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بسبب الثلوج... إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران في اليابان
بسبب الثلوج... إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران في اليابان
أعلنت أكبر شركتي طيران في اليابان، إلغاء ما يزيد عن 100 رحلة طيران داخلية، اليوم الأحد، بسبب كثافة الثلوج شمال شرقي البلاد. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T07:21+0000
2021-12-26T07:21+0000
اليابان
رحلات طيران
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ونقلت "رويترز" عن ياتاكا كيتاهارا مدير العمليات بشركة إيه.إن.إيه القابضة إن الشركة ألغت 77 رحلة طيران بداية من الساعة 0400 بتوقيت غرينتش مما أثر على 5100 راكب.وأشار إلى أنه في ظل استمرار اضطراب الأحوال الجوية شمال شرقي البلاد قد يكون هناك المزيد من الإلغاءات.وفي الإطار ذاته، قال ممثل من قطاع التشغيل بالشركة إن الخطوط الجوية اليابانية قررت إلغاء 35 رحلة طيران اعتبارا من الساعة 0100 بتوقيت غرينتش، وهو ما أثر على 1810 ركاب.وعالميا، تم إلغاء آلاف من رحلات الطيران في عطلة عيد الميلاد بسبب الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
https://arabic.sputniknews.com/20211224/لأول-مرة-في-العالم-مركبة-تسير-على-الطرق-الممهدة-وقضبان-القطارات-في-اليابان-1054530610.html
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اليابان, رحلات طيران

بسبب الثلوج... إلغاء أكثر من 100 رحلة طيران في اليابان

07:21 GMT 26.12.2021
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورطائرة تابعة لشركة طيران "ريد وينغز" تهبط في مطار قازان
طائرة تابعة لشركة طيران ريد وينغز تهبط في مطار قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
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أعلنت أكبر شركتي طيران في اليابان، إلغاء ما يزيد عن 100 رحلة طيران داخلية، اليوم الأحد، بسبب كثافة الثلوج شمال شرقي البلاد.
ونقلت "رويترز" عن ياتاكا كيتاهارا مدير العمليات بشركة إيه.إن.إيه القابضة إن الشركة ألغت 77 رحلة طيران بداية من الساعة 0400 بتوقيت غرينتش مما أثر على 5100 راكب.
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وأشار إلى أنه في ظل استمرار اضطراب الأحوال الجوية شمال شرقي البلاد قد يكون هناك المزيد من الإلغاءات.
وفي الإطار ذاته، قال ممثل من قطاع التشغيل بالشركة إن الخطوط الجوية اليابانية قررت إلغاء 35 رحلة طيران اعتبارا من الساعة 0100 بتوقيت غرينتش، وهو ما أثر على 1810 ركاب.
وعالميا، تم إلغاء آلاف من رحلات الطيران في عطلة عيد الميلاد بسبب الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
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