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https://arabic.sputniknews.com/20211225/مجلة-أمريكية-تنشر-تقريرا-عن-أخطر-سلاح-في-العالم-1054553590.html
مجلة أمريكية تنشر تقريرا عن "أخطر سلاح في العالم"
مجلة أمريكية تنشر تقريرا عن "أخطر سلاح في العالم"
أصبحت الطائرات المسيرة (الدرونز) واحدة من أخطر الأسلحة القتالية في الوقت الحالي بينما يتوقع الخبراء العسكريون أن تكون سلاح المستقبل الذي يمكن من يمتلكه من حسم... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T16:32+0000
2021-12-25T16:32+0000
رصد عسكري
الطائرات المسيرة الروسية
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ويؤكد ذلك تقرير عن الطائرات المسيرة نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، اليوم السبت، تقول فيه إن الدرونز ستكون سلاح المستقبل، مشيرة إلى صعوبة تعقبها وتدميرها.وقالت المجلة إن السبب في ذلك هو أن حجمها الصغير يجعل عملية اكتشافها بواسطة الرادارات أو وسائل الرؤية البصرية أو الحرارية في غاية الصعوبة.ورغم خطورة الطائرات المسيرة التي تنطلق بدون طيار ويتم التحكم فيها من قواعد أرضية، فإن هذا السلاح أصبح أكثر فتكا بعدما تم تطوير بعض أنواعه لتكون عبارة عن "قذيفة مسيرة" أو طائرة مسيرة انتحارية "كاميكاز".وتتميز الأنواع الجديدة بأنها تجمع بين ميزة الطائرة المسيرة العادية التي تستطيع التحليق في الجو لفترات طويل وبين القدرة التدميرية للصواريخ.وتم تطوير هذا السلاح ليكون قادر على الانطلاق في رحلة اللاعودة نحو الهدف مثل الصاروخ، لكن مع امتلاكها القدرة على التوقف في الجو لفترة طويلة حتى يتمكن من تحديد الهدف بدقة لتدميره في وقت قياسي مقارنة بأي وسيلة هجومية أخرى سواء كانت طائرة أو صاروخ.ولفتت المجلة إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدام تقنيات مشابهة لهذا النوع من الطائرات المسيرة منذ عقود، حيث كان يتم إطلاقها من الطائرات العسكرية الضخمة لتجبر رادارات العدو على تتبعها وبالتالي يتم اكتشاف مواقعها وتدميرها.وفي الوقت الحالي أصبحت إسرائيل من الدول الرائدة في هذا المجال بصورة عامة وأصبح لديها قدرات تقنية متطورة في مجال تطوير الطائرات المسيرة، إضافة إلى الدول الكبرى التي تمتلك هذه التقنيات مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/ما-هي-قدرات-درونز-أوريون---إي-الروسية؟-1053702637.html
https://arabic.sputniknews.com/20211218/درون-تركية-يمكنها-استخدام-الليزر-في-تدمير-الأهداف-المعادية-1054308376.html
https://arabic.sputniknews.com/20211024/مجلة-إسرائيل-تطور-سلاحا-خطيرا-لحروب-المستقبل-1050515910.html
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رصد عسكري, الطائرات المسيرة الروسية

مجلة أمريكية تنشر تقريرا عن "أخطر سلاح في العالم"

16:32 GMT 25.12.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورافتتاح المنتدى التقني العسكري "أرميا 2019" في الحديقة العسكرية الوطنية "باتريوت"
افتتاح المنتدى التقني العسكري أرميا 2019 في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أصبحت الطائرات المسيرة (الدرونز) واحدة من أخطر الأسلحة القتالية في الوقت الحالي بينما يتوقع الخبراء العسكريون أن تكون سلاح المستقبل الذي يمكن من يمتلكه من حسم المعركة بأقل قدر من الخسائر.
ويؤكد ذلك تقرير عن الطائرات المسيرة نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، اليوم السبت، تقول فيه إن الدرونز ستكون سلاح المستقبل، مشيرة إلى صعوبة تعقبها وتدميرها.
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8 ديسمبر, 13:02 GMT
وقالت المجلة إن السبب في ذلك هو أن حجمها الصغير يجعل عملية اكتشافها بواسطة الرادارات أو وسائل الرؤية البصرية أو الحرارية في غاية الصعوبة.
ورغم خطورة الطائرات المسيرة التي تنطلق بدون طيار ويتم التحكم فيها من قواعد أرضية، فإن هذا السلاح أصبح أكثر فتكا بعدما تم تطوير بعض أنواعه لتكون عبارة عن "قذيفة مسيرة" أو طائرة مسيرة انتحارية "كاميكاز".
وتتميز الأنواع الجديدة بأنها تجمع بين ميزة الطائرة المسيرة العادية التي تستطيع التحليق في الجو لفترات طويل وبين القدرة التدميرية للصواريخ.
الطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
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18 ديسمبر, 14:57 GMT
وتم تطوير هذا السلاح ليكون قادر على الانطلاق في رحلة اللاعودة نحو الهدف مثل الصاروخ، لكن مع امتلاكها القدرة على التوقف في الجو لفترة طويلة حتى يتمكن من تحديد الهدف بدقة لتدميره في وقت قياسي مقارنة بأي وسيلة هجومية أخرى سواء كانت طائرة أو صاروخ.
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 450 متخصص في عمليات التجسس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2021
مجلة: إسرائيل تطور سلاحا خطيرا لحروب المستقبل
24 أكتوبر, 10:27 GMT
ولفتت المجلة إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدام تقنيات مشابهة لهذا النوع من الطائرات المسيرة منذ عقود، حيث كان يتم إطلاقها من الطائرات العسكرية الضخمة لتجبر رادارات العدو على تتبعها وبالتالي يتم اكتشاف مواقعها وتدميرها.
وفي الوقت الحالي أصبحت إسرائيل من الدول الرائدة في هذا المجال بصورة عامة وأصبح لديها قدرات تقنية متطورة في مجال تطوير الطائرات المسيرة، إضافة إلى الدول الكبرى التي تمتلك هذه التقنيات مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
الدرونز العسكرية وكيف تعمل
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