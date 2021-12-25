https://arabic.sputniknews.com/20211225/رئيسي-يؤكد-أن-إيران-سترد-بشكل-يغير-المعادلات-الاستراتيجية-على-أي-خطوة-عدائية-ضدها-1054543269.html

رئيسي يؤكد أن إيران سترد بشكل "يغير المعادلات الاستراتيجية" على أي خطوة عدائية ضدها

رئيسي يؤكد أن إيران سترد بشكل "يغير المعادلات الاستراتيجية" على أي خطوة عدائية ضدها

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن بلاده "سترد بحزم على أي خطوة عدائية ضدها وبشكل يغير المعادلات الاستراتيجية". 25.12.2021, سبوتنيك عربي

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أخبار إيران

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وقال رئيسي، في بيان حول نجاح مناورات "الرسول الأعظم 17" للحرس الثوري الإيراني، إن "قواتنا المسلحة سترد بشكل حازم وواسع على أي خطوة عدائية ضد البلاد، وردنا سيكون بشكل يغيّر المعادلات الاستراتيجية بشكل لافت"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف أن "مناورات الرسول الأعظم 17 للحرس الثوري الإيراني تعكس إرادة وقوة الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن مصالح وأمن الشعب الإيراني".وتضمنت المناورات التي بدأت الاثنين وانتهت الجمعة، إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز. وقال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، إن المناورات كان هدفها تحذير إسرائيل، وسط مخاوف من خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية إيرانية.وأكد حسين سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "كانت لهذه التدريبات رسالة واضحة جدا. رد جاد وحقيقي على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة".وتابع سلامي: "سنقطع أيديهم إذا ارتكبوا أي خطأ... المسافة بين العمليات الحقيقية والمناورات الحربية هي فقط تغيير زوايا إطلاق الصواريخ".وقال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال محمد باقري، إن 16 صاروخا باليستيا من طرازات مختلفة أطلقت في نفس الوقت ودمرت أهدافا محددة سلفا.

https://arabic.sputniknews.com/20211225/مشاهد-من-استهداف-منشآت-حيوية-في-رد-مزلزل-على-أعداء-إيران-فيديو-1054542122.html

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