برايتون يضع حدا لغيابه عن الانتصارات بفوزه على برنتفورد 2-صفر

وتقدم برايتون للمركز التاسع في الترتيب برصيد 23 نقطة من 17 مباراة، بينما ظل برنتفورد في المركز 13 برصيد 20 نقطة، ليمدد جراهام بوتر مدرب برايتون سجله الرائع أمام نظيره توماس فرانك إلى خمسة انتصارات.واستحوذ برايتون على الشوط الأول ووضع تروسار فريقه في المقدمة في الدقيقة 34، عندما أرسل تسديدة رائعة من فوق رأس ألفارو فرنانديز حارس الضيوف بعد تمريرة طويلة من إينوك مويبو.وجعل موباي النتيجة 2-صفر قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، عندما أطلق تسديدة لا ترد من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا للمرمى، بعد تحرك أتاح الوقت والمساحة للمهاجم الفرنسي ليسدد في المرمى.ورد برنتفورد بعد الاستراحة وأهدر ثلاث فرص، حيث تصدى روبرت سانشيز حارس أصحاب الأرض لفرصتين خطيرتين من شاندون بابتيست وإيثان بينوك، قبل أن يخرج ضربة رأس من مارك كوكوريلا من على خط المرمى.وتصدى فرنانديز حارس برنتفورد لتسديدة قوية من البديل ستيفن ألزاتي في الدقيقة 86، قبل أن ينقذ سانشيز مرماه من فرصة أخرى، عندما تصدى بقدمه لمحاولة من الإسباني سيرجي كانوس مهاجم برنتفورد.
وجعل موباي النتيجة 2-صفر قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، عندما أطلق تسديدة لا ترد من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا للمرمى، بعد تحرك أتاح الوقت والمساحة للمهاجم الفرنسي ليسدد في المرمى.
ورد برنتفورد بعد الاستراحة وأهدر ثلاث فرص، حيث تصدى روبرت سانشيز حارس أصحاب الأرض لفرصتين خطيرتين من شاندون بابتيست وإيثان بينوك، قبل أن يخرج ضربة رأس من مارك كوكوريلا من على خط المرمى.
وتصدى فرنانديز حارس برنتفورد لتسديدة قوية من البديل ستيفن ألزاتي في الدقيقة 86، قبل أن ينقذ سانشيز مرماه من فرصة أخرى، عندما تصدى بقدمه لمحاولة من الإسباني سيرجي كانوس مهاجم برنتفورد.