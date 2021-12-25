تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211225/رئيس-منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-لـسبوتنيك-لا-نقبل-بمفتشين-كانوا-عملاء-لأجهزة-مخابرات-أجنبية-1054547435.html
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لـ"سبوتنيك": لا نقبل بمفتشين كانوا عملاء لأجهزة مخابرات أجنبية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لـ"سبوتنيك": لا نقبل بمفتشين كانوا عملاء لأجهزة مخابرات أجنبية
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاده لا تقبل بأي شكل من الأشكال مفتشين نوويين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا وكلاء لأجهزة... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T13:28+0000
2021-12-25T13:28+0000
حوارات
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1054546000_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0b28d7ed0856e2927ccc78cb58e57f99.jpg
إلى نص الحوار...ما هو تعليقك على تهديد إسرائيل المستمر بضرب منشآت إيران النووية؟وفقا لمعاهدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تلتزم جميع الدول بالحفاظ على أمن محطات الطاقة النووية، ما لم يكن هناك کیان همجي ومعادي للإنسانية ومزيف مثل إسرائيل يقوم بهذه الأشياء.ونقولها مرة أخرى لبناء الثقة إذا كنتم من مؤيدي السلام، لماذا تصمتون أمام الكيان الصهيوني الذي يصدر أوامر الهجمات واغتيال علمائنا، علماً أنه يعلن مسؤوليته عن ذلك، ويقوم بالتخريب، والتهديد في كل يوم بقصف المنشآت النووية الإيرانية.الأجواء غير نزيهة، وغير صادقة وكاذبة وتخادع الرأي العام العالمي. وفي هذه الأجواء لماذا تضعون مكانة المنظمات الدولية موضع السؤال؟ كل الأجواء النفسية والسياسية التي يخلقونها ضد إيران، وخاصة الكيان الصهيوني، الذي يغذيها، كل هذه الأفعال معادية للشعب الإيراني.كيف استفادت إيران من محطة بوشهر للطاقة النووية وهل سددتم ثمنها للحكومة الروسية؟في البداية، إيران سددت كل ديونها المتعلقة بوحدة الطاقة الأولى في محطة بوشهر للطاقة النووية للحكومة الروسية عبر الترتيبات التي تم اتخاذها بين الجانبين.ثانيا، محطة بوشهر تضخ حوالي 1000 ميغاواط من الكهرباء في الشبكة الكهربائية المحلية الإيرانية، حتى الآن أنتجت هذه المحطة حوالي 52 مليار كيلوواط من الكهرباء، وإن كمية الكهرباء التي أنتجت من هذه المحطة حتى الآن، أدت إلى توفير حوالي 80 مليون برميل من النفط حتى الآن.ما هو موقف إيران الأخير من مفاوضات فيينا وعودتها للاتفاق النووي؟إيران لن تقبل بأي قرار ناجم عن المفاوضات النووية إذا كان لا يشمل رفع العقوبات أو يهدف لإغلاق وإيقاف صناعتها النووية.كان الاتفاق النووي لرفع العقوبات، وإذا كان القرار عدم رفع العقوبات وإغلاق وإيقاف صناعتنا النووية، فلن نقبل بذلك أبدا. الاتفاق النووي كان فقط لبناء الثقة ورفع التهم الموجهة لنا.كانت محادثات الاتفاق النووي، التي تراجعت فيها إيران عن حقوقها النووية المشروعة بشكل مؤقت، لدحض المزاعم والاتهامات الموجهة ضدها ومن أجل بناء الثقة.نحن قبلنا باتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونفذنا التزاماتنا، وخفضنا نسبة التخصيب، في المقابل كان يجب إلغاء العقوبات. لكن لم يتم رفع أي من العقوبات، وحالياً يريدون إجراء عمليات الإشراف والمراقبة، لنعود إلى نقطة البداية. أي منطق هذا؟ نحن لدينا اتفاق.ما ردك على الاتهامات الموجهة لطهران بالتضييق على المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.عندما تدخلون أي مكان له تصنيف أو معايير أو ضوابط لا يجب أن تحملوا معكم أشياء ووسائل. مفتشو منظمتنا لم يقوموا بأي إجراءات مخالفة لبروتوكولات المنظمة، هم من عليهم مراعاة ذلك، والامتثال لذات المقررات والأطر. أينما ذهبتم في العالم ترون نفس تلك الإجراءات. دّلني على مكان نووي تعمه الفوضى لتفعل فيه ما تريد.نحن نحترم المفتشين وفقاً للمقررات، ولا نقبل بأي شكل من الأشكال مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذوي الخلفيات الواضحة الذين كانوا وكلاء لأجهزة مخابرات أجنبية.إيران لم تقم بأي أنشطة نووية خارج إطار اتفاقية الضمانات أو معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مضيفا أنها لن تقوم بذلك.هل إيران قادرة حاليا على إنتاج الوقود النووي واستخدامه؟نعم قادرون على إنتاج الوقود النووي، ونأمل بالتعاون مع روسيا، في البدء باستخدامه في محطة "بوشهر" النووية.تفاوضنا مع مؤسسة روساتوم، ونأمل في التعاون والتخطيط والتعاقد معها فيما يتعلق بعملية التحقق والبدء في استخدام الوقود الإيراني في محطة بوشهر النووية.هل ستقوم إيران برفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60% في حال فشل مفاوضات فيينا؟لا إيران لن ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60%، وذلك لأن أهداف طهران من تخصيب اليورانيوم محدودة ومحصورة في تلبية الاحتياجات الصناعية والاستهلاكية والمنتجات الصناعية التي تحتاجها البلاد حاليا.أي نشاط نووي تقوم به إيران سيكون بالكامل ضمن إطار المعاهدات والقوانين واللوائح الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطوير محطات الطاقة النووية من الاستراتيجيات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي حاجة ملحة للبلد وسوف نقوم بتنميتها.هل المنشآت النووية الإيرانية آمنة؟أنظمتنا في المنشآت النووية آمنة، وقمنا بضبط عدم تعرضها للأضرار عبر إجراءات اتخذناها، ونأمل أن يكون تعزيز البنية التحتية الذي قمنا به والقدرة والكفاءة لدينا لحماية منظوماتنا، أن تعمل كل يوم على إحباط الأعداء أكثر وأكثر.هل تخطط إيران لاقتحام مجال الطاقة المتجددة؟طهران خططت بالفعل ووضعت برامج لتحقيق هدف بناء محطات طاقة جديدة بقدرة 10 آلاف ميغاواط، وسياستنا هي تحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة قدر الإمكان.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/مشاهد-من-استهداف-منشآت-حيوية-في-رد-مزلزل-على-أعداء-إيران-فيديو-1054542122.html
https://arabic.sputniknews.com/20211225/غضب-واسع-في-إسرائيل-انتقام-شديد-يربك-حسابات-الهجوم-على-إيران-1054543477.html
https://arabic.sputniknews.com/20211224/إذا-أخطؤوا-سنقطع-أيديهم-الجيش-الإيراني-يعلن-أن-مناوراته-رد-على-تهديدات-إسرائيل-1054515321.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1054546000_62:0:1022:720_1920x0_80_0_0_bbe6cd92ede36a922d64b0f96ee5261e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حوارات, إيران

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لـ"سبوتنيك": لا نقبل بمفتشين كانوا عملاء لأجهزة مخابرات أجنبية

13:28 GMT 25.12.2021
© Sputnik . MOHAMED ISAMILرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . MOHAMED ISAMIL
تابعنا عبر
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاده لا تقبل بأي شكل من الأشكال مفتشين نوويين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا وكلاء لأجهزة مخابرات أجنبية.
إلى نص الحوار...
ما هو تعليقك على تهديد إسرائيل المستمر بضرب منشآت إيران النووية؟
وفقا لمعاهدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تلتزم جميع الدول بالحفاظ على أمن محطات الطاقة النووية، ما لم يكن هناك کیان همجي ومعادي للإنسانية ومزيف مثل إسرائيل يقوم بهذه الأشياء.
ونقولها مرة أخرى لبناء الثقة إذا كنتم من مؤيدي السلام، لماذا تصمتون أمام الكيان الصهيوني الذي يصدر أوامر الهجمات واغتيال علمائنا، علماً أنه يعلن مسؤوليته عن ذلك، ويقوم بالتخريب، والتهديد في كل يوم بقصف المنشآت النووية الإيرانية.
الأجواء غير نزيهة، وغير صادقة وكاذبة وتخادع الرأي العام العالمي. وفي هذه الأجواء لماذا تضعون مكانة المنظمات الدولية موضع السؤال؟ كل الأجواء النفسية والسياسية التي يخلقونها ضد إيران، وخاصة الكيان الصهيوني، الذي يغذيها، كل هذه الأفعال معادية للشعب الإيراني.
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
مشاهد من استهداف منشآت حيوية في "رد مزلزل على أعداء إيران"... فيديو
10:53 GMT
كيف استفادت إيران من محطة بوشهر للطاقة النووية وهل سددتم ثمنها للحكومة الروسية؟
في البداية، إيران سددت كل ديونها المتعلقة بوحدة الطاقة الأولى في محطة بوشهر للطاقة النووية للحكومة الروسية عبر الترتيبات التي تم اتخاذها بين الجانبين.
ثانيا، محطة بوشهر تضخ حوالي 1000 ميغاواط من الكهرباء في الشبكة الكهربائية المحلية الإيرانية، حتى الآن أنتجت هذه المحطة حوالي 52 مليار كيلوواط من الكهرباء، وإن كمية الكهرباء التي أنتجت من هذه المحطة حتى الآن، أدت إلى توفير حوالي 80 مليون برميل من النفط حتى الآن.
ما هو موقف إيران الأخير من مفاوضات فيينا وعودتها للاتفاق النووي؟
إيران لن تقبل بأي قرار ناجم عن المفاوضات النووية إذا كان لا يشمل رفع العقوبات أو يهدف لإغلاق وإيقاف صناعتها النووية.
كان الاتفاق النووي لرفع العقوبات، وإذا كان القرار عدم رفع العقوبات وإغلاق وإيقاف صناعتنا النووية، فلن نقبل بذلك أبدا. الاتفاق النووي كان فقط لبناء الثقة ورفع التهم الموجهة لنا.
كانت محادثات الاتفاق النووي، التي تراجعت فيها إيران عن حقوقها النووية المشروعة بشكل مؤقت، لدحض المزاعم والاتهامات الموجهة ضدها ومن أجل بناء الثقة.
نحن قبلنا باتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونفذنا التزاماتنا، وخفضنا نسبة التخصيب، في المقابل كان يجب إلغاء العقوبات. لكن لم يتم رفع أي من العقوبات، وحالياً يريدون إجراء عمليات الإشراف والمراقبة، لنعود إلى نقطة البداية. أي منطق هذا؟ نحن لدينا اتفاق.
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
غضب واسع في إسرائيل... "انتقام شديد" يربك حسابات الهجوم على إيران
11:29 GMT
ما ردك على الاتهامات الموجهة لطهران بالتضييق على المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
عندما تدخلون أي مكان له تصنيف أو معايير أو ضوابط لا يجب أن تحملوا معكم أشياء ووسائل. مفتشو منظمتنا لم يقوموا بأي إجراءات مخالفة لبروتوكولات المنظمة، هم من عليهم مراعاة ذلك، والامتثال لذات المقررات والأطر. أينما ذهبتم في العالم ترون نفس تلك الإجراءات. دّلني على مكان نووي تعمه الفوضى لتفعل فيه ما تريد.
نحن نحترم المفتشين وفقاً للمقررات، ولا نقبل بأي شكل من الأشكال مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذوي الخلفيات الواضحة الذين كانوا وكلاء لأجهزة مخابرات أجنبية.
إيران لم تقم بأي أنشطة نووية خارج إطار اتفاقية الضمانات أو معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مضيفا أنها لن تقوم بذلك.
هل إيران قادرة حاليا على إنتاج الوقود النووي واستخدامه؟
نعم قادرون على إنتاج الوقود النووي، ونأمل بالتعاون مع روسيا، في البدء باستخدامه في محطة "بوشهر" النووية.
تفاوضنا مع مؤسسة روساتوم، ونأمل في التعاون والتخطيط والتعاقد معها فيما يتعلق بعملية التحقق والبدء في استخدام الوقود الإيراني في محطة بوشهر النووية.
الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني يجريان مناورات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
"إذا أخطؤوا سنقطع أيديهم"... الجيش الإيراني يعلن أن مناوراته رد على تهديدات إسرائيل
أمس, 09:59 GMT
هل ستقوم إيران برفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60% في حال فشل مفاوضات فيينا؟
لا إيران لن ترفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 60%، وذلك لأن أهداف طهران من تخصيب اليورانيوم محدودة ومحصورة في تلبية الاحتياجات الصناعية والاستهلاكية والمنتجات الصناعية التي تحتاجها البلاد حاليا.
أي نشاط نووي تقوم به إيران سيكون بالكامل ضمن إطار المعاهدات والقوانين واللوائح الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطوير محطات الطاقة النووية من الاستراتيجيات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي حاجة ملحة للبلد وسوف نقوم بتنميتها.
هل المنشآت النووية الإيرانية آمنة؟
أنظمتنا في المنشآت النووية آمنة، وقمنا بضبط عدم تعرضها للأضرار عبر إجراءات اتخذناها، ونأمل أن يكون تعزيز البنية التحتية الذي قمنا به والقدرة والكفاءة لدينا لحماية منظوماتنا، أن تعمل كل يوم على إحباط الأعداء أكثر وأكثر.
هل تخطط إيران لاقتحام مجال الطاقة المتجددة؟
طهران خططت بالفعل ووضعت برامج لتحقيق هدف بناء محطات طاقة جديدة بقدرة 10 آلاف ميغاواط، وسياستنا هي تحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة المتجددة قدر الإمكان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:23 GMTعبد الرزاق حمد الله يصل مقر الاتحاد السعودي لأول مرة منذ انضمامه للنادي... فيديو
14:14 GMTالكلاب تكشف انتهاك قوانين الجاذبية ومجالات مغناطيس تسونامي وجزءا جديدا في الجسم
14:13 GMTاليابان تقدم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 23 مليون دولار
14:10 GMTالكنيست الإسرائيلي يصادق على ميزانية سرية استعدادا للهجوم على إيران
13:55 GMTظهور علم الاتحاد السوفيتي على حائط السفارة الأمريكية بموسكو... فيديو
13:55 GMTالكويت... اتحاد النقابات يطالب بإلغاء "البصمة" بسبب الوضع الوبائي
13:51 GMT"الصحة الكينية" تعلن بدء التطعيم بالجرعة الثالثة لمن مر على تلقيهم اللقاح 6 أشهر
13:47 GMTناسا تطلق تلسكوب جيمس ويب "الأضخم في التاريخ" إلى الفضاء لفهم نشأة الكون
13:46 GMTالتحالف العربي يؤكد عرض أدلة على "تورط حزب الله" اللبناني في الصراع اليمني
13:30 GMTماذا وراء تصريحات الرئيس عون بأن لبنان بحاجة لـ 6-7 سنوات للخروج من أزمته؟
13:30 GMTنجاح إطلاق أكبر وأقوى تلسكوب فضائي في العالم لكشف أسرار الكون... فيديو
13:28 GMTرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لـ"سبوتنيك": لا نقبل بمفتشين كانوا عملاء لأجهزة مخابرات أجنبية
13:26 GMTراكب أمواج أمريكي يلقى حتفه إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش
13:19 GMTوزير الخارجية الإيراني يكشف رسالة المناورات الأخيرة الموجهة إلى الدول الصديقة والمجاورة
13:08 GMTمنسق لجان المقاومة السودانية لـ"سبوتنيك": لا نية للاعتصام... والمتظاهرون يتجهون للقصر الجمهوري
13:08 GMTالعملاق الروسي فالويف يلعب دور بابا نويل أمام الأطفال السوريين... فيديو
13:03 GMTأرنولد شوارزنيغر يتبرع بـ 25 منزلا للمشردين بمناسبة عيد الميلاد
12:56 GMTمسؤول مغربي يعلق على اتهام بلاده بالتجسس عن طريق "بيغاسوس"
12:54 GMTالبنك المركزي المغربي: نصف قطاع المقاولات الخاصة يعاني من هشاشة
12:37 GMTنجاة فتاة بأعجوبة بعدما رمت نفسها تحت عجلات ميترو... فيديو