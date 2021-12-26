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https://arabic.sputniknews.com/20211226/أفغاني-يسجل-رقما-قياسيا-وهو-عاري-الصدر-تحت-الثلج-فيديو-1054569393.html
أفغاني يسجل رقما قياسيا وهو عاري الصدر تحت الثلج... فيديو
أفغاني يسجل رقما قياسيا وهو عاري الصدر تحت الثلج... فيديو
سجل رياضي أفغاني رقما قياسيا فريدا من نوعه بقضائه 10 دقائق عاري الصدر تحت الثلج، في درجة حرارة قاربت 18 تحت الصفر. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T09:56+0000
2021-12-26T09:56+0000
2021-12-26T09:56+0000
رياضة
نادي الفيديو
أخبار أفغانستان اليوم
الثلج
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قام جان محمد حيدري، من ولاية غور الأفغانية بقضاء هذه المدة تحت الثلج لتسجيل رقم قياسي، معلنا أنه قد أراد من هذا التحدي إثبات قدراته الجسدية.معلنا في الوقت نفسه بأنه لن يقف عند هذا الإنجاز ومستعد لمنافسة الأجانب.يذكر أن حيدري يمارس رياضة رفع الأثقال وتسلق الجبال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي الفيديو, أخبار أفغانستان اليوم, الثلج
أفغاني يسجل رقما قياسيا وهو عاري الصدر تحت الثلج... فيديو
سجل رياضي أفغاني رقما قياسيا فريدا من نوعه بقضائه 10 دقائق عاري الصدر تحت الثلج، في درجة حرارة قاربت 18 تحت الصفر.
قام جان محمد حيدري، من ولاية غور الأفغانية بقضاء هذه المدة تحت الثلج لتسجيل رقم قياسي، معلنا أنه قد أراد من هذا التحدي إثبات قدراته الجسدية.
معلنا في الوقت نفسه بأنه لن يقف عند هذا الإنجاز ومستعد لمنافسة الأجانب.
يذكر أن حيدري يمارس رياضة رفع الأثقال وتسلق الجبال.