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خالد المشري: العملية الانتخابية في ليبيا مبنية على أسس باطلة
خالد المشري: العملية الانتخابية في ليبيا مبنية على أسس باطلة
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حددت تاريخا جديدا لها بشكل عبثي، مؤكدا أن سبب فشل الانتخابات هو عدم... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T11:05+0000
2021-12-26T11:05+0000
العالم العربي
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وحذر المشري مجلس النواب في جلسة لمجلس الدولة بثتها صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على موقع "فيسبوك"، من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، ودعاه إلى عدم القفز على الاستحقاقات الموجودة في الاتفاق السياسي، قائلا إن هذه الخطوة "ستؤول للفشل".وأشار إلى أن هناك تواصلا ومحاولات لحلحلة الأزمة مع مجلس النواب، لكنه أكد على عدم وجود تصور واضح ودقيق حتى الآن.وأضاف أن هناك تواصلا مع قيادات مجلس النواب لتكون جلسته المقرر عقدها غدا الاثنين محاولة للتوافق وليس للتحرك بشكل منفرد، حتى لا يتم الوصول إلى نفس النتيجة بشأن الانتخابات.وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في 22 ديسمبر، أنه على الرغم من استعدادها الفني، إلا أنها غير قادرة على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية.
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العالم العربي

خالد المشري: العملية الانتخابية في ليبيا مبنية على أسس باطلة

11:05 GMT 26.12.2021
© Sputnik . Muhamed Hmidaخالد المشري
خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Sputnik . Muhamed Hmida
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قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حددت تاريخا جديدا لها بشكل عبثي، مؤكدا أن سبب فشل الانتخابات هو عدم وجود قاعدة دستورية توافقية.
وحذر المشري مجلس النواب في جلسة لمجلس الدولة بثتها صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على موقع "فيسبوك"، من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، ودعاه إلى عدم القفز على الاستحقاقات الموجودة في الاتفاق السياسي، قائلا إن هذه الخطوة "ستؤول للفشل".
وأشار إلى أن هناك تواصلا ومحاولات لحلحلة الأزمة مع مجلس النواب، لكنه أكد على عدم وجود تصور واضح ودقيق حتى الآن.
وأضاف أن هناك تواصلا مع قيادات مجلس النواب لتكون جلسته المقرر عقدها غدا الاثنين محاولة للتوافق وليس للتحرك بشكل منفرد، حتى لا يتم الوصول إلى نفس النتيجة بشأن الانتخابات.
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في 22 ديسمبر، أنه على الرغم من استعدادها الفني، إلا أنها غير قادرة على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية.
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