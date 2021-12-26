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https://arabic.sputniknews.com/20211226/أهداف-مباراة-مانشستر-سيتي-وليستر-سيتي-6-3-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1054593959.html
أهداف مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي 6-3 في الدوري الإنجليزي... فيديو
أهداف مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي 6-3 في الدوري الإنجليزي... فيديو
اكتسح مانشستر سيتي، ضيفه فريق ليستر سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "الإتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T19:47+0000
2021-12-26T19:47+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وأحرز المان سيتي رباعية في أول 25 دقيقة من المباراة، عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة الخامسة، والجزائري رياض محرز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 14 من زمن المباراة.وأضاف إلكاي جوندوجان ثالث أهداف مان سيتي ضد ليستر سيتي في الدقيقة 21 من زمن اللقاء، قبل أن يحرز رحيم سترلينج الهدف الرابع في الدقيقة 25 عن طريق ركلة جزاء.وفى الشوط الثاني، سجل ليستر سيتي 3 أهداف متتالية حملت توقيع جيمس ماديسون، أديمولا لوكمان، كيليتشي إيهياناتشو في الدقائق 55، 59، 65 على الترتيب، ثم عزز مانشستر سيتي تقدمه مجددا بتسجيل الهدفين الخامس والسادس عن طريق ايميريك لابورت، ورحيم سترلينج في الدقيقتين 69 و87 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، يعزز فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة ليوسع الفارق إلى 6 نقاط عن ليفربول الوصيف الذي خاض 18 مباراة، فيما يأتي ليستر سيتي في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.
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أخبار الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي 6-3 في الدوري الإنجليزي... فيديو

19:47 GMT 26.12.2021
© AFP 2021 / POOLمباراة "مانشستر سيتي" و"ليون" في دوري أبطال أوروبا، 15 أغسطس/ آب 2020
مباراة مانشستر سيتي وليون في دوري أبطال أوروبا، 15 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / POOL
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اكتسح مانشستر سيتي، ضيفه فريق ليستر سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "الإتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز المان سيتي رباعية في أول 25 دقيقة من المباراة، عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة الخامسة، والجزائري رياض محرز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 14 من زمن المباراة.
وأضاف إلكاي جوندوجان ثالث أهداف مان سيتي ضد ليستر سيتي في الدقيقة 21 من زمن اللقاء، قبل أن يحرز رحيم سترلينج الهدف الرابع في الدقيقة 25 عن طريق ركلة جزاء.
وفى الشوط الثاني، سجل ليستر سيتي 3 أهداف متتالية حملت توقيع جيمس ماديسون، أديمولا لوكمان، كيليتشي إيهياناتشو في الدقائق 55، 59، 65 على الترتيب، ثم عزز مانشستر سيتي تقدمه مجددا بتسجيل الهدفين الخامس والسادس عن طريق ايميريك لابورت، ورحيم سترلينج في الدقيقتين 69 و87 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، يعزز فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة ليوسع الفارق إلى 6 نقاط عن ليفربول الوصيف الذي خاض 18 مباراة، فيما يأتي ليستر سيتي في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.
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