الأرصاد المصرية تحذر من طقس الجمعة... شديد البرودة

وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".كما توقع الخبراء أن يسود طقس مائل للدف على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.وأشار الخبراء إلى ظهور شبورة مائية، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، فيما تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.وعن درجات الحرارة، توقع الخبراء أن تبلغ العظمى 18 درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، والصغرى 10 درجات.وتسجل الحرارة في السواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 12، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون العظمى 22 والصغرى 15، وفي شمال الصعيد العظمى 19 والصغرى 8، وفي جنوب الصعيد العظمى 22 والصغرى 10.