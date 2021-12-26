بعد تنفيذ 14 هجوما في يوم واحد... ما هي قدرات القوات الجوية العراقية؟

وتساهم القوات الجوية العراقية بفاعلية في عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها القوات الأمنية العراقية في عموم البلاد.ما هي قدرات القوات الجوية العراقية؟يصنف الجيش العراقي في المرتبة رقم 57 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.وتضم القوات الجوية العراقية 26 مقاتلة وطائرة اعتراضية و33 طائرة هجومية و16 طائرة نقل عسكري.كما يمتلك سلاح الجو العراقي 104 طائرة تدريب و18 طائرة مهام خاصة و153 مروحية بينها 40 مروحية هجومية.يذكر أن العراق أعلن القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في البلاد عام 2017 وفرض سيطرته الكاملة على التراب العراقي، لكنه يواصل الحرب على بقايا التنظيم الإرهابي في العديد من المناطق الجبلية.
نفذت القوات الجوية العراقية 14 ضربة جوية على أوكار إرهابيين خلال يوم واحد خلال عملية واسعة بمنطقة جبال حمرين في نطاق قيادة عمليات ديالى.
وتساهم القوات الجوية العراقية بفاعلية في عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها القوات الأمنية العراقية في عموم البلاد.
ما هي قدرات القوات الجوية العراقية؟
يصنف الجيش العراقي في المرتبة رقم 57 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.
ويمتلك الجيش العراقي قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 32 عالميا بـ 350 طائرة حربية من طرازات متنوعة.
وتضم القوات الجوية العراقية 26 مقاتلة وطائرة اعتراضية و33 طائرة هجومية و16 طائرة نقل عسكري.
كما يمتلك سلاح الجو العراقي 104 طائرة تدريب و18 طائرة مهام خاصة و153 مروحية بينها 40 مروحية هجومية.
يذكر أن العراق أعلن القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في البلاد عام 2017 وفرض سيطرته الكاملة على التراب العراقي، لكنه يواصل الحرب على بقايا التنظيم الإرهابي في العديد من المناطق الجبلية.