات له بمحافظتي مأرب والجوف شمالي اليمن.
ومساء أمس الجمعة، أعلن التحالف، عن مقتل سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية إثر سقوط مقذوف تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صامطة بمنطقة جازان جنوب السعودية.
وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
فيما ترد "أنصار الله"، بشن هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.