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https://arabic.sputniknews.com/20211225/مصر-طقس-الأحد-شديد-البرودة-وشبورة-كثيفة-1054562246.html
مصر.. طقس الأحد شديد البرودة وشبورة كثيفة
مصر.. طقس الأحد شديد البرودة وشبورة كثيفة
توقعت هيئة الأرصاد المصرية، هطول أمطار خفيفة، غدا الأحد، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30% تقريبا. 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T22:03+0000
2021-12-25T22:03+0000
2021-12-25T22:03+0000
الطقس
أخبار مصر الآن
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وأشارت الهيئة المصرية إلى أن الطقس سيكون مائلا للبرودة نهارا من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. بينما يميل إلى الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وحذرت هيئة الأرصاد المصرية من أن الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، فيما يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.وتتكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفقا للهيئة المصرية.وبالنسبة لحالة الرياح، أكدت الأرصاد المصرية أن مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ستشهد نشاطا للرياح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الطقس, أخبار مصر الآن
مصر.. طقس الأحد شديد البرودة وشبورة كثيفة
توقعت هيئة الأرصاد المصرية، هطول أمطار خفيفة، غدا الأحد، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30% تقريبا.
وأشارت الهيئة المصرية إلى أن الطقس سيكون
مائلا للبرودة نهارا
من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. بينما يميل إلى الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وحذرت هيئة الأرصاد المصرية من أن الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، فيما
يصل إلى حد الصقيع
على وسط سيناء.
وتتكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفقا للهيئة المصرية.
وبالنسبة لحالة الرياح، أكدت الأرصاد المصرية أن مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ستشهد نشاطا للرياح.