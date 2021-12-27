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https://arabic.sputniknews.com/20211227/أذربيجان-أصلحنا-علاقتنا-بإيران-على-الفور-بعد-التوترات-بشأن-قره-باغ-وإسرائيل-1054664783.html
أذربيجان: أصلحنا علاقتنا بإيران على الفور بعد التوترات بشأن قره باغ وإسرائيل
أذربيجان: أصلحنا علاقتنا بإيران على الفور بعد التوترات بشأن قره باغ وإسرائيل
قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، اليوم الاثنين، إن بلاده أصلحت علاقاتها مع إيران بعد الخلاف بين البلدين بشأن شحنة غير مصرح بها قادمة من إيران إلى... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T13:06+0000
2021-12-27T13:06+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت شبكة الإعلام المحلية "آبا" عن الوزير قوله: "ليس سرا أنه كان هناك توترا وخلافات معينة بين البلدين منذ فترة، لكنها أزيلت في غضون فترة زمنية قصيرة".وأوضح بيراموف في إفادة صحفية حول نهاية العام أن اجتماعا عقد بين رئيسي الدولتين الإيرانية والأذربيجانية في عشق أباد أزال هذه التوترات، حيث ناقش الطرفان مجموعة واسعة من القضايا.في أغسطس/ آب، سلمت أذربيجان مذكرة دبلوماسية إلى السفير الإيراني للاحتجاج على وصول شاحنات إلى قره باغ عبر الأراضي الإيرانية دون إذن من أذربيجان.في وقت لاحق من العام، اشتبهت إيران في تقارب أذربيجان مع خصمها الإقليمي إسرائيل، واتهمت أبيب باستغلال قضية قره باغ للوصول إلى حدود إيران عبر أذربيجان، بينما كانت تحاول إشعال فتيل الصراع بين باكو وطهران.نتيجة لذلك، قررت الحكومة الإيرانية إجراء تدريبات عسكرية واسعة بالقرب من حدود أذربيجان، قائلة إنها لن تتسامح مع دول الطرف الثالث والغزاة الأجانب في منطقة القوقاز.في الأسبوع الماضي، اتفقت أذربيجان وإيران على إجراء مناقشات سياسية منتظمة كل ستة أشهر على الأقل، ومن المقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة الاقتصادية الحكومية الدولية قريبا لاختيار خطة المشاريع الاقتصادية المشتركة.
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العالم, أخبار إيران, قره باغ, أخبار أذربيجان, أزمة أرمينيا مع أذربيجان, إيران

أذربيجان: أصلحنا علاقتنا بإيران على الفور بعد التوترات بشأن قره باغ وإسرائيل

13:06 GMT 27.12.2021
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمراسم التوقيع على خطة الاستشارات الدولية بين روسيا و أذربيجان، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، في باكو، أذربيجان 11 مايو 2021
مراسم التوقيع على خطة الاستشارات الدولية بين روسيا و أذربيجان، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، في باكو، أذربيجان 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، اليوم الاثنين، إن بلاده أصلحت علاقاتها مع إيران بعد الخلاف بين البلدين بشأن شحنة غير مصرح بها قادمة من إيران إلى ناغورني قره باغ، وتقارب باكو المزعوم مع إسرائيل.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت شبكة الإعلام المحلية "آبا" عن الوزير قوله: "ليس سرا أنه كان هناك توترا وخلافات معينة بين البلدين منذ فترة، لكنها أزيلت في غضون فترة زمنية قصيرة".
وأوضح بيراموف في إفادة صحفية حول نهاية العام أن اجتماعا عقد بين رئيسي الدولتين الإيرانية والأذربيجانية في عشق أباد أزال هذه التوترات، حيث ناقش الطرفان مجموعة واسعة من القضايا.
في أغسطس/ آب، سلمت أذربيجان مذكرة دبلوماسية إلى السفير الإيراني للاحتجاج على وصول شاحنات إلى قره باغ عبر الأراضي الإيرانية دون إذن من أذربيجان.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
عبد اللهيان: علاقات إيران وأذربيجان أصبحت أكثر تطورا
22 ديسمبر, 11:12 GMT
في وقت لاحق من العام، اشتبهت إيران في تقارب أذربيجان مع خصمها الإقليمي إسرائيل، واتهمت أبيب باستغلال قضية قره باغ للوصول إلى حدود إيران عبر أذربيجان، بينما كانت تحاول إشعال فتيل الصراع بين باكو وطهران.
نتيجة لذلك، قررت الحكومة الإيرانية إجراء تدريبات عسكرية واسعة بالقرب من حدود أذربيجان، قائلة إنها لن تتسامح مع دول الطرف الثالث والغزاة الأجانب في منطقة القوقاز.
في الأسبوع الماضي، اتفقت أذربيجان وإيران على إجراء مناقشات سياسية منتظمة كل ستة أشهر على الأقل، ومن المقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة الاقتصادية الحكومية الدولية قريبا لاختيار خطة المشاريع الاقتصادية المشتركة.
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