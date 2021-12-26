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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 278.34 مليون حالة
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 278.34 مليون حالة
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم 278.34 مليون حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى خمسة ملايين و691 ألفا و14 حالة 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T01:17+0000
2021-12-26T01:17+0000
فيروس كورونا
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وتم تسجيل إصابات بكوفيد-19، في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، وفقا لإحصاء رويترز.وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 52134735 إصابة، منها 819218 حالة وفاة.يليها الهند بالمرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، إذ بلغ عدد الإصابات فيها إصابة34779815، من بينها 479520 حالة وفاة.وتتفوق الهند على البرازيل من حيث الإصابات، لكنها تأتي خلفيها بعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، فقد سجلت البرازيل 22230737 إصابة بالفيروس، من بينها 618429 حالة وفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/فرنسا-تسجل-رقما-قياسيا-في-عدد-الإصابات-اليومية-بكورونا-100-ألف-إصابة-1054559932.html
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فيروس كورونا

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 278.34 مليون حالة

01:17 GMT 26.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICتسجيل أول وفاة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية 20 ديسمبر 2021
تسجيل أول وفاة بسلالة كورونا الجديدة أوميكرون في الولايات المتحدة الأمريكية 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم 278.34 مليون حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى خمسة ملايين و691 ألفا و14 حالة
وتم تسجيل إصابات بكوفيد-19، في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، وفقا لإحصاء رويترز.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 52134735 إصابة، منها 819218 حالة وفاة.
لأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
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أمس, 20:32 GMT
يليها الهند بالمرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، إذ بلغ عدد الإصابات فيها إصابة34779815، من بينها 479520 حالة وفاة.
وتتفوق الهند على البرازيل من حيث الإصابات، لكنها تأتي خلفيها بعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، فقد سجلت البرازيل 22230737 إصابة بالفيروس، من بينها 618429 حالة وفاة.
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