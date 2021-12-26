اتحاد الكرة المصري يوافق على مشاركة محمد صلاح ضمن ليفربول أمام تشيلسي

وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أمس السبت، أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على مشاركة صلاح في مباراة تشيلسي المقررة في الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، على أن ينتظم نجم المنتخب المصري في معسكر بلاده، فور الانتهاء من المباراة.وأوضحت الصحيفة أنه كان مقررا انضمام محمد صلاح إلى صفوف "الفراعنة" قبل هذه المباراة، وقبيل حلول العام الجديد إلى المعسكر الذي ينطلق في الأول من يناير المقبل، من أجل الاستعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون.ويشارك منتخب مصر في كأس الأمم خلال الفترة بين 9 يناير- 6 فبراير 2022 بالكاميرون، في مجموعة تضم السودان ونيجيريا وغينيا بيساو، حيث يستهل "الفراعنة" مشوارهم بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير.
توصل نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مع اتحاد كرة القدم المصري يقضي بمشاركة النجم الدولي محمد صلاح، لاعب الفريق أمام نظيره تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أمس السبت، أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على مشاركة صلاح في مباراة تشيلسي المقررة في الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، على أن ينتظم نجم المنتخب المصري في معسكر بلاده، فور الانتهاء من المباراة.
وأوضحت الصحيفة أنه كان مقررا انضمام محمد صلاح إلى صفوف "الفراعنة" قبل هذه المباراة، وقبيل حلول العام الجديد إلى المعسكر الذي ينطلق في الأول من يناير المقبل، من أجل الاستعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون.
ويشارك منتخب مصر في كأس الأمم خلال الفترة بين 9 يناير- 6 فبراير 2022 بالكاميرون، في مجموعة تضم السودان ونيجيريا وغينيا بيساو، حيث يستهل "الفراعنة" مشوارهم بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير.