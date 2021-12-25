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https://arabic.sputniknews.com/20211225/بطريقته-الخاصة-محمد-صلاح-يحتفل-بالكريسماس-مع-أسرته-صورة-1054558856.html
بطريقته الخاصة... محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع أسرته... صورة
بطريقته الخاصة... محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع أسرته... صورة
ظهر النجم الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي رفقة أسرته بملابس احتفالية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T19:50+0000
2021-12-25T19:50+0000
ليفربول
الكريسماس
الدوري الإنجليزي
محمد صلاح
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ونشر صلاح على حسابه بموقع إنستغرام صورة تجمعه وزوجته وابنتاه كيان ومكة، وخلفهم شجرة الكريسماس مع تعليق "ميري كريسماس".والأسبوع الماضي، احتفل محمد صلاح بالكريسماس "افتراضيا" مع أطفال مستشفى ألدرهاي في ليفربول.وظهر صلاح مرتديا قرون الغزلان الصناعية وهو يتحدث مع عدد من الأطفال على أسرتهم بالمستشفى.وأمس الأول (الخميس)، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد التي كانت المقررة في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى موعد لاحق، وذلك على خلفية ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الليذر.
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ليفربول, الكريسماس, الدوري الإنجليزي, محمد صلاح

بطريقته الخاصة... محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع أسرته... صورة

19:50 GMT 25.12.2021
© REUTERS / NEIL HALLاللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، في مباراة ليفربول ضد برايتون، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، في مباراة ليفربول ضد برايتون، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / NEIL HALL
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ظهر النجم الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي رفقة أسرته بملابس احتفالية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
ونشر صلاح على حسابه بموقع إنستغرام صورة تجمعه وزوجته وابنتاه كيان ومكة، وخلفهم شجرة الكريسماس مع تعليق "ميري كريسماس".
والأسبوع الماضي، احتفل محمد صلاح بالكريسماس "افتراضيا" مع أطفال مستشفى ألدرهاي في ليفربول.
وظهر صلاح مرتديا قرون الغزلان الصناعية وهو يتحدث مع عدد من الأطفال على أسرتهم بالمستشفى.
وأمس الأول (الخميس)، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد التي كانت المقررة في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى موعد لاحق، وذلك على خلفية ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الليذر.
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