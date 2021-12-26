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https://arabic.sputniknews.com/20211226/برايتون-يضع-حدا-لغيابه-عن-الانتصارات-بفوزه-على-برنتفورد-2-صفر-1054597156.html
برايتون يضع حدا لغيابه عن الانتصارات بفوزه على برنتفورد 2-صفر
برايتون يضع حدا لغيابه عن الانتصارات بفوزه على برنتفورد 2-صفر
وضع برايتون آند هوف ألبيون حدا لغيابه عن الانتصارات في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين رائعين من لياندرو تروسار ونيل موباي، في فوزه... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T23:19+0000
2021-12-26T23:19+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وتقدم برايتون للمركز التاسع في الترتيب برصيد 23 نقطة من 17 مباراة، بينما ظل برنتفورد في المركز 13 برصيد 20 نقطة، ليمدد جراهام بوتر مدرب برايتون سجله الرائع أمام نظيره توماس فرانك إلى خمسة انتصارات.واستحوذ برايتون على الشوط الأول ووضع تروسار فريقه في المقدمة في الدقيقة 34، عندما أرسل تسديدة رائعة من فوق رأس ألفارو فرنانديز حارس الضيوف بعد تمريرة طويلة من إينوك مويبو.وجعل موباي النتيجة 2-صفر قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، عندما أطلق تسديدة لا ترد من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا للمرمى، بعد تحرك أتاح الوقت والمساحة للمهاجم الفرنسي ليسدد في المرمى.ورد برنتفورد بعد الاستراحة وأهدر ثلاث فرص، حيث تصدى روبرت سانشيز حارس أصحاب الأرض لفرصتين خطيرتين من شاندون بابتيست وإيثان بينوك، قبل أن يخرج ضربة رأس من مارك كوكوريلا من على خط المرمى.وتصدى فرنانديز حارس برنتفورد لتسديدة قوية من البديل ستيفن ألزاتي في الدقيقة 86، قبل أن ينقذ سانشيز مرماه من فرصة أخرى، عندما تصدى بقدمه لمحاولة من الإسباني سيرجي كانوس مهاجم برنتفورد.
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أخبار الدوري الإنجليزي

برايتون يضع حدا لغيابه عن الانتصارات بفوزه على برنتفورد 2-صفر

23:19 GMT 26.12.2021
© REUTERS / PETER NICHOLLSمباراة برايتون وبرنتفورد 26 ديسمبر 2021
مباراة برايتون وبرنتفورد 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / PETER NICHOLLS
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وضع برايتون آند هوف ألبيون حدا لغيابه عن الانتصارات في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين رائعين من لياندرو تروسار ونيل موباي، في فوزه 2-صفر على ضيفه برنتفورد اليوم الأحد.
وتقدم برايتون للمركز التاسع في الترتيب برصيد 23 نقطة من 17 مباراة، بينما ظل برنتفورد في المركز 13 برصيد 20 نقطة، ليمدد جراهام بوتر مدرب برايتون سجله الرائع أمام نظيره توماس فرانك إلى خمسة انتصارات.
واستحوذ برايتون على الشوط الأول ووضع تروسار فريقه في المقدمة في الدقيقة 34، عندما أرسل تسديدة رائعة من فوق رأس ألفارو فرنانديز حارس الضيوف بعد تمريرة طويلة من إينوك مويبو.
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وجعل موباي النتيجة 2-صفر قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، عندما أطلق تسديدة لا ترد من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا للمرمى، بعد تحرك أتاح الوقت والمساحة للمهاجم الفرنسي ليسدد في المرمى.
ورد برنتفورد بعد الاستراحة وأهدر ثلاث فرص، حيث تصدى روبرت سانشيز حارس أصحاب الأرض لفرصتين خطيرتين من شاندون بابتيست وإيثان بينوك، قبل أن يخرج ضربة رأس من مارك كوكوريلا من على خط المرمى.
وتصدى فرنانديز حارس برنتفورد لتسديدة قوية من البديل ستيفن ألزاتي في الدقيقة 86، قبل أن ينقذ سانشيز مرماه من فرصة أخرى، عندما تصدى بقدمه لمحاولة من الإسباني سيرجي كانوس مهاجم برنتفورد.
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