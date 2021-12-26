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فيدرا تتصدر محركات البحث بعدما هاجمتها الراقصة دينا… فمن هي؟
فيدرا تتصدر محركات البحث بعدما هاجمتها الراقصة دينا… فمن هي؟
تصدر اسم الممثلة الأردنية، فيدرا، محركات البحث على "غوغل" بعدما وصفتها الراقصة المصرية دينا بأنها شريرة، خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T16:49+0000
2021-12-26T16:50+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الأحد، في خبر عن الممثلة فيدرا، مشيرة إلى أن دينا هاجمتها خلال لقاء مع الإعلامي المصري عمرو الليثي، وقالت عنها بالعامية: "مبطقهاش… جايبلي صورتها علشان أقول كده، ست شريرة ومش لطيفة".ولفتت الراقصة المصرية إلى أن فيدرا، كانت متزوجة من سامح الباجوري، زوجها الحالي، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو سبب الخلاف بينهما.وتابعت دينا: "تزوجت الباجوري، بعدما طلقها بـ 10 سنوات"، مضيفا: "لا يوجد شيء بيننا لكنها شريرة".ولفتت الصحيفة إلى أن فيدرا هي فنانة أردنية ولدت في الكويت عام 1970 وكانت بدايتها الفنية باسم فرح، وتخرجت من المدرسة البريطانية في الكويت ثم درست في بريطانيا والولايات المتحدة وتعلمت تصميم الأزياء والإخراج.وقالت فيدرا في إحدى البرامج التلفزيونية إنها كانت زميلة الملكة رانيا من مرحلة الحضانة حتى الثانوية العامة.وحصلت فيدرا على الجنسية الأمريكية وعاشت في القاهرة مع والدتها وكانت متزوجة من المخرج الراحل سامح الباجوري.ظهرت في أغاني مع المطرب المصري مصطفى قمر ومع كاظم الساهر وشاركت في بعض الأفلام السينمائية مثل "أرض الخوف" ومسلسلات مثل "عفاريت السيالة" و"المماليك".
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

فيدرا تتصدر محركات البحث بعدما هاجمتها الراقصة دينا… فمن هي؟

16:49 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 16:50 GMT 26.12.2021)
© AFP 2021 / AMR AHMADالراقصة المصرية، دينا
الراقصة المصرية، دينا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / AMR AHMAD
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تصدر اسم الممثلة الأردنية، فيدرا، محركات البحث على "غوغل" بعدما وصفتها الراقصة المصرية دينا بأنها شريرة، خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية.
ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم الأحد، في خبر عن الممثلة فيدرا، مشيرة إلى أن دينا هاجمتها خلال لقاء مع الإعلامي المصري عمرو الليثي، وقالت عنها بالعامية: "مبطقهاش… جايبلي صورتها علشان أقول كده، ست شريرة ومش لطيفة".
ولفتت الراقصة المصرية إلى أن فيدرا، كانت متزوجة من سامح الباجوري، زوجها الحالي، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو سبب الخلاف بينهما.
وتابعت دينا: "تزوجت الباجوري، بعدما طلقها بـ 10 سنوات"، مضيفا: "لا يوجد شيء بيننا لكنها شريرة".
ولفتت الصحيفة إلى أن فيدرا هي فنانة أردنية ولدت في الكويت عام 1970 وكانت بدايتها الفنية باسم فرح، وتخرجت من المدرسة البريطانية في الكويت ثم درست في بريطانيا والولايات المتحدة وتعلمت تصميم الأزياء والإخراج.
وقالت فيدرا في إحدى البرامج التلفزيونية إنها كانت زميلة الملكة رانيا من مرحلة الحضانة حتى الثانوية العامة.
وحصلت فيدرا على الجنسية الأمريكية وعاشت في القاهرة مع والدتها وكانت متزوجة من المخرج الراحل سامح الباجوري.
ظهرت في أغاني مع المطرب المصري مصطفى قمر ومع كاظم الساهر وشاركت في بعض الأفلام السينمائية مثل "أرض الخوف" ومسلسلات مثل "عفاريت السيالة" و"المماليك".
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