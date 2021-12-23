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https://arabic.sputniknews.com/20211223/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-سقوط-أمطار-على-6-مناطق-1054485848.html
الأرصاد المصرية تحذر من سقوط أمطار على 6 مناطق
الأرصاد المصرية تحذر من سقوط أمطار على 6 مناطق
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذيرا بشأن حالة الطقس الذي يسود البلاد، متوقعة تعرض 6 مناطق ساحلية لهطول أمطار. 23.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-23T12:28+0000
2021-12-23T12:28+0000
2021-12-23T12:28+0000
الطقس
أخبار مصر الآن
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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، نقلا عن عضو المركز الإعلامي بالهيئة، منار غانم، التي أوضحت أن اليوم الخميس يشهد سحبا كثيفة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.ولفتت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار على 6 مناطق ساحلية هي مطروح ودمياط والإسكندرية وبورسعيد ورفح والعريش.وتوقعت غانم امتداد سقوط الأمطار على مناطق أخرى في جنوب الدلتا ومناطق القاهرة الكبرى.وتشير توقعات الأرصاد المصرية إلى أن يتميز بالدفء خلال ساعات النهار، لكنه يميل للبرودة ليلا على جميع المحافظات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الطقس, أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تحذر من سقوط أمطار على 6 مناطق
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذيرا بشأن حالة الطقس الذي يسود البلاد، متوقعة تعرض 6 مناطق ساحلية لهطول أمطار.
ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، نقلا عن عضو المركز الإعلامي بالهيئة، منار غانم، التي أوضحت أن اليوم الخميس يشهد سحبا كثيفة على
شمال البلاد
حتى شمال الصعيد.
ولفتت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار على 6 مناطق ساحلية هي مطروح ودمياط والإسكندرية وبورسعيد ورفح والعريش.
وتوقعت غانم امتداد
سقوط الأمطار
على مناطق أخرى في جنوب الدلتا ومناطق القاهرة الكبرى.
وتشير توقعات
الأرصاد المصرية
إلى أن يتميز بالدفء خلال ساعات النهار، لكنه يميل للبرودة ليلا على جميع المحافظات.