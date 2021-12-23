تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير
https://arabic.sputniknews.com/20211223/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-سقوط-أمطار-على-6-مناطق-1054485848.html
الأرصاد المصرية تحذر من سقوط أمطار على 6 مناطق
الأرصاد المصرية تحذر من سقوط أمطار على 6 مناطق
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذيرا بشأن حالة الطقس الذي يسود البلاد، متوقعة تعرض 6 مناطق ساحلية لهطول أمطار. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:28+0000
2021-12-23T12:28+0000
الطقس
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104484/79/1044847994_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_5556dd5b4d7d43e452fd3a232e5bf1b0.jpg
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، نقلا عن عضو المركز الإعلامي بالهيئة، منار غانم، التي أوضحت أن اليوم الخميس يشهد سحبا كثيفة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.ولفتت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار على 6 مناطق ساحلية هي مطروح ودمياط والإسكندرية وبورسعيد ورفح والعريش.وتوقعت غانم امتداد سقوط الأمطار على مناطق أخرى في جنوب الدلتا ومناطق القاهرة الكبرى.وتشير توقعات الأرصاد المصرية إلى أن يتميز بالدفء خلال ساعات النهار، لكنه يميل للبرودة ليلا على جميع المحافظات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104484/79/1044847994_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_d283b0152b822563f9949e4c10052c20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الطقس, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر من سقوط أمطار على 6 مناطق

12:28 GMT 23.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYموجة الطقس السيئ تضرب مصر
موجة الطقس السيئ تضرب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبر
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذيرا بشأن حالة الطقس الذي يسود البلاد، متوقعة تعرض 6 مناطق ساحلية لهطول أمطار.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، نقلا عن عضو المركز الإعلامي بالهيئة، منار غانم، التي أوضحت أن اليوم الخميس يشهد سحبا كثيفة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
ولفتت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار على 6 مناطق ساحلية هي مطروح ودمياط والإسكندرية وبورسعيد ورفح والعريش.
وتوقعت غانم امتداد سقوط الأمطار على مناطق أخرى في جنوب الدلتا ومناطق القاهرة الكبرى.
وتشير توقعات الأرصاد المصرية إلى أن يتميز بالدفء خلال ساعات النهار، لكنه يميل للبرودة ليلا على جميع المحافظات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:33 GMTبوتين بشأن المقاطعة السياسية لأولمبياد بكين: هذا القرار غير مقبول وخاطئ
13:32 GMTالبابا يجري تعديلا "نادرا" يشمل جميع رؤساء أقسام مكتب الفاتيكان
13:30 GMTإيران تقدم مقترحا إلى السعودية والأخيرة تتخذ خطوة قد تعيد العلاقات بين البلدين
13:28 GMTاتحاد الشغل التونسي: نعتزم تنفيذ إضراب في مؤسسة البريد لمدة يومين
13:26 GMTتوزع مفاعلات الطاقة النووية على خريطة العالم يتناسب عكسا مع تصريحات الغرب القلقة منها... صور
13:23 GMTبوتين: إهانة النبي محمد ليست حرية تعبير
13:21 GMTالسودان... هل تنجح الحلول الأمنية في إنهاء الصراعات بإقليم "دارفور"؟
13:12 GMTبوتين متحدثا عن "طالبان": عندما يتعلق الأمر بالاعتراف يجب أن نعتمد على الحقائق
13:12 GMTالسيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب البحريني
13:11 GMTحريق ضخم في أكبر منشآت التكرير في أمريكا... فيديو
13:07 GMTمصرف لبنان يمدد العمل بقرار السحب النقدي بالدولار
13:01 GMTالجعفري يكشف عن نجاح سوريا في إنشاء حلف عربي مع إيران.. فيديو
12:57 GMTوزير خارجية العراق: التوتر بين إيران وأمريكا يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في بلادنا
12:57 GMTعبد اللهيان: الجولة السابعة من مفاوضات فيينا حققت تقدما مهما ونقيم إيجابيا الموقف الأوروبي
12:53 GMTخبير: ليبيا لا تحتاج خارطة طريق جديدة لأن ذلك يدخلها مرحلة انتقالية طويلة
12:51 GMTمنها مباراة ليفربول... تأجيل مباراتين في دوري إنجلترا بسبب كورونا
12:49 GMTالكونغرس الأمريكي يفتح تحقيقا حول مقتل 10 أشخاص خلال حفل موسيقي
12:46 GMTدراسة تتوصل لنتائج صادمة بشأن دور لقاح "سينوفاك" الصيني في مكافحة أوميكرون
12:45 GMTالمغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 يناير 2022 لمكافحة تفشي فيروس كورونا
12:39 GMT"الليرة" من لبنان إلى تركيا أزمة مشابهة ومصير واحد