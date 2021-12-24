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الأرصاد المصرية تحذر من طقس الجمعة... شديد البرودة
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الجمعة... شديد البرودة
حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من طقس اليوم الجمعة، بسبب انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد. 24.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-24T09:59+0000
2021-12-24T09:59+0000
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وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".كما توقع الخبراء أن يسود طقس مائل للدف على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.وأشار الخبراء إلى ظهور شبورة مائية، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.وعن درجات الحرارة، توقع الخبراء أن تبلغ العظمى 18 درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، والصغرى 10 درجات.وتسجل الحرارة في السواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 12، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون العظمى 22 والصغرى 15، وفي شمال الصعيد العظمى 19 والصغرى 8، وفي جنوب الصعيد العظمى 22 والصغرى 10.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-يوم-الإثنين-أمطار-ورياح-وثلوج-1054350385.html
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أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر من طقس الجمعة... شديد البرودة

09:59 GMT 24.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKI
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حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من طقس اليوم الجمعة، بسبب انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد.
وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
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19 ديسمبر, 18:14 GMT
كما توقع الخبراء أن يسود طقس مائل للدف على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.
وأشار الخبراء إلى ظهور شبورة مائية، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وعن درجات الحرارة، توقع الخبراء أن تبلغ العظمى 18 درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، والصغرى 10 درجات.
وتسجل الحرارة في السواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 12، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون العظمى 22 والصغرى 15، وفي شمال الصعيد العظمى 19 والصغرى 8، وفي جنوب الصعيد العظمى 22 والصغرى 10.
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